Кто может спровоцировать войну на Украине • 230 • Аналитика © AFP 2022 / Anatolii Stepanov Американский ответ на российские предложения по гарантиям безопасности уже поступил в Москву: хотя содержание его пока не разглашается, но суть понятна. Вашингтон откажется дать гарантии нерасширения НАТО на восток и в первую очередь невключения в альянс Украины. Как будет дальше, учитывая, что за два с лишним месяца, прошедших с того момента, когда Владимир Путин поставил вопрос о гарантиях ребром, Запад раскрутил настоящую истерию насчет скорого вторжения России на Украину? И что теперь, после получения отказа начнется война? Начнем с того, что отрицательный ответ Штатов на российские предложения-требования совершенно не удивит Кремль: никто и не надеялся, что американцы просто так отступятся от Украины. Цель была в другом — поднять ставки, вывести вопрос борьбы за Украину (а между нами и атлантистами идет полноценная геополитическая война за эту часть исторической России) на новый, куда менее комфортный для Запада в целом уровень. Вы отказываетесь дать нам даже временные гарантии неатлантизации Украины? Ну тогда потом не обессудьте. Штаты сделали из этого вывод — точнее, делают вид, будто пришли к такому выводу, — что Россия готовится военной силой решить украинский вопрос. Да, нагнетать атмосферу они начали еще прошлой весной, но именно в последние пару месяцев утверждения о скором нападении России приобрели беспрецедентно массированный характер. Мы столкнулись с настоящей информационной войной против нас, что, в свою очередь, привело многих к убеждению: Вашингтон сам ведет дело к войне на Украине. С какой целью? Ввести против Москвы "адские санкции" и обрушить европейско-российские отношения, причем самой Украиной США уже якобы готовы пожертвовать: пускай русские забирают себе этот "проблемный актив". Подобная точка зрения сейчас не столь редка в России, более того, появилась даже версия, что Штатам вообще выгодно спихнуть Незалежную Москве. В лучшем для наших противников случае мы получим длительную партизанскую войну на оккупированной территории, а в худшем будем вынуждены долгие годы тратить огромные силы и средства на приведение в порядок новых земель. И в любом случае надежно и надолго рассоримся с Европой, что вполне отвечает англосаксонским интересам. Актуальность подобных теорий можно опровергать по пунктам, а можно просто напомнить, что Вашингтон никогда ничего просто так не сдавал. Украина сейчас — это один из важнейших активов не для США как национального государства, а для той атлантической наднациональной элиты, которая определяет американскую политику. С помощью украинского вопроса можно одновременно и сдерживать Россию, и давить на нее, и влиять на европейские дела: так зачем же лишать себя такого удобного инструмента. Ради возможной войны между великороссами и малороссами? Ну так это нужно приберечь напоследок, на крайний случай — тот, когда никакого другого способа использовать Украину уже не останется. К тому же для того, чтобы ввести "адские санкции", никакая реальная война на Украине не нужна: при желании их можно запустить под любым другим предлогом (за последние годы все в этом убедились). Но такого желания нет, а есть явный страх перед началом войны на Украине. И опасение потерять Украину, если реальная война в самом деле начнется. Но ведь русские не собираются нападать сами на себя, зачем нам повторять братоубийственные войны на радость противнику? Это неважно, каждый судит по себе, и атлантисты вполне допускают готовность России начать военную операцию. В исходе которой у них нет сомнений: русские захватят соседей в считанные дни или недели. И поэтому последнее, в чем заинтересован Запад, это в провоцировании военного конфликта. Зачем же подзуживать Киев на серьезные провокации против Донбасса, если ответом может стать потеря Украины? Чтобы ввести санкции против России? Но овчинка выделки не стоит. Россия получит Украину, то есть снова, по формуле Бжезинского, станет империей. Санкции же в любом случае не будут сокрушающими, потому что мир изменился даже по сравнению с 2014 годом, а ударить по той же Европе может сильно: пострадает и атлантическая солидарность (европейцы будут вынуждены подчиниться англосаксам, при этом прекрасно понимая , что их просто заставляют платить за чужие амбиции, причем платить в том числе и отказом от самостоятельного будущего). А полный разрыв американо-российских отношений и переход в фазу активной конфронтации по всему миру скажется на шансах реализации главной американской идеи фикс: выстраивании широкого антикитайского фронта. Она и так была нереализуема в глобальном масштабе, но тут о ней придется вообще забыть. Заменить ее строительством коалиции против России и Китая? Ну да, тут вообще от "желающих" — незападных — стран отбоя не будет. Да и как долго просуществует тогда единый Запад? Но ведь войну может спровоцировать и Киев, терять-то нынешней власти нечего? Это тоже очень странное допущение. Украинская элита живет за счет нагнетания страха перед "русской угрозой" как внутри страны, так и на Западе. Но при всей своей мании величия она отлично понимает, что является в глобальной политике не субъектом, а объектом, то есть от нее ничего не зависит. Начать боевые действия в Донбассе, чтобы угодить самой отмороженной фракции среди атлантистов? Устроить небольшую провокацию, которой хватит для того, чтобы после ответных действий обвинить Россию в агрессии? Не имея никаких гарантий того, что Россия ограничится симметричным ответом: а что если он будет асимметричным? У Киева при этом не просто нет гарантий военной поддержки Запада — совершенно четко заявлено, что НАТО не придет на помощь. Ну и что, в Киеве сидят самоубийцы и идиоты? Нет, там жадные и жалкие временщики-проходимцы, но точно не суицидники. Понятно, что главной гарантией мира служит сама Россия, и не потому даже, что нас невозможно спровоцировать. А потому, что братоубийственная война не отвечает интересам всего русского народа: ни его великорусской, ни малоросской частям. Столетие назад мы пережили полномасштабную гражданскую войну, а в последние восемь лет наблюдаем ее всполохи в Донбассе. Причины нам понятны: это последствия распада Союза и попыток перекодировать, дерусифировать западную часть исторической России, выстроить из нее сначала не-Россию, а потом и анти-Россию. Ничего подобного мы не допустим. Просто потому, что это стало бы предательством наших предков и потомков, началом конца русской цивилизации. Никакой антирусской Украины не будет, никакой атлантизации Украины не произойдет: ради этого Россия сделает все, что нужно и возможно, и даже больше. Все, кроме войны между двумя частями одного народа. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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