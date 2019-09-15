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Кто манипулирует архивными документами?

15 сентября 2019, 19:24  •  93 • Война
Польский институт национальной памяти затушёвывает факты прогерманской политики предвоенной Польши
Польский институт национальной памяти (ПИНП) обвинил российское министерство обороны в манипуляциях с архивными документами. Имеются в виду документы о советско-германском Договоре о ненападении (пакте Молотова – Риббентропа) из Центрального архива МО РФ.
Согласно архивным данным, советское руководство рассматривало Польшу наряду с фашистской Италией как угрозу безопасности СССР из-за её сближения с нацистской Германией и подписания в 1934 г. пакта Пилсудского – Гитлера. В опубликованных отчётах Политуправления Красной армии содержится описание энтузиазма и радости, с которым население Западной Украины и Западной Белоруссии встречало советские войска в сентябре 1939 г. (Польский поход Красной армии) и случаев разоружения польских солдат местными жителями. Это напрочь опровергает муссируемый Варшавой тезис о неоправданной агрессии Советского Союза и всенародном сопротивлении советской оккупации Восточной Польши.
ПИНП не согласен с такой трактовкой архивных донесений, указывая, что нападения местного населения на польских военнослужащих совершались некоторыми представителями национальных меньшинств (украинцев и белорусов). Однако не доказывает ли это нежелание украинского и белорусского населения терпеть долее гнёт панской Польши?
«Это вписывается в современную российскую историческую пропаганду для дискредитации нашей страны, изображая её как сторону, заключавшую пакты с Третьим рейхом накануне Второй мировой войны… Документы, опубликованные на странице Министерства обороны РФ не дают никаких оснований для пересмотра знаний… о причинах заключения пакта Молотова – Риббентропа», – говорится в заявлении ПИНП.
В этом абзаце – квинтэссенция лжи о политике межвоенной Варшавы. ПИНП противоречит сам себе, ведь не далее как в 2016 г. этот институт выпустил из печати сборник Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku («Исследования о польской разведке и контрразведке в ХХ веке»), где упоминается о сотрудничестве польских спецслужб со спецслужбами фашистской Италии во время Гражданской войны в Испании 1936-1939 гг.
Москва оказывала помощь испанским антифашистам, направляя в Испанию военных инструкторов, врачей и добровольцев. Италия вместе с Третьим рейхом поддерживали генерала Франко. Через итальянцев польская разведка получала информацию о состоянии Вооружённых сил Советского Союза, полученную при допросах советских военнопленных в Испании. Причём особым распоряжением польским разведчикам запрещалось разглашать источники информации, чтобы никто не знал о партнёрстве между Польшей Пилсудского и Италией Муссолини.
Так о какой «политической невинности» Польши накануне Второй мировой войны можно говорить?!
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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