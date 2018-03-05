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Кто хочет видеть Россию слабой?

05 марта 2018, 14:54  •  257 • В России

По следам выступления Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному собранию в соцсетях появилось множество рассуждений, которые касались в основном второй части послания- где говорилось о новых вооружениях. Сразу отыскалось большое число «военных аналитиков», поставивших под сомнение правдивость представленной информации.

Не стану вдаваться в технические подробности «разборов полетов», поскольку сам не являюсь в этом деле специалистом. Выражу лишь недоумение: в чем авторы публикаций на тему, что, мол, «все это фуфло», разрабатывалось еще в советское время, когда от многих таких разработок пришлось отказаться либо из-за их запредельной дороговизны, либо по причине их нереализуемости, находят сладострастное удовлетворение от своих «разоблачений»? Им было бы приятно видеть свою страну безоружной и беспомощной перед лицом весьма откровенных планов модернизации вооружений наших «партнеров»? Допускаю даже, что в презентации был определенный пиар-эффект, и над некоторыми представленными разработками еще предстоит долгая работа по доводке их до ума. Но что плохого в том, чтобы на нас боялись напасть? По любым соображениям.

Кстати, не так давно Госдеп США, помнится, тоже «успокаивал» американскую общественность тем, что, мол, ракеты у Ким Чен Ына взлетают через одну, а технологии его отсталые. Однако ж даже этих, что «через одну», вполне оказывается достаточно, чтобы не соваться на Корейский полуостров с импортом демократии в его северную часть. И грозные «твиты» Трампа пока что ничем конкретным так и не кончились. В этом смысле для того же Кима лучше прослыть «отмороженным параноиком», нежели быть выставленным в виде трупа на всеобщее обозрение, как полковник Каддафи, который так неосмотрительно «разоружился» перед Западом.

Еще позабавил один тезис в публикации одного как раз весьма сведущего в военной проблематике эксперта. С технической точки зрения он разобрал представленную Путиным информацию весьма толково. Особого «фуфла» он там не нашел, как я понял. Но вот главное «возражение» вызвало то, что наши «ядерные торпеды» (подводные беспилотники, оснащенные ядерными боеголовками) являются оружием «негуманным» и даже варварским. Поскольку, предназначенные в том числе для того, чтобы вызвать огромные цунами у побережья противника, они приведут к многомиллионным жертвам среди мирного населения. Хотелось бы в этом случае взглянуть на «гуманное ядерное оружие», которое не приводит к жертвам среди мирного населения. Собственно, главная роль ядерного оружия – это устрашение вероятного соперника, для которого сдерживающим фактором должно стать осознание возможного неприемлемого ущерба для него в случае нападения. На этом страхе и стоит весь послевоенным мир (после Второй мировой войны) во всем мире, как ни цинично. Именно поэтому СССР и США, несмотря на жесткое противостояние, избежали перехода от холодной войны к горячей.

Готов вместе с критиками «милитаристской» части послания обсуждать совместимость поставленных задач по мирному развитию экономики (вполне масштабных) и финансирования оборонной модернизации. Эта тема могла бы, теоретически, быть поднята в том числе другими претендентами на пост президента, которые ведут сейчас избирательную кампанию. Но почему-то ни один из них на развернутую и содержательную критику (на уровне конструктивного анализа эффективности отдельных программ) пока не отважился.

К тому же современный мировой опыт (Китая и США), а также советский опыт , что в принципе задача совместить финансирование и пушек, и масла в принципе решаемая. Ключевой вопрос – как добиться высоких темпов экономического роста, который позволил бы это сделать. Советский Союз, стоит напомнить, достиг ядерного паритета с США (при Хрущеве и раннем Брежневе) не только на фоне впечатляющих, самых высоких в его истории темпов развития экономики, на фоне роста благосостояния населения, но и высоких темпов развития отечественных передовых технологий. Это уже в более позднее время скатившееся в маразм престарелое советское руководство не только свернуло так называемые «косыгинские реформы», способные придать ускорительный импульс развитию, но и вообще оказалось неадекватным новым вызовам времени.

Однако для того, чтобы объективно и конструктивно обсуждать все эти проблемы, надо сначала договориться «на берегу», на каких позициях стоят спорящие. Они – за свою страну или против?

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