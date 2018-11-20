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Кто крайний?

20 ноября 2018, 16:09  •  95 • Карикатуры

После запуска "Турецкого потока" транзит газа через территорию Украины сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год, заявил в интервью 24 каналу глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский. По его словам, Киев должен приложить все усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки газопровода.

© Виталий Подвицкий

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