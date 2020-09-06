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Кто на самом деле работал над "Новичком"? В МИД РФ выступили с неожиданным заявлением

06 сентября 2020, 01:00  •  69 • Политика
В МИД России выступили с неожиданным заявлением. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, кто на самом деле работал над веществами группы "Новичок".
Страны Запада и структуры НАТО много лет работали над веществами группы "Новичок". С таким заявлением выступили в отечественном МИД в связи с заявлением глав МИД ФРГ и Франции.
В департаменте информации и печати МИД России в связи с рядом заявлений представителей иностранных государств по ситуации вокруг блогера Алексея Навального заявили о том, что над химическими веществами из группы "Новичок" на протяжении ряда лет работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО.
"В США, к примеру, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов", - напомнили западным "обвинителям" в российском ведомстве, пишет "Утро.ру".
"Отравление" оппозиционного политика указало на неожиданный парадокс. Почему-то западные страны любят обвинять в применении яда "Новичок" русских. Хотя Россия не ведёт таких разработок уже давно. Единственная страна, которая создаёт боевые вирусы, это США.
Об этом рассказал экономист, академик Сергей Глазьев в эфире передачи "Царьград. Главное". Ещё 15 лет назад все страны подписали Договор о контроле за исполнением Конвенции, запрещающей разработку и применение опасных средств биологического поражения. В основном речь как раз идёт о вирусах. Однако США отказались подписываться под документами.
Однако эксперт уверен, что ждать военных действий с использованием бактериологического оружия не стоит. Все понимают, к чему это может привести.
"Здесь всё более или менее под контролем системы международной безопасности. То есть все понимают, что это самоубийство для человечества", - отметил эксперт.
Зато по-прежнему остаётся опасность точечных химических атак. "Они тут монополисты. Только они сегодня умеют и реально производят новые вирусы", - указал на США Глазьев.

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