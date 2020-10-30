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Кто мешает миру в Карабахе? Азербайджан высказался о миротворцах и переговорах с Арменией

30 октября 2020, 03:05  •  24 • Политика
Власти Азербайджана высказались об идее ввода миротворцев, а также оценили перспективы переговоров с Арменией. Кто на самом деле мешает установлению мира в Карабахе?
Что касается миротворцев, то это возможно лишь при условии, что Баку даст своё согласие. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
Любое размещение миротворцев на суверенной азербайджанской территории требует согласия правительства Азербайджана, - отметил он в разговоре с "
Байрамов не стал уточнять позицию республики - готова она разрешить миротворческую операцию или нет, - но при этом отметил, что подобную возможность предусматривает Будапештский саммит ОБСЕ от 1994 года.
Глава МИД Азербайджана также прокомментировал вопрос о переговорном процессе. По его словам, Баку готов сесть за стол переговоров, если Армения прекратит огонь. В то же время министр выразил сомнение в том, что конфликт в Карабахе удастся разрешить при помощи дипломатии. Байрамов утверждает, что Армения якобы не заинтересована в мирном урегулировании ситуации.
Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял о готовности республики к компромиссу по Нагорному Карабаху при условии, что он будет взаимным. Таким образом глава армянского правительства выразил готовность к переговорам.

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