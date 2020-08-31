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Кто может пропустить звонок Путина? Песков рассекретил технические возможности Кремля

31 августа 2020, 22:10  •  13 • В мире
В Кремле рассекретили технические возможности и объяснили, можно ли пропустить звонок президента. Так прокомментировали информацию о якобы пропущенном телефонном звонке президента Владимира Путина, на который не отреагировал Дональд Трамп. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разбил слухи и заявил, что это "технически невозможно".
В Кремле высказались о якобы "пропущенном" звонке президента Владимира Путина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил журналистов, что это просто "технически невозможно".
"Нет. Технически невозможно пропустить звонок, который заранее согласовывается", - прокомментировал Песков РИА Новости.
Напомним, ранее появилась информация от бывшего руководителя аппарата экс-премьер-министра Объединённого Королевства Терезы Мэй Ника Тимоти. Он признался, что сам стал свидетелем инцидента во время визита дипломатов из Великобритании в Белый дом, пишет издание Newsweek.
Во время переговоров некто между делом бросил фразу, что президенту США ранее звонил глава РФ. Выяснилось, что сам Трамп, однако, ничего не знает об этом. Тогда лидер Соединённых Штатов не сдержался и начал прилюдно отчитывать своего тогдашнего советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна. Отмечается, что президент был разгневан и быстро перешёл на повышенный тон.

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