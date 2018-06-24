Кто на Украине призывает убить говорящих на русском языке

Соревнование за право называться умом, честью и совестью нынешней Украины развернлось в незалежной. Лидируют дамы – второсортная детская писательница Лариса Ницой и вчерашняя суперстар для укрианских СМИ, ныне потускневшая экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион.

Ницой, вынюхивающая, кто и где говорит на русском, и строчащая по этому поводу жалобы даже на сотрудников СБУ, дошла до промежуточного финиша. Вздрагивающая от русской речи даже во сне Лариса вдруг объявила, что настоящие русские – это украинцы. И призвала переименовать Россию... в Московию.

- Мы с вами русские на самом деле, а они — московиты, - заявила она и посетовала - У нас стырили все. Московское царство указом Петра Первого назвало себя Русь.

Про то, что еще Ивана Третьего именовали «государем всея Руси», украинская писательница явно не знает. Она готова совершать все новые исторические открытия».

- Екатерина Вторая и издала следующий указ - всех московитов, которые называют себя московитами - бить палками беспощадно. Это исторический факт! В результате московитов заставляли называться русскими, - выдала она.

А вот экс-депутат ВР и бывшая партийно-советская номенклатурщица Ирина Фарион, прославившаяся тем, что требовала в детсадах давать имена украинские, а не русские, возвращается в киевское шапито. В апреле она обвинила русскоязычных украинцев, что они «умственно отсталые, предатели, отступники, ренегаты и гибриды». И заявила, что именно они «притянули в страну войну».

А на днях Ирина Фарион в ответ на скандал, когда в мариупольском кафе избили украинского пограничника якобы за то, что он требовал «меню на украинском языке» (на самом деле пресекли пьяный дебош военного) предложила: «Если бы украинцы просто ногой давали в челюсть каждому «москворотому», то война бы стала победой давно. Пока же наших бьют. А должны бить МЫ».

Психическое состояние обеих дам-«патриоток» - не просто клиника. Это настолько запущенное заболевание «киевской элиты», что ремиссия маловероятна. Не в силах дотянуться до россиян, они поднимают волну ненависти к своим русскоязычным согражданам, натравливая на них радикалов. И приближают этим окончательный раскол Украины.

Они показывают европейцам и американцам настоящую Украину. Такой, какая она стала за последние годы. Дикую, грубую, впадающую в первобытную ненависть. И шелуха европейских устремлений с налетом цивилизованности облетают с киевских «колосов» как прах надежд.