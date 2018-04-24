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Кто нарывается на «фаворита»?

24 апреля 2018, 20:54  •  118 • В России

Есть интересная закономерность: как только Россия намеревается поставить Ирану или Сирии зенитные ракетные комплексы С-300, как в Москве появляются посланцы Израиля - и сделка «сдувается».

Однажды мы влипли в малоприятную ситуацию - «по просьбе Тель-Авива» отказались от продажи С-300 «Фаворит» Ирану и, более того, сами же внесли эти комплексы в... санкционный список ООН! Хотя его там и в помине не должно быть. Ведь С-300 - оружие оборонительное. Оно не подлежит никамим межнународным санкциям!

Тегеран выкатил Москве $800 млн. неустойки. Нашим дипломатам и спецам пришлось сильно попотеть чтобы избежать штрафа и... продать-таки потомкам персов обещанное оружие.

По схожей «просьбе» израильтян Москва еще года три назад отказала Дамаску в поставках С-300. Но с условием, что Тель-Авив, говоря словами Путина, «будет вести себя аккуратно» - имелись ввиду авианалеты на Сирию самолетов ВВС Израиля. Объснялось это ударами по «Хезболле» и «Хамасу». В другом случае - слишком близким размещением иранских подразделений к израильским границам. Но под эти авиаудары попадали и войска Асада.

Когда 14 апреля американцы, британцы и французы нанесли удары по сирийским объектам, Израиль тоже поучастствал. МИД РФ, Минобороны, и Генштаб заявили, что России отныне ничто не мешает поставлять С-300 в Сирию.

Что тут опять началось!

Министр обороны Израиля Моше Яалон: "Тот, кто попытается вооружить наших врагов, должен знать, что он пересекает "красную линию". Мы никому не позволим ставить под угрозу безопасность Израиля ". Премьер ИБиньямин Нетаньяху: "Меня не беспокоит жесткая реакция российского МИДа".

Это что же, - поставки российских оборонительных (!) вооружений в Иран или в Сирию, Кремль должен с Тель-Авивом согласовывать? Когда США щедро вооружали армию Израиля различной боевой техникой, ни в Москве, ни в Тегеране и Дамаске не рвали волосы.

Что касается обещания уничтожить С-300, которые будут поставлены Сирии, то у армии Асада есть чем их прикрыть - и с земли, и с моря, и с воздуха. А будут проблемы - россияне подсобят...

Кстати, тут на днях американский журнал The National Interest написал, что «Пентагон называет ПВО России уязвимой». Но ведь наша ПВО в отражении массированного налета «Томагавков» на Сирию не участвовала! У сирийцев работали пожилые советские ЗРК - они завалили две трети «новейших и умных» ракет коалиции. А если бы подключились еще С-300 или С-400?

Представитель Минобороны США Дана Уайт заявила, что российские системы противоракетной обороны показали свою неэффективность в Сирии. А почему же из 105 «Томагавков» на земле обнаружены разрывы только 34?

У американской байки про «низкую эффективность» наших систем ПВО, есть понятная цель - Вашингтон отговоривает Турцию от покупки у России С-400. Но в Анкаре о качестве нашего «товара» хорошо знают - турецкие спецы убедились в этом на одном из наших полигонов. А тем временем портфель заказов иностранных покупателей, желающих приобрести наши системы ПВО, пухнет.

Оружие, отлично показавшее себя в реальном бою, в дополнительной рекламе не нуждается...

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