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Кто наживается на России: "Партийные бонзы" с "золотым паспортом" никуда не исчезли
12 января 2021, 16:35 • 53 • Политика
"Партийные бонзы" с "золотым паспортом" никуда не исчезли. Предприниматель Дмитрий Потапенко заметил, что данные представители "элитки" не только наживаются на России, но и подрывают доверие граждан к власти.
Мальтийское правительство обнародовало список лиц, принимающих участие в госпрограмме, в рамках которой можно получить "золотые паспорта" страны за инвестиции в экономику острова.
В этом перечне оказались и российские предприниматели. В частности, основатель строительных гипермаркетов "Петрович" Андриан Мельников, совладелец корпорации "Технониколь" Сергей Колесников и другие.
Ситуацию в беседе с корреспондентом Царьграда прокомментировал экономист, бизнесмен Дмитрий Потапенко. Он подчеркнул, что среднестатистический житель РФ вряд ли сможет претендовать на получение гражданства Мальты.
По его мнению, ключевой вопрос в данном случае связан с фарисейством обладателей "золотых паспортов". Более того, многие из них начинают играть против своей родины.
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