Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "...
Оппозиция пошла ва-банк? Тихановская предупредила Лукашенко после встречи с Мишу...
Шведы разобрались с "Новичком": "Для Навального у нас плохая ново...
Главная / Политика

Кто на очереди после Навального? Политолог назвал имя следующего на место "бьюти-блогера"

05 сентября 2020, 23:10  •  16 • Политика
Журналист и политолог Александр Сосновский назвал имя того, кто, по его мнению, займёт место оппозиционного блогера Алексея Навального. Эксперт считает, что следующей на очереди будет супруга - Юлия Навальная.
Ситуация с внезапной болезнью Навального и его экстренной перевозкой из омской больницы в немецкую клинику набирает обороты. Версия, вброшенная российскими оппозиционерами про якобы "отравление" "бьюти-блогера" была активно подхвачена на Западе и уже дошла до того, что у "звёздного" пациента якобы обнаружили в организме боевой яд из той же группы, что и пресловутый "Новичок".
Эксперты же всерьёз опасаются, что из этой истории с "отравлением" Навальный может и не выкарабкаться. Либо он и вовсе исчезнет, как экс-агент Скрипаль и его дочь Юлия.
Тем временем журналист и политолог Александр Сосновский назвал имя того, кто, по его мнению, займёт место оппозиционного блогера. В своём авторском Telegram-канале "ДОКТОР СОСНОВСКИЙ (Alexander Sosnowski)" он опубликовал видео, в котором уточняет, что следующей на очереди будет супруга Алексея - Юлия Навальная.
"Я знаю, кто займёт место Навального, судя по мировому тренду, - заявил политолог. - Понятно, что место Навального займёт Юлия, его супруга. Вот увидите".
Сосновский не исключает, что "в самое ближайшее время" можно будет увидеть, как Юлия "будет бороться именно за это место".
"Её соперниками будут самые ближайшие соратники и друзья Навального, - уверен политолог. - В первую очередь - Леонид Волков. Может быть, ещё пара человек появится".
Сосновский высказал уверенность в том, что "Волкова будут поддерживать в Германии. Но Юлию в первую очередь".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



16
Источник
Похожие новости
05 сентября 2020, 04:50
Дипломаты ФРГ и Франции посокрушались о Навальном и обратились к России
05 сентября 2020, 06:40
Распад? Гражданское противостояние? Война? Эксперт дал прогноз о будущем Украины
05 сентября 2020, 03:00
В Совфеде оценили появление записи разговора о Навальном
05 сентября 2020, 10:20
"Образцы исчезли", но… В отравлении Навального есть зияющий просчёт
05 сентября 2020, 02:05
Голованов указал на нестыковки в белорусском сливе
05 сентября 2020, 15:50
"Я же вам объяснил…": На вопросы о Навальном в ФРГ стали юлить и изворачиваться
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 сентября 2020, 04:50
Шведы разобрались с "Новичком": "Для Навального у нас плохая новость&q...
05 сентября 2020, 01:10
Киевская дипломатия шокирована: Козак предложил Украине капитулировать
05 сентября 2020, 04:50
Дипломаты ФРГ и Франции посокрушались о Навальном и обратились к России
05 сентября 2020, 01:10
На Украине дали прогноз на ближайшее будущее:«Союз суверенных славянских государств +...
05 сентября 2020, 06:40
Распад? Гражданское противостояние? Война? Эксперт дал прогноз о будущем Украины
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 августа 2020, 13:10
"Мы вам не дадим": О "бабской" тактике уличного боя с силовиками проболтался муж Тихановской
31 августа 2020, 13:00
Вот и всё! Мальчик допрыгался! Россия начинает делать больно
31 августа 2020, 06:35
Угроза страшнее Чернобыля нависла над Украиной: "Времени на размышление нет"
30 августа 2020, 19:35
Украину продали частной компании в США: телеведущая сделала заявление
01 сентября 2020, 03:40
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
03 сентября 2020, 03:20
Улизнул, как Тихановская - тайком в ночи: Ещё один лидер оппозиции сбежал из Белоруссии
02 сентября 2020, 18:10
«За державу обидно»: голодающий Горбунов дорвался до французской кухни
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.