Кто хочет столкнуть лбами Трампа и Пенса

Противники Трампа утверждают, что президент США сомневается в лояльности вице-президента Пенса. Оба это опровергают, однако и демократы, и даже республиканцы дают хозяину Белого дома повод для беспокойства

Автор:

Латышев Сергей

На первый взгляд кажется, что появившаяся в конце минувшей недели информация о подозрении президента США Дональда Трампа насчет лояльности своего «дублера» вице-президента Майкла Пенса - самая обычная фейковая новость, которые так любит распространять о нынешнем хозяине Белого дома и царящих в нём порядках преданная демократам и глобалистам газета «Нью-Йорк таймс». Даже несмотря на то, что такие слухи ходили и раньше.

Газета, организовавшая в свое время с подачи американских спецслужб и при соучастии «Вашингтон пост» Уотергейтский скандал для изгнанного затем с позором с президентского поста Ричарда Никсона, сообщила, что Трамп постоянно допытывается у своих помощников в последние недели, лоялен ли ему, по их мнению, Пенс. Окружение Трампа, согласно «Нью-Йорк таймс», заверило президента, что считает Пенса «преданным бойцом». Вместе с тем, советники президента вне Белого дома не уверены в этом полностью и считают, что Пенс уже «исчерпал свою полезность».

И Трамп, и Пенс быстро опровергли попытку влиятельной газеты столкнуть их лбами и посеять подозрительность друг к другу. Что такая задача ставилась, видно невооруженным глазом.

Трамп и Пенс «посмеялись» над «Нью-Йорк таймс»

«Нью-Йорк таймс», как обычно, написали фальшивую историю о моих отношениях с вице-президентом Майком Пенсом. Они использовали источники и отказались спросить меня... Я не могу представить себе какого-либо президента, у которого были бы более близкие или хорошие отношения с вице-президентом, чем у нас двоих», — написал в своем любимом «Твиттере» Трамп.