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Кто не даёт снять антироссийские санкции Европы: Экономист назвал главного виновника

28 января 2021, 11:10  •  188 • Политика
Мониторинговый комитет ПАСЕ предложил отказаться от санкций против России. Экономист призвал не рассчитывать на многое и назвал главную причину, по которой Европа не может снять антироссийские санкции.
В ПАСЕ предложили отказаться от санкций в отношении российской делегации. Но на многое рассчитывать не стоит, так как страны Европы всё ещё политически зависят от США, считает заслуженный экономист России Андрей Марголин.
Он указал, что из-за санкций Европа несёт огромные потери: сворачиваются местные бизнесы, компании недополучают доходы, теряются рабочие места. Поэтому в ЕС и рады были бы отменить все ограничения, однако политика всё ещё довлеет над экономикой.
Но сейчас же мы живём в эпоху принятия решений, когда экономика зависит от политики. А политические ограничения таковы, что они пока к этому не готовы,
- сказал Андрей Марголин в беседе с Nation News.
По его мнению, самым главным препятствием для отмены европейских санкций являются США. Именно они вносят основной вклад в разжигание противоречий между странами, считает эксперт.

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