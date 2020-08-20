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Кто курирует протесты в Белоруссии: мнение людей с улиц
20 августа 2020, 01:00 • 132 • Политика
Корреспондент Царьграда Андрей Шмуров рассказал, что думают белорусы, которых он опрашивал на улицах, о кураторах нынешних протестов и о России.
Корреспондент Царьграда в Белоруссии Андрей Шмуров коротко рассказал о том, что думают опрошенные на улицах страны белорусы, кого они считают организаторами протестов.Так, по его словам, пока никто из респондентов в беседе с Царьградом не высказался о роли России в протестах, никто не заявлял, что якобы Москва организовала беспорядки.
"Мнения разные - к примеру, кто-то говорит, что за протестами стоят общественные формирования самого разного толка, и всё это организовали изнутри Белоруссии. Есть мнение, что это европейский заказ, но что тут Россия каким-то боком замешана - мы таких мнений не слышали", - подчеркнул Шмуров.
Он отметил, что в большинстве своём к помощи России и лично к Путину опрошенные белорусы относятся лояльно, негатива не высказывают.
"Другое дело, что кто-то прямо говорит: "Мы готовы дружить с Россией, но на правах совершенно независимого государства". Некоторые говорят: "Да, мы хотим объединиться, нам это нравится". Не так часто звучит что-то из серии: куда угодно, лишь бы не в Россию, мы хотим в Европу и ещё куда-то. Но это единичные случаи", - рассказал Шмуров, подчеркнув, что в целом к России негативного отношения корреспонденты пока не замечали.
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