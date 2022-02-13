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Кто на кого вообще нападает? Украина попала в собственный капкан
13 февраля 2022, 14:45 • 437 • Политика
Рейс SkyUp сел в Кишинёве из-за запрета на вход в воздушное пространство Украины. Таким образом, украинское закрытое небо - символ якобы агрессии России, навязанный Киеву, - ударил по самим украинцам.
Сегодня стало известно, что самолёт украинской компании SkyUp не смог сесть в Киеве, поскольку ирландский владелец борта попросту запретил это сделать. Дело в том, что для Ирландии небо Украины закрыто, поскольку якобы Россия вот-вот нападёт. Этот миф Украина пестовала день ото дня и в результате сама попала в свой капкан.
Теперь сами же украинцы не могут пользоваться собственными авиалиниями, поскольку такие условия им диктуют страны Запада. И теперь советник главы администрации президента Украины Михаил Подляк просит не перекрывать воздушное пространство. Мол, в этом нет никакой необходимости. Однако поздно.
Источник украинского издания "Страна" настаивает, что крупнейшие британские страховые компании, у которых перестраховываются другие страховщики, разослали всем собственникам самолётов, которые отдали их в лизинг авиакомпаниям, официальное письмо, что через 48 часов перестаёт действовать страховое покрытие на Украине и над Украиной для любого воздушного судна.
И, кстати, источники "Страны" полагали, что ни один самолёт не вылетит с Украины с середины дня понедельника. На деле же оказалось, что ограничения вступили в силу ещё вчера - в субботу, 12 февраля.
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