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Кто на Украине ответит за водную блокаду Крыма: Названы первые три имени

28 марта 2021, 14:01  •  76 • Политика
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал имена трёх граждан Украины, кому планируется предъявить иск по водной блокаде полуострова. Двое из них - лидеры запрещённой в России экстремистской организации.
Ранее стало известно о том, что Крым намерен предъявить несколько исков украинским властям за водную блокаду полуострова. Кроме этого, Киеву также придётся ответить и за транспортную и энергетическую блокаду Крыма. Ущерб, нанесённый полуострову действиями украинских властей, уже исчисляется триллионами рублей.
Теперь названы имена трёх граждан Украины, которым Крым намерен предъявить иски за водную блокаду. Их имена раскрыл глава крымского парламента Владимир Константинов.
Парламентарий уточнил, что иск коснётся экс-депутатов Верховной рады Андрея Сенченко и Рефата Чубарова. Третьим называется действующий депутат - Мустафа Джемилёв. Есть один важный нюанс. Дело в том, что Чубаров и Джемилёв - лидеры организации "Меджлис крымско-татарского народа" (экстремистская организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.).
Константинов объяснил, почему иск будет предъявлен этой тройке украинцев. В частности, он напомнил о том, что те не раз заявляли о своей причастности к организации водной блокады Крыма.
Её же парламентарий расценивает весьма жёстко - как попытку геноцида, физического уничтожения населения полуострова.
"На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трём гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе как попытка геноцида и физического уничтожения людей", - заявил он РИА "Новости".

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