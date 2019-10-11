Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Империя очень зла: чем может Россия ответить Западу, если заставят вести себя «п...
В Думу внесли законопроект о праве охоты с чужим оружием
"США вообще нечего было делать на Ближнем Востоке": Трамп назвал "...
«Его заявления не воспринимаются всерьёз»: как Зеленский намерен «возвращать» До...
Главная / Аналитика

Кто кого покатает

11 октября 2019, 03:09  •  62 • Аналитика
Любови Совершаевой впервые за всю её государственную карьеру доверили возглавить субъект Федерации. Да какой субъект – Санкт-Петербург! Правда, Любовь Павловна оказалась во главе Северной столицы лишь временно – пока только что с трудом избранный Александр Беглов отдыхает от праведных дел в законном отпуске. Тем не менее это верный знак – Совершаеву рассматривают на соответствующую должность.
По информации источника «Нашей Версии», возможность передать в её крепкие руки какой-нибудь из регионов северо-запада обсуждалась и прежде, однако перспектива занять губернаторский пост несколько отодвинулась прошедшей весной. Тогда у Любови Совершаевой, претендовавшей на роль «серого кардинала» в Санкт-Петербурге, отобрали полномочия курировать районные администрации, а одновременно и право на организацию кампании по выборам высшего должностного лица этого субъекта Федерации.
Вместе с тем возник вопрос: а правильно ли Совершаевой оставаться заместителем при Беглове в случае его избрания? Ведь Любовь Павловна до прихода в Смольный в течение многих лет фактически руководила полпредством президента в СЗФО. Мимо неё вряд ли могло осуществиться какое-то назначение не только глав регионов, но и любого вице-губернатора.
Наиболее вероятным перемещением Совершаевой по властной вертикали виделась должность хозяина Ленинградской области, где издавна сильно влияние братьев Ковальчуков, чьим доверенным лицом негласно считают всё ту же Любовь Павловну. В своё время не отказывался дружить с близкими родственниками и Александр Дрозденко. Возможно, во многом поэтому он и занял свой государственный пост.
Нельзя сказать, что Александр Дрозденко превращается в сбитого лётчика. Но темпы развития области значимо снизились. Сейчас продолжение его карьеры в области имеют и юридические препоны, и политические. Поддержка населением области неумолимо снижается, а важные гости области предпочитают иных сопровождающих в своих поездках. Последнее, возможно, самое важное – растерять капитал уважения прежних партнёров в России крайне опасно.
Гонка уже близко
Косвенно будущую рокировку, как ни странно, подтверждает спортивная повестка. В прошедший четверг все федеральные телеканалы громко оповестили о том, что на трассе под Санкт-Петербургом пройдёт вторая по популярности в мире гонка DTM.
Уникальный, самый большой автодром в России, способный принимать «Формулу-1», тем не менее территориально расположен почти в 100 километрах от Северной столицы. Он называется «Игора Драйв». Соглашение о том, что там состоится гонка DTM, только что подписали исполнительный директор ITR GmbH Ахим Кострон и исполнительный директор автодрома Вадим Войтенков. На церемонии открытия побывал и Александр Дрозденко, дав оптимистичный прогноз: мол, такая гонка станет яркой главой в истории 47-го региона и обеспечит население новыми рабочими местами.
Первые соревнования пройдут здесь уже в мае 2020 года. Однако следует вспомнить, что на предварительный осмотр хода строительства почему-то приезжали Александр Беглов, в тот момент ещё врио губернатора Санкт-Петербурга, и президент автомобильной федерации FIA Жан Тодт, которого лично пригласил Владимир Путин. Проект уникального автодрома, как и курорт «Игора» в целом, связан с миллиардером Юрием Ковальчуком, основным владельцем банка «Россия».
Это обстоятельство, а также то, что в телевизионных выпусках новостей избегали упоминать Ленинградскую область, предпочитая говорить о том, что «Игора Драйв» находится под Санкт-Петербургом, косвенно свидетельствует о смещении политических акцентов. Возможно, Любовь Совершаева в будущем мае станет одной из заметных персон среди гостей премьерной гонки. Вряд ли братья Ковальчуки согласятся, чтобы на объекте президентской важности пиарилось уже дважды «одно и то же лицо».
Временное исполнение Любовью Совершаевой обязанностей петербургского губернатора должно стать тревожным сигналом для главы 47-го региона. Если за время своего руководства Северной столицей она не допустит явных просчётов, то Кремль оценит такую стажировку положительно, а братья Ковальчуки получат дополнительный аргумент в пользу политического роста Совершаевой в Ленинградской области. В этом случае уже в ближайшее время СМИ начнут проявлять внешне необъяснимое внимание к деятельности «серого кардинала».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
09 октября 2019, 08:54
Трамп пугает Эрдогана, пока турецкая армия обстреливает курдов
10 октября 2019, 20:39
Русский с поляком – братья навек?
08 октября 2019, 16:39
Британская полиция жестоко подавляет восстание фанатов Греты Тунберг
08 октября 2019, 16:39
Карпину "Спартак" не нужен?!
11 октября 2019, 03:09
Главная битва
10 октября 2019, 07:39
США замахнулись на Чёрное море. Разрабатывается стратегия сдерживания России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 октября 2019, 00:39
Эксперт прокомментировал заявление Новака о цене на транзит газа через Украину
05 октября 2019, 00:54
Запасной вариант: Киев готов к полной блокаде Донбасса
10 октября 2019, 04:24
"Зеленский провоцирует": Глава Незалежной хочет, чтобы Россия забрала Донбасс - Соколовская
09 октября 2019, 15:09
Министр обороны Украины исключил возможность амнистии для ополченцев
07 октября 2019, 04:54
Забудь про доллар, помни президента
10 октября 2019, 10:54
"Всё ещё думаете, что "Бук" завалил МН17?": Технический эксперт снимком показал, на что закрывает глаза международное следствие
05 октября 2019, 20:09
Медведев рассказал о «незавидном положении» Зеленского в США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.