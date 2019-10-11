Кто кого покатает

Любови Совершаевой впервые за всю её государственную карьеру доверили возглавить субъект Федерации. Да какой субъект – Санкт-Петербург! Правда, Любовь Павловна оказалась во главе Северной столицы лишь временно – пока только что с трудом избранный Александр Беглов отдыхает от праведных дел в законном отпуске. Тем не менее это верный знак – Совершаеву рассматривают на соответствующую должность.

По информации источника «Нашей Версии», возможность передать в её крепкие руки какой-нибудь из регионов северо-запада обсуждалась и прежде, однако перспектива занять губернаторский пост несколько отодвинулась прошедшей весной. Тогда у Любови Совершаевой, претендовавшей на роль «серого кардинала» в Санкт-Петербурге, отобрали полномочия курировать районные администрации, а одновременно и право на организацию кампании по выборам высшего должностного лица этого субъекта Федерации.

Вместе с тем возник вопрос: а правильно ли Совершаевой оставаться заместителем при Беглове в случае его избрания? Ведь Любовь Павловна до прихода в Смольный в течение многих лет фактически руководила полпредством президента в СЗФО. Мимо неё вряд ли могло осуществиться какое-то назначение не только глав регионов, но и любого вице-губернатора.

Наиболее вероятным перемещением Совершаевой по властной вертикали виделась должность хозяина Ленинградской области, где издавна сильно влияние братьев Ковальчуков, чьим доверенным лицом негласно считают всё ту же Любовь Павловну. В своё время не отказывался дружить с близкими родственниками и Александр Дрозденко. Возможно, во многом поэтому он и занял свой государственный пост.

Нельзя сказать, что Александр Дрозденко превращается в сбитого лётчика. Но темпы развития области значимо снизились. Сейчас продолжение его карьеры в области имеют и юридические препоны, и политические. Поддержка населением области неумолимо снижается, а важные гости области предпочитают иных сопровождающих в своих поездках. Последнее, возможно, самое важное – растерять капитал уважения прежних партнёров в России крайне опасно.

Гонка уже близко

Косвенно будущую рокировку, как ни странно, подтверждает спортивная повестка. В прошедший четверг все федеральные телеканалы громко оповестили о том, что на трассе под Санкт-Петербургом пройдёт вторая по популярности в мире гонка DTM.

Уникальный, самый большой автодром в России, способный принимать «Формулу-1», тем не менее территориально расположен почти в 100 километрах от Северной столицы. Он называется «Игора Драйв». Соглашение о том, что там состоится гонка DTM, только что подписали исполнительный директор ITR GmbH Ахим Кострон и исполнительный директор автодрома Вадим Войтенков. На церемонии открытия побывал и Александр Дрозденко, дав оптимистичный прогноз: мол, такая гонка станет яркой главой в истории 47-го региона и обеспечит население новыми рабочими местами.

Первые соревнования пройдут здесь уже в мае 2020 года. Однако следует вспомнить, что на предварительный осмотр хода строительства почему-то приезжали Александр Беглов, в тот момент ещё врио губернатора Санкт-Петербурга, и президент автомобильной федерации FIA Жан Тодт, которого лично пригласил Владимир Путин. Проект уникального автодрома, как и курорт «Игора» в целом, связан с миллиардером Юрием Ковальчуком, основным владельцем банка «Россия».

Это обстоятельство, а также то, что в телевизионных выпусках новостей избегали упоминать Ленинградскую область, предпочитая говорить о том, что «Игора Драйв» находится под Санкт-Петербургом, косвенно свидетельствует о смещении политических акцентов. Возможно, Любовь Совершаева в будущем мае станет одной из заметных персон среди гостей премьерной гонки. Вряд ли братья Ковальчуки согласятся, чтобы на объекте президентской важности пиарилось уже дважды «одно и то же лицо».

Временное исполнение Любовью Совершаевой обязанностей петербургского губернатора должно стать тревожным сигналом для главы 47-го региона. Если за время своего руководства Северной столицей она не допустит явных просчётов, то Кремль оценит такую стажировку положительно, а братья Ковальчуки получат дополнительный аргумент в пользу политического роста Совершаевой в Ленинградской области. В этом случае уже в ближайшее время СМИ начнут проявлять внешне необъяснимое внимание к деятельности «серого кардинала».