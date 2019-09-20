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Кто напал на Saudi Aramco? Пока в США кричат про Иран, русская разведка собирает свои доказательства
20 сентября 2019, 03:24 • 55 • Политика
Разведчики из России тоже интересуются вопросом – кто же напал на завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии? И пока в США громко кричат про то, что за актом агрессии якобы стоит Иран, русская внешняя разведка без лишнего шума собирает свои доказательства.
Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Отвечая на вопросы ТАСС, он отметил – пока Россия не может выдвигать обвинений в чей-либо адрес, поскольку для этого нужны твердые доказательства.
При этом, как отметил Нарышкин, русская разведка работает в направлении сбора таких доказательств и вообще данных, касающихся атаки на саудовские нефтезаводы. Ранее в США, сославшись на некие улики (которых так никому и не предъявили), принялись обвинять Тегеран в организации атаки, тогда как иранские власти отрицают свою причастность.
Сразу после атак ответственность на себя взяли йеменские мятежники-хуситы. Они даже назвали типы дронов, которые направили на саудовские заводы. Но в СА предпочитают "не слышать" этих признаний и вслед за США кивают на Иран – мол, ракеты прилетели с их территории. При этом открыто признают, что даже примерное место, откуда прилетели снаряды, неизвестно.
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