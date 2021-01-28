Кто не даёт снять антироссийские санкции Европы: Экономист назвал главного виновника

В ПАСЕ предложили отказаться от санкций в отношении российской делегации. Но на многое рассчитывать не стоит, так как страны Европы всё ещё политически зависят от США, считает заслуженный экономист России Андрей Марголин.

Он указал, что из-за санкций Европа несёт огромные потери: сворачиваются местные бизнесы, компании недополучают доходы, теряются рабочие места. Поэтому в ЕС и рады были бы отменить все ограничения, однако политика всё ещё довлеет над экономикой.

Но сейчас же мы живём в эпоху принятия решений, когда экономика зависит от политики. А политические ограничения таковы, что они пока к этому не готовы,

- сказал Андрей Марголин в беседе с Nation News.

По его мнению, самым главным препятствием для отмены европейских санкций являются США. Именно они вносят основной вклад в разжигание противоречий между странами, считает эксперт.