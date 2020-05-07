Кто кого: как СССР троллил НАТО

В искренность дружеских намерений советских руководителей главы НАТО не поверили. Между тем СССР первый раз попробовал постучать в закрытую дверь уже в 1949-м, в год создания блока. Отправили "записочку" в Лондон, прощупали возможность переговоров, поняли, что будет отказ. После этого Сталин назвал НАТО "подкопом под ООН", и тему закрыли. Но Сталин умер в 1953-м. В тот же год президент США Эйзенхауэр выступил с "Речью мира" и обратился к новому советскому руководству: готово ли оно перемениться и "повернуть ход истории"? "Новое руководство" в лице Никиты Хрущева ответило: да. И пояснило: у вас есть, как вы говорите, миролюбивый оборонительный союз, мы – миролюбивая страна, которая ни на кого не нападает, а только обороняется, так что давайте будем в одной упряжке. В НАТО это предложение посчитали наглостью. Назвали "нереальным" и "не заслуживающим обсуждения". На самом деле нереальными были условия, поставленные Советскому Союзу, если он хочет дружить. Надо было уйти из Германии, отказаться от военных баз на Дальнем Востоке и много чего еще. А главное – разоружиться. Какому оборонительному союзу нужен такой член – без оружия и с голыми границами, непонятно. В НАТО тоже были тролли.