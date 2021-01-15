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Кто на самом деле избрал Джо Байдена и развязал войну: ответ ищите в Силиконовой долине

15 января 2021, 17:00  •  158 • Политика
Дмитрий Голубовский рассказал, кто на самом деле избрал Джо Байдена и практически развязал гражданскую войну в США. По его мнению, ответ следует искать в Силиконовой долине. Именно её крупнейшие деятели в настоящее время активно наращивают влияние в стране, пытаясь влиять на ключевые события.
Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский, рассуждая об амбициях главы Сбера Германа Грефа в эфире программы "Царьград. Главное", заметил, что банкир, похоже, претендует на роль нового классика современности.
Так, если раньше одним из главных средств интеллектуального давления на массы считалось кино, то теперь им стала грамотная организация цифрового пространства.
Именно на этой основе руководитель госкорпорации между тем как раз и собирается строить свою образовательную систему, обратил внимание эксперт.
Впрочем, эти идеи по наращиванию влияния через технологии не новы, добавил собеседник "Первого русского". По его мнению, Греф в значительной степени вдохновился крупнейшими деятелями американской Силиконовой долины, которые зашли ещё дальше.
Вы можете сейчас в реальном времени проследить, как власть Силиконовой долины, по сути, избрала будущего нового президента США Джо Байдена, - подчеркнул Голубовский.
Это вмешательство в политическую и социальную сферу, в свою очередь, и граждан разбило на два лагеря. Это вылилось, в частности, в штурм Капитолия, который имел место 6 января и фактически поставил Соединённые Штаты под угрозу гражданской войны.

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