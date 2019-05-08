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«Кто нам мешает?»: на Украине предложили установить вдоль границы с Россией ядерные мины
08 мая 2019, 15:39 • 290 • Украина
На Украине предложили «подготовить места» для размещения на границе с РФ ядерно-минных заграждений, а всю информацию об этом проекте сделать государственной тайной. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал ошибкой отказ Киева от ядерного статуса в постсоветское время. Как указывают эксперты, Киев никогда не сможет поставить на вооружение ядерное оружие. Во-первых, по словам аналитиков, мировое сообщество не допустит такого развития событий. Во-вторых, у Украины нет ни технологической, ни экономической базы для развития собственной ядерной программы, считают специалисты.
Ограждение поля в районе города Дебальцево, на котором проводятся работы по разминированию © Сергей Аверин / РИА Новости
На Украине предложили установить на границе с Россией «ядерно-минные заграждения». Как заявил военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий в эфире ObozTV, это может послужить хорошим способом сдерживания «российской агрессии». Он считает, что Киев может разрабатывать ядерное оружие и средства его доставки.
При этом он признал, что вопрос разработки ядерного оружия не стоит на повестке дня. По оценке Козьего, этот процесс может быть затруднён тем, что не найдётся территорий для его испытания.
«Потому что это безумные затраты, и скажите, пожалуйста, где мы будем его испытывать? Назовите хотя бы одну область, которая согласится быть районом испытания. У нас нет заокеанских территорий», — подчеркнул украинский эксперт.
Напомним, в апреле 2018-го секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов назвал ошибкой отказ Киева от ядерного статуса в постсоветское время. А в декабре прошлого года экс-представитель украинской миссии при НАТО Пётр Гаращук отметил, что Украина может приступить к разработке ядерного оружия, не опасаясь международных санкций. По его оценке, у Киева для этого есть «технические и организационные средства». Об этом заявляли и другие политики, в том числе представители радикальных партий.
Отсутствие технологической базы
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT пояснил, что Украина при всём желании никогда не смогла бы осуществить подобные планы, так как у неё нет таких возможностей.
Отметим, Будапештский меморандум был подписан в 1994 году представителями Украины, России, США и Великобритании. Таким образом страна обязалась не вступать в ряды стран, обладающих ядерным оружием.
Кроме того, есть и и другой фактор, который не позволит Украине разрабатывать ядерное оружие, считает эксперт.
«Не надо выдумывать чудеса. Кто может разрешить подобное Украине? Украина сегодня колониальная страна, которой руководят Соединённые Штаты. Вашингтону не нужна новая ядерная держава. Он никак не может избавиться от ядерного оружия Северной Кореи, ещё не хватало Украины в качестве ядерной державы», — сказал Виктор Литовкин.
По его оценке, в целом к подобным провокационным заявлениям не стоит относиться серьёзно.
«Украина — страна мифов и легенд. Они выкопали Чёрное море, первым человеком на Земле был украинец, и вообще вся жизнь на Земле произошла от Украины. Это их официальная позиция, изложенная в научных трудах. Поэтому такие заявления уже не удивляют», — заключил военный эксперт.
Миф о «российской угрозе»
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер указывает, что Украине нет смысла готовить столь мощное оружие на границе, поскольку в Москве неоднократно заявляли, что нацелены на дружественные партнёрские отношения с Киевом.
По его оценке, украинцы уже устали от мифа о «российской угрозе», который им пытаются навязать через СМИ. Аналитик отмечает, что на это указывают результаты президентских выборов на Украине — жители страны не стали поддерживать Петра Порошенко, которые в годы своего президентства, а также входе избирательной кампании строил свою политику на антироссийской риторике.
«Рассказывать про ядерные ловушки на границе с Украиной может только человек, который всю жизнь ждёт нападения со стороны России. Но этого нападения почему-то не следует, а если его не следует так долго, значит — это просто выдумка», — подчеркнул политолог.
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