Кто наживается на России: "Партийные бонзы" с "золотым паспортом" никуда не исчезли

Мальтийское правительство обнародовало список лиц, принимающих участие в госпрограмме, в рамках которой можно получить "золотые паспорта" страны за инвестиции в экономику острова.

В этом перечне оказались и российские предприниматели. В частности, основатель строительных гипермаркетов "Петрович" Андриан Мельников, совладелец корпорации "Технониколь" Сергей Колесников и другие.

Ситуацию в беседе с корреспондентом Царьграда прокомментировал экономист, бизнесмен Дмитрий Потапенко. Он подчеркнул, что среднестатистический житель РФ вряд ли сможет претендовать на получение гражданства Мальты.

"Потому что обычно там инвестиции начинаются с полумиллиона долларов или полумиллиона евро - там есть разные программы. Есть и другой аспект, немаловажный, - раздражает ли среднего гражданина России это старое издание о главном? О том, что большая часть партийных бонз, часть элитки обладает иностранным гражданством. Да, это здорово раздражает. И ради Бога, если бы обладали, но если бы, по крайней мере, не костерили свою Родину (вторую или первую - уже сложно теперь сказать), то ещё куда ни шло", - подчеркнул предприниматель.

По его мнению, ключевой вопрос в данном случае связан с фарисейством обладателей "золотых паспортов". Более того, многие из них начинают играть против своей родины.