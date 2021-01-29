Кто на планете всех сильней? Рейтинг армий мира

Автор:

Александр Цыганов

Только не надо к этому относиться излишне серьёзно: портал GlobalFirepower, что ежегодно публикует рейтинг боевой мощи стран мира, сам открыто заявляет, что "материалы, представленные на этом сайте, имеют историческую и развлекательную ценность". Это цитата из дисклеймера, обновлённого совсем недавно, 22 января. Там же добавляется: "Хотя содержание GlobalFirepower.com считается точным на момент его публикации в интернете, GlobalFirepower.com не несёт ответственности за точность, правильность, полноту, надёжность и актуальность информации". Содержание веб-сайта предоставляется "как есть и без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий любого рода".

Но раз люди предлагают развлечение, почему бы не развлечься сравнением военной мощи. Тем более что, например, на Украине местная пресса уже забрызгала всех слюной, разразившись победными камланиями на тему, что ВСУ, дескать, вошли в "топ-25" самых могучих армий мира. В Пакистане, чья армия ни разу никого не победила, а главное, проиграла три войны ненавистной соседней Индии, тоже гремят литавры: вооружённые силы Пакистана заняли 10-е место в рейтинге Global Firepower Index 2021 самых мощных армий мира! Ташкент утирает слёзы радости: "Узбекистан оставил далеко позади Казахстан в рейтинге военной мощи"! Тот в ответ только поджимает губки: и действительно ведь! – "Республика Казахстан оказалась на 62-й строчке рейтинга вооружённых сил Global Firepower 2021".

Да что там азиаты! Молодой да задорный портал WARCATS.RU серьёзно так пугает мировую общественность: "Эстония и Латвия наращивают военную мощь". Да ещё и резко! Оказывается, "Латвия со 102-го места попала на 97-е, а Эстония взлетела аж на 10 мест – со 119-го на 109-е".

Министру Шойгу впору хвататься за голову: Латвия даже попала в итоге в топ-100 самых мощных держав! А вот Литва подкачала: хоть и обладает до сих пор "самыми могучими (интересно, давились "боевые коты" от смеха, печатая это слово?) вооружёнными силами из всей прибалтийской троицы, позиции теряет – с 83-го места съехала на 85-е".

В общем, парни из Global Firepower нашли за 12 лет своего существования хорошее место в информационной повестке дня. И сколько бы они ни прикрывались фразами типа "информация, доступная на нашем сайте, является настолько же точной (применён термин "accurate"), насколько точно она отображена в первоисточниках", – хлеб они отбирают у действительно авторитетной экспертной компании – Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).

Да и сам рейтинг Global Firepower довольно механистичен. Он строится на сравнении армий по 55 различным факторам, среди которых не только естественная численность войск и военнообязанного резерва, количество танков, самолётов, кораблей и т.д., но и уровень оборонного финансирования, состояние инфраструктуры страны, количество портов, уровень добыча нефти и другие.

Что влияет на боеспособность

Всё понятно и логично – всё это реально влияет на обороноспособность. Однако в этой механистичности заключается и главный недостаток рейтинга (впрочем, все рейтинги имеют недостатки). Он не учитывает таких важных составляющих обороноспособности, как международное положение (кто решится напасть на практически невооружённую Исландию, когда она – член НАТО?), внутриполитическая обстановка (как, например, Азербайджан вернул Армении своё поражение 25-летней давности, так же как она тогда, воспользовавшись наличием у противника слабой и непрофессиональной власти?) или психологическое состояние армии и народа (Донбасс – Украина). Плюс огромное значение сегодня приобрели спецназы, которые реально судьбы войны стали решать, – их как сравнивать?

И, конечно, нельзя сбрасывать со счетов такую важную вещь, как история военных побед – и вообще национальная история.

Сколько бы стервозные тётки в руководстве бундесвера ни грозили говорить с Россией языком силы – ни один немецкий солдат с оружием на русских в ближайшие лет сто не сунется. А то и двести.

Или армию США взять. Формально самая мощная в мире, а на деле за всю историю ни одну действительно сильную армию не победила. Последняя победа – над японцами в 1945 году, которых четыре года вымучивали, пока не пришла советская армия и в одну неделю из миллионной группировки фарш не сотворила. Ну, да, ещё ополчение Гренады победили, перебив своих больше, чем тех, да Ирак разгромили, коего не только солдаты, но и генералы больше в американский плен стремились, нежели домой. И как их сравнить, например, с русскими? Может, по Афганистану? Или – с китайцами с другой стороны, которые армию в боях вообще ни разу не обкатывали после позорного наскока на Вьетнам в 1979 году?

Кстати, насчёт Вьетнама. Он у нас где? О, на 24-м месте. А теперь давайте спросим американцев – пойдут чемпионы рейтинга с ним снова воевать?

Так что недаром Царьград составляет свой, более правильный рейтинг стран по их военной, военно-политической и военно-психологической мощи. Да, пользуясь – точнее, сравнивая и учитывая результаты других авторитетных аналитических центров, а также собирая мнения экспертов. Вот только в этом году ребята из Global Firepower что-то рановато со своим рейтингом высунулись – обычно они его публикуют в начале марта, а тут вон аж в январе. Но мы торопиться не будем. В своё время учтём и их результаты, хоть на ряде западных военных форумов призывают им особо не доверять.

Мы и не доверяем. Так, развлекаемся.

Итак, кто за кем?

Ещё один дисклеймер от составителей рейтинга.

…использует более 50 отдельных факторов… от военной мощи и финансов до логистических возможностей и географии… уникальная собственная формула… позволяет небольшим, но более технологически развитым странам конкурировать с более крупными, но менее развитыми… специальные модификаторы в виде бонусов и штрафов…

Короче, рейтинг произвольный, хотя пункты его унифицированы. Результат тем лучше, чем меньше, в идеале должен быть ноль.

На первом месте США – 0.0718.

Население: 332 639 102. Годных к военной службе: 121 479 800. Всего военного персонала: 2 245 500. Военнослужащих: 1 400 000. Резерв: 845 500.

Военный бюджет: $740 500 000 000.

Самолётов: 13 233. Танков: 6100. Ракетных установок: 1365. Кораблей: 490.

Вторая Россия – 0.0791

Население: 141 722 205. Годных к военной службе: 46 527 400. Всего военного персонала: 3 569 000. Военнослужащих: 1 014 000. Резерв: 2 000 000.

Военный бюджет: $42 129 000 000

Самолётов: 4144. Танков: 13 000. Ракетных установок: 3860. Кораблей: 603.

На третьем месте Китай – 0.0854

Население: 1 394 015 977. Годных к военной службе: 617 270 275. Всего военного персонала: 33 559 000. Военнослужащих: 2 185 000. Резерв: 510 000.

Военный бюджет: $178 200 000 000

Самолётов: 3260. Танков: 3205. Ракетных установок: 2250. Кораблей: 777.

То есть (сделаем паузу) – сами по себе цифры населения, количество вооружения ни о чём конкретном о военной силе державы не говорят. Военные бюджеты тоже не коррелируют.

К тому же надо добавить, что Global Firepower учитывает только конвенциональные вооружения, не беря в расчёт ядерную мощь. А в ней, если зрительно себе представить, преимущество России и США над всеми другими странами с ядерным оружием примерно аналогично тому, как если бы две 16-этажки выросли посреди дачного посёлка с преимущественно одноэтажными домиками.

Так что дальше, как говорится, без пруфа…

О чём говорят цифры? Да ни о чём…

Индия – 0.1207 Япония – 0.1599 Южная Корея – 0.1612 Франция – 0.1681 Великобритания – 0.1997 Бразилия – 0.2026 Пакистан – 0.2073 Турция – 0.2109 Иран – 0.2511 Германия – 0.2519 Саудовская Аравия - 0.3231 Израиль – 0.3464 Северная Корея – 0.4673 Белоруссия – 0.8371 Азербайджан – 1.0472 Сирия – 1.0506 Армения – 2.4216 Бутан – 23.2577

То есть у государства Бутан – вообще ничего нет. Точнее – 7000 солдат, 2 самолёта, 0 танков и ракет, 0 кораблей. И никто же не нападает! Почему?

Вот это и есть главный вопрос не только к данному, относительно математизированному и в целом милому рейтингу. Ко всем.

Ведь в конце концов главным критерием военной мощи или немощи является способность навязывать свою волю иным государствам.

И если ты со своего первого места долго прыгал вокруг Северной Кореи на 28-м, а потом не осмелился тронуть даже вшивеньким каким авианалётиком, хотя б ради сохранения лица, – то какой ты чемпион? Или ты собираешь целую коалицию на Иран, но вы все боитесь с ним драться, – значит ли это, что его 14-е место сильнее всех ваших вместе взятых? Ну и, наконец, когда достаточно приказа: "Дави их, б…", чтобы дотоле гулко бившие себя в грудь бандеровские мореманы поджали хвостики и сдались в плен, – что значит твоё 25-е место в рейтинге? Только то, что достаточно из чего гражданское население расстреливать?

Словом, рейтинг рейтингом, а мощь – мощью. И она – не в одном лишь оружии и не в одной финансовой силе.