Кто мешает миру в Карабахе? Азербайджан высказался о миротворцах и переговорах с Арменией

Байрамов не стал уточнять позицию республики - готова она разрешить миротворческую операцию или нет, - но при этом отметил, что подобную возможность предусматривает Будапештский саммит ОБСЕ от 1994 года.

Глава МИД Азербайджана также прокомментировал вопрос о переговорном процессе. По его словам, Баку готов сесть за стол переговоров, если Армения прекратит огонь. В то же время министр выразил сомнение в том, что конфликт в Карабахе удастся разрешить при помощи дипломатии. Байрамов утверждает, что Армения якобы не заинтересована в мирном урегулировании ситуации.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял о готовности республики к компромиссу по Нагорному Карабаху при условии, что он будет взаимным. Таким образом глава армянского правительства выразил готовность к переговорам.

Любое размещение миротворцев на суверенной азербайджанской территории требует согласия правительства Азербайджана, - отметил он в разговоре с "