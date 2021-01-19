Кто лишил Белоруссию ЧМ по хоккею - 2021: Тихановская сдала всех причастных

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение лишить Белоруссию права на проведение матчей чемпионата мира 2021 года. Скрывающаяся в Европе лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская не сдержала злорадства.

Она назвала случившееся большой победой противников президента Белоруссии Александра Лукашенко, потому что им удалось добиться своего. Также Тихановская поблагодарила всех, кто участвовал в этой провокации.

По словам оппозиционерки, вклад в лишение Белоруссии международных соревнований внесли "Фонд спортивной солидарности", состоящий из спортсменов-оппозиционеров, "Кабинет представителей" Павла Латушко и представители белорусской диаспоры на Западе. Также Тихановская упомянула компании Škoda, Nivea и Tissot, шантажом заставившие IIHF забрать у Белоруссии международные соревнования.

Это наша общая победа,

- написала Тихановская в своём Telegram-канале.

Напомним, что после того как компании начали отказываться от спонсорства ЧМ по хоккею - 2021, если он будет проходить в Белоруссии, Международная федерация хоккея собрала экстренное совещание, на котором лишила Минск соревнований. Решение было принято в понедельник, 18 января.