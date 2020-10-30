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Кто мешает миру в Карабахе? Азербайджан высказался о миротворцах и переговорах с Арменией
30 октября 2020, 03:05 • 24 • Политика
Власти Азербайджана высказались об идее ввода миротворцев, а также оценили перспективы переговоров с Арменией. Кто на самом деле мешает установлению мира в Карабахе?
Что касается миротворцев, то это возможно лишь при условии, что Баку даст своё согласие. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
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