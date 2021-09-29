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Кто мог заразить Путина коронавирусом: Президент рассказал о 55 объектах
29 сентября 2021, 17:35 • 227 • Политика
Президент России Владимир Путин рассказал о 55 заболевших коронавирусом в его окружении. И все они могли заразить его ковидом.
Переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана завершены. После переговоров Путин рассказал о своей самоизоляции. Президент отметил, что ему пришлось остаться в уединении, поскольку 55 человек в его окружении заразились коронавирусом.
Путин подчеркнул, что все заболевшие слишком поздно ревакцинировались. Титр антител упал, в результате организм уже не мог сопротивляться болезни. Однако "Спутник V", как добавил Путин, защитил его от заражения. Поэтому президент России призвал Эрдогана ревакцинироваться "Спутником V".
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