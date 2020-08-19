Кто может стать новым главой президентской администрации – Сергей Шефир или Сергей Трофимов?

Интрига с возможным участием Ермака в срыве белорусской спецоперации СБУ, в результате которой российские наёмники, вместо того, чтобы отправиться в украинские тюрьмы, после недолгой заминки, выехали на родину, может обезглавить президентскую администрацию Зеленского. Именно Ермака обвиняют в том, что, де, это он втайне проинформировал Москву о планах украинской контрразведки и, тем самым, сорвал операцию. Но так это или нет, не так уж и важно. Куда интереснее то, кого прочат в сменщики Ермаку.

Кандидатов всего двое. О Шефире мы как-то уже писали – именно, как о возможном новом главе президентской администрации. Шефир мог заменить предшественника Ермака, Андрея Богдана, но предпочёл остаться в тени, хотя известно, что именно он был и остаётся «теневым» управляющим президентского офиса. Не факт, что на этот раз Шефир, как прежде, сможет остаться за кулисами, – достоверно известно, что Зеленский видит во главе президентской администрации именно своего проверенного коллегу по «Кварталу-95», а не кого-то со стороны. Аргументы такие – мол, ни Богдан, ни Ермак, ни Кирилл Тимошенко так и не смогли заслужить доверия первого лица, в то время как доверие Зеленского к Шефиру безгранично.

Впрочем, и с первым замглавы президентской администрации Трофимовым Зеленский знаком ещё по «Кварталу», где тот проявил себя как неплохой исполнительный продюсер. Трофимов – прихожанин УПЦ Московского патриархата, причём у него сложились «особые отношения» с главой УПЦ (МП) Онуфрием. Трофимова одинаково ненавидят как националисты, так и «соросята» в окружении Зеленского (Кирилл Тимошенко не раз устраивал провокации против своего коллеги в подконтрольных ему украинских изданиях). А политолог Олеся Яхно как-то обвинила Трофимова в том, что именно из-за него церковная паства УПЦ (МП) не перешла под патронат созданной Петром Порошенко раскольничьей ПЦУ.

Поговаривают, что у Трофимова якобы сложились неплохие рабочие отношения с российским переговорщиком в минской контактной группе Дмитрием Козаком, и уже месяц, как Козак ведёт все дела в рамках минских переговоров не с Ермаком, вышедшим у него из доверия, а именно с Трофимовым. Тот факт, что Трофимов среди своих известен принципиальностью и умением держать слово, может сыграть известную роль в его кадровом восхождении. Ведь для Зеленского принципиально не сорвать минский переговорный процесс. А то, что доверие к Ермаку уже не восстановить – это факт. А теперь ещё и белорусская неприглядная история – воистину, загнанную лошадь проще пристрелить.