Кто лидирует на выборах глав регионов - первые подсчёты

Так, например, на выборах в Ростовской области, по итогам обработки 12,22% протоколов, лидирует Василий Голубев. Он набрал 69,39% голосов.

В Тамбовской области победу пока одерживает Александр Никитин. Он набрал 91,10% голосов (по итогам 19,49% обработанных протоколов).

В Архангельской области впереди идёт Александр Цыбульский. Он набрал 69,48% голосов (по итогам 45,17% обработанных протоколов).

В Ленинградской области фаворитом стал Александр Дрозденко, за которого проголосовали 83,41% избирателей (по итогам 9,34% обработанных протоколов).

В Смоленской области лидирует Алексей Островский - 65,03% голосов (10% обработанных протоколов).

В Калужской области - Владислав Шапша, набравший 94% голосов (0,14% обработанных протоколов).

В Брянской области - Александр Богомаз, набравший 73,99% голосов (18,92% подсчитанных бюллетеней).

В Коми - Владимир Уйба, за которого отдали голоса 79,36% пришедших на выборы избирателей (1,09% подсчитанных бюллетеней).

В Татарстане - Рустам Минниханов, у которого 88,50% голосов (4,95% подсчитанных бюллетеней).

В Чувашии - Олег Николаев, у которого 82,23% голосов (4,19% подсчитанных бюллетеней).

Напомним, что 13 сентября в России состоялся единый день голосования, в ходе которого жители страны выбрали глав регионов (в 20 субъектах Федерации) и местных депутатов (в 11 субъектах). Глава ЦИК Элла Памфилова в 21:00 по московскому времени объявила о завершении голосования и закрытии всех участков. Она отметила, что итоги голосования в европейской части России по большинству участков ожидаются к двум часам ночи.