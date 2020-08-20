Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
Соперница Лукашенко "переобулась" на ходу? Тихановская опубликовала не...
Шарий выдал политический прогноз для белорусов: "Это не запугивание, это ре...
Лукашенко двумя аргументами осадил бастующих рабочих
Главная / Политика

Кто курирует протесты в Белоруссии: мнение людей с улиц

20 августа 2020, 01:00  •  132 • Политика
Корреспондент Царьграда Андрей Шмуров рассказал, что думают белорусы, которых он опрашивал на улицах, о кураторах нынешних протестов и о России.
Корреспондент Царьграда в Белоруссии Андрей Шмуров коротко рассказал о том, что думают опрошенные на улицах страны белорусы, кого они считают организаторами протестов.Так, по его словам, пока никто из респондентов в беседе с Царьградом не высказался о роли России в протестах, никто не заявлял, что якобы Москва организовала беспорядки.
"Мнения разные - к примеру, кто-то говорит, что за протестами стоят общественные формирования самого разного толка, и всё это организовали изнутри Белоруссии. Есть мнение, что это европейский заказ, но что тут Россия каким-то боком замешана - мы таких мнений не слышали", - подчеркнул Шмуров.
Он отметил, что в большинстве своём к помощи России и лично к Путину опрошенные белорусы относятся лояльно, негатива не высказывают.
"Другое дело, что кто-то прямо говорит: "Мы готовы дружить с Россией, но на правах совершенно независимого государства". Некоторые говорят: "Да, мы хотим объединиться, нам это нравится". Не так часто звучит что-то из серии: куда угодно, лишь бы не в Россию, мы хотим в Европу и ещё куда-то. Но это единичные случаи", - рассказал Шмуров, подчеркнув, что в целом к России негативного отношения корреспонденты пока не замечали.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



132
Источник
Похожие новости
19 августа 2020, 21:20
Москва осадила польского премьера за оценку выборов в Белоруссии
19 августа 2020, 23:10
"Самолёт ФСБ" пробыл в Минске 1,5 часа. Чтобы не допустить "сакральной жертвы"
19 августа 2020, 21:20
"Обыскали, не дали связаться со своими": МИД России заявил протест Норвегии из-за дипломата
19 августа 2020, 23:10
"И суток не прошло": Премьер Австралии "переобулся" в вопросе принудительной вакцинации
19 августа 2020, 23:10
"На проспект пускают только с красно-зелёными флагам" - разоблачение Nexta в одном видео
19 августа 2020, 23:10
Лукашенко сформировал новое правительство
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 августа 2020, 07:40
У московской полиции лопнуло терпение - белорусов стали оттеснять
16 августа 2020, 06:15
Украинский нацист Ярош подтвердил, что готовил белорусских боевиков
16 августа 2020, 22:45
"Даже мёртвый - не отдам": Финальный жест Лукашенко ошеломил толпу. Таким Батьку ещё не видели
16 августа 2020, 17:15
Чем Путин абсолютно удивил Лукашенко в разговоре? Признание из первых рук
19 августа 2020, 00:15
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС как план президента
17 августа 2020, 07:55
Шарий выдал политический прогноз для белорусов: "Это не запугивание, это реальность"
14 августа 2020, 00:10
Баширов выдал политическое пророчество для белорусов: Пока это была разминка
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.