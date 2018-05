Кто наш Штирлиц: Трамп или Меркель? • 64 • Аналитика







Многообещающее заявление сделал в этой связи министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, особо доверенное лицо канцлера Ангелы Меркель: «Если США отстаивают собственные экономические интересы, европейцы должны поступать аналогичным образом. Европа будет сражаться за свои интересы». Это что: Меркель как бы желает соперничать с Трампом за роль «агента Путина»?





Происходящее есть нечто большее, чем «сговор» по Маккейну: политика Трампа и его экономических советников, «делающих Америку снова великой», просто на руку Москве! Они делают это таким образом, что «делают Путина снова великим, вбивая иранский клин между Европой и США», разрушая трансатлантическое единство, пишет в унисон глобалистская пресса по обе стороны Атлантики.



Трамповская Америка сражается за собственные интересы, а в выигрыше оказывается Россия. Если ещё и Европа начнёт сражаться за собственные интересы, Россия окажется в двойном выигрыше. Это заметил Bild, хотя и отличающийся изрядной ненавистью к России, освещая визит Меркель в Сочи: «Путин показал, кто хозяин на мировой политической сцене».



Экс-глава ЦРУ Майк Хайден, то есть весьма осведомлённый человек, говорит в интервью германскому изданию Spiegel: «Дональд Трамп сумел навязать свою волю Англии, Франции и Германии, но краткосрочная победа дорого обойдётся США. Мы разозлили наших лучших друзей, и случится крах трансатлантических отношений, и конфронтация Европы и США». Spiegel с Хайденом согласился и после разрушения Трампом иранской сделки вышел с заголовком: «Запада больше нет!»



Дальше всех в Европе зашёл, как всегда, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер: «Мы должны заменить собой США». Ему вторит председатель Евросовета, европейский Дональд польского происхождения Туск: «США избавили ЕС от иллюзий, с таким другом врагов не надо». И что всё это значит?



Трамп сбрасывает балласт в виде своих дорогих европейских «союзников», как Россия когда-то сбросила свой балласт в виде дорогих «друзей» из Варшавского блока и даже братские союзные республики, которые почему-то отстраивались лучше, чем центральные районы России.



Иранский демарш США, похоже, стал началом смены эпох в трансатлантических отношениях. Чем закончится трамповское давление США на Иран, совершенно непонятно, Обама потому и пошёл на ядерное соглашение с Ираном, что военное и экономическое давление на него ничего не могут дать. Что изменилось после Обамы? Ни-че-го… Поэтому у европейцев закрадывается подозрение, что иранский ход Трампа и его экономических советников – просто предлог кинуть Европу: нанести ей ущерб, разорвав выгодные контракты с Ираном, а в противном случае – ввести санкции и против Европы. И так или иначе решить экономические проблемы Америки за счёт Европы.



Особый подход у Трампа к Германии, которой он отдельно угрожает санкциями за строительство «Северного потока – 2» с Россией. Без дешёвого российского трубного газа германскую промышленность ждёт катастрофа, утрата конкурентоспособности, поэтому Петер Альтмайер настроен сражаться за эту самую конкурентоспособность Европы, имея в уме Германию, а Меркель мотается между Трампом и Путиным.



Это понимают в Америке: глобалистская The Washington Post прямо ставит Трампу в вину «пренебрежение к Европе»: «Односторонний выход США из ядерного договора с Ираном разрушает трансатлантический альянс, Европа перестала любезничать с США». Но американские глобалисты, видимо, проиграли партию Трампу, грозное расследование спецпрокурором Робертом Мюллером «сговора Трампа с Путиным» провалилось. Об этом говорит, между прочим, отставка Рекса Тиллерсона. Тише воды, ниже травы. Кремль в глухой изоляции



Увольнением госсекретаря Рекса Тиллерсона, как оказалось, ярого глобалиста и демагога, Трамп, кажется, отпраздновал свою победу над глобалистами. Предлогом Трампу послужило «дело Скрипаля», в которое госсекретарь влез поперёд президента, но причиной его увольнения «по твиттеру» стала всё-таки «демократия с глобализмом». Тиллерсон недавно отомстил за это Трампу в «Глобалистской правде» — «Нью-Йорк таймс»: «Кризис этики и целостности поставил под угрозу американскую демократию». Целостность вкупе с демократией – это и есть идеология глобализма, мешающая Трампу «сделать Америку снова великой».



В «60 минутах» произошёл исторический спор между Николаем Платошкиным и Никитой Исаевым: СП — 2 будет построен, утверждает первый, СП — 2 не будет построен, утверждает второй. В удивительное время мы живём: скоро мы все узнаем ответ на этот действительно принципиальный вопрос для отношений Европы (Германии) и США. Такие времена… 18 мая в Сочи к Путину прилетела с рабочим визитом Меркель, почти прямо из Вашингтона после встречи с Трампом. Старина Маккейн, хоть и болен раком головного мозга, не совсем не прав, когда обвиняет Трампа в «сговоре с Путиным». Маккейн знает, что Трамп не является агентом его Фонда демократии, как Хиллари Клинтон, но тогда чей он агент? Автор: Виктор Каменев

