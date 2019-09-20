Кто напал на Saudi Aramco? Пока в США кричат про Иран, русская разведка собирает свои доказательства

Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Отвечая на вопросы ТАСС, он отметил – пока Россия не может выдвигать обвинений в чей-либо адрес, поскольку для этого нужны твердые доказательства.

При этом, как отметил Нарышкин, русская разведка работает в направлении сбора таких доказательств и вообще данных, касающихся атаки на саудовские нефтезаводы. Ранее в США, сославшись на некие улики (которых так никому и не предъявили), принялись обвинять Тегеран в организации атаки, тогда как иранские власти отрицают свою причастность.

Сразу после атак ответственность на себя взяли йеменские мятежники-хуситы. Они даже назвали типы дронов, которые направили на саудовские заводы. Но в СА предпочитают "не слышать" этих признаний и вслед за США кивают на Иран – мол, ракеты прилетели с их территории. При этом открыто признают, что даже примерное место, откуда прилетели снаряды, неизвестно.