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Кто кого: как СССР троллил НАТО
07 мая 2020, 05:10 • 70 • Аналитика
Давай дружить! – Давай, я хочу играть с тобой. – Нет, ты будешь играть рядом, но я разрешаю тебе делать это по моим правилам. 7 мая 1954 года НАТО отказался принять в свои ряды Советский Союз.
Кто кого: как СССР троллил НАТО
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Заявка СССР на членство в НАТО озадачила. Позднее этот шаг советских лидеров назовут троллингом. В разгар холодной войны он мог означать что угодно. Например, план по развалу альянса изнутри. Или поиск повода, чтобы создать собственный военный блок. Меньше всего – глупость.
Мирные люди с фигой в кармане
В искренность дружеских намерений советских руководителей главы НАТО не поверили. Между тем СССР первый раз попробовал постучать в закрытую дверь уже в 1949-м, в год создания блока. Отправили "записочку" в Лондон, прощупали возможность переговоров, поняли, что будет отказ. После этого Сталин назвал НАТО "подкопом под ООН", и тему закрыли. Но Сталин умер в 1953-м. В тот же год президент США Эйзенхауэр выступил с "Речью мира" и обратился к новому советскому руководству: готово ли оно перемениться и "повернуть ход истории"? "Новое руководство" в лице Никиты Хрущева ответило: да. И пояснило: у вас есть, как вы говорите, миролюбивый оборонительный союз, мы – миролюбивая страна, которая ни на кого не нападает, а только обороняется, так что давайте будем в одной упряжке. В НАТО это предложение посчитали наглостью. Назвали "нереальным" и "не заслуживающим обсуждения". На самом деле нереальными были условия, поставленные Советскому Союзу, если он хочет дружить. Надо было уйти из Германии, отказаться от военных баз на Дальнем Востоке и много чего еще. А главное – разоружиться. Какому оборонительному союзу нужен такой член – без оружия и с голыми границами, непонятно. В НАТО тоже были тролли.
Стенка на стенку
СССР категорически возражал против создания НАТО. Сталин пытался его торпедировать, в том числе документом, известным как "нота по Берлину". В нем говорилось, что Германия должна быть единая, нейтральная и не должна вступать ни в какие блоки. Но в 1954-м отношение к НАТО в СССР уже не было однозначным. Рассказывая об этом, кандидат исторических наук Саркис Цатурян заметил:
"План советского вступления в НАТО был реальным, как и письмо об этом, написанное под диктовку Хрущева. Такие планы строились вплоть до 80-х годов. Но проблема в том, что натовцы – главным образом американцы и англичане – сами боялись СССР. И прежде всего не хотели, чтобы Советский Союз и Германия находились в одном оборонительном альянсе. Целью НАТО было то, чтобы русские и тевтоны никогда не объединяли усилия".
Через год после попытки подружиться, в 1955-м, членом НАТО стала ФРГ. Советский ответ последовал немедленно. В Варшаве был подписан договор о создании военного союза соцстран Европы. И тогда пошла по-настоящему большая игра. Уже без всякого троллинга. Но и без большой войны.
Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik
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