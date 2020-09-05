Кто на очереди после Навального? Политолог назвал имя следующего на место "бьюти-блогера"

Ситуация с внезапной болезнью Навального и его экстренной перевозкой из омской больницы в немецкую клинику набирает обороты. Версия, вброшенная российскими оппозиционерами про якобы "отравление" "бьюти-блогера" была активно подхвачена на Западе и уже дошла до того, что у "звёздного" пациента якобы обнаружили в организме боевой яд из той же группы, что и пресловутый "Новичок".

Эксперты же всерьёз опасаются, что из этой истории с "отравлением" Навальный может и не выкарабкаться. Либо он и вовсе исчезнет, как экс-агент Скрипаль и его дочь Юлия.

Тем временем журналист и политолог Александр Сосновский назвал имя того, кто, по его мнению, займёт место оппозиционного блогера. В своём авторском Telegram-канале "ДОКТОР СОСНОВСКИЙ (Alexander Sosnowski)" он опубликовал видео, в котором уточняет, что следующей на очереди будет супруга Алексея - Юлия Навальная.

"Я знаю, кто займёт место Навального, судя по мировому тренду, - заявил политолог. - Понятно, что место Навального займёт Юлия, его супруга. Вот увидите".

Сосновский не исключает, что "в самое ближайшее время" можно будет увидеть, как Юлия "будет бороться именно за это место".

"Её соперниками будут самые ближайшие соратники и друзья Навального, - уверен политолог. - В первую очередь - Леонид Волков. Может быть, ещё пара человек появится".

Сосновский высказал уверенность в том, что "Волкова будут поддерживать в Германии. Но Юлию в первую очередь".