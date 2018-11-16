Кто хочет раздуть скандал вокруг ОДКБ?

Ещё раз о «казусе Хачатурова»

События вокруг назначения нового генерального секретаря ОДКБ развиваются, несмотря на то что руководители стран-участниц Организации условились принять окончательное решение 6 декабря в Санкт-Петербурге. До этой даты, как было решено на саммите ОДКБ в Астане несколько дней назад, исполнять обязанности генсека будет Валерий Семериков.

Причина возникшей паузы в том, что временно исполняющий обязанности премьер-министра Армении категорически настаивает на том, что после отзыва Юрия Хачатурова должность генсека ОДКБ должна остаться за армянской стороной. Никол Пашинян называет кандидатуру Вагаршака Арутюняна, бывшего в 1999-2000 годах министром обороны Армении. С этим не согласен президент Беларуси Александр Лукашенко: по его мнению, более логична ротация должности. Лукашенко предлагает на пост генсека ОДКБ Станислава Зася, который ныне руководит Советом безопасности РБ.

Белорусского лидера поддержал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. «У нас по уставу, по русскому алфавиту после Армении идёт Беларусь. И мы сейчас договорились, конечно, Армения хочет продления, а все главы государств сказали, что остаётся один год, он не успеет объехать даже страны эти. Поэтому нам нужен нормальный, действующий генеральный секретарь», – пояснил он свою позицию.

Однако у Пашиняна другие аргументы. Ещё в сентябре, выступая в Национальном собрании, он дал понять, что должность генсека ОДКБ останется за Арменией. Для него лично, для его престижа будет чувствительно, если Организация примет другое решение.

Бывший министр обороны Армении Виген Саркисян уже назвал «большой неудачей» возможную потерю Арменией поста генсека ОДКБ 6 декабря и сказал, что этот риск необходимо было учитывать ранее. «Я думаю, что любой должен был понять, какое противодействие оказывается усилиям Армении, назначившей на этот пост прошедшего карабахскую войну боевого генерала», – подчеркнул он.

Хачатуров был назначен генсеком организации в 2017 году, а весной 2018 года в Армении произошла «бархатная революция», после которой Хачатурову было предъявлено обвинение в незаконном свержении конституционного строя (в 2008 году). Последовал арест, потом Хачатурова отпустили под залог, и он продолжил работу в Москве. Только после этого (не раньше!) Ереван начал официальную процедуру отзыва генсека ОДКБ.

В самой Армении ряд экспертов уже обвинил партнёров по ОДКБ в «слишком тесных» связях с Азербайджаном. «Беларусь поставляет в Азербайджан оружие, а Казахстан предложил Азербайджану статус страны-наблюдателя в ОДКБ. Провал кандидатуры от Армении Казахстан может использовать, чтобы потом выгодно продать Азербайджану», – заявил эксперт Армянского института международных вопросов и безопасности (AIISA) Армен Варданян. Его поддержал сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян: «Партнеры по ОДКБ хотят воспользоваться политической нестабильностью в Армении, чтобы извлечь выгоду [?]. Есть также фактор Азербайджана, в отношениях с которым у обеих стран собственные интересы». Раздались и слова о том, что, дескать, закулисные игры Беларуси и Казахстана – это попытка ударить по имиджу Пашиняна и по «рейтингу Армении» [?? – Ред.]. «После свержения диктатуры Армения на пространстве ОДКБ стала исключением в этом диктаторском клубе [??? – Ред.]. Но Армения не выйдет из блока, так как другой альтернативы нет.... Членство в ОДКБ позволяет армянской стороне ссылаться на договорные обязательства», – высказался эксперт Центра политических и международных исследований Рубен Меграбян. Странные заявления!

Дальше – больше. 12 ноября президент Беларуси встретился с послом Азербайджана в Минске Латифом Гандиловым, в беседе он уделил особое внимание вопросу ОДКБ. Лукашенко заметил, что главной темой саммита в Астане была внешнеполитическая ситуация вокруг стран-участниц Организации, а что касается назначения генсека, «здесь нет никакой чрезвычайщины». «Вариантов была масса, но это не значит, что мы ущемили Армению, что кто-то там победил, кто-то проиграл. Вопрос в том, что Пашинян должен в правительстве разобраться с ситуацией, потому что Армения возглавляет сегодня ЕврАзЭС и ОДКБ. Очень большая нагрузка на страну, которая находится в переходном периоде. И справится ли Армения? Если Никол разберётся и даст нам ответ буквально днями в Питере, тогда мы и примем решение. Всё было в спокойном русле, никто не ломал копья…» – проинформировал азербайджанского дипломата белорусский лидер.

Уже на следующий день в Ереване резко отреагировали на слова Лукашенко. «Армения рассматривает ОДКБ как площадку, которая касается вопросов коллективной безопасности шести стран. Внутри организации есть проблемы, которые нужно решать. И что касается этой ситуации, хочу отметить, что это некорректно», – заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян. По её словам, Армения успешно возглавляла ОДКБ в 2015–2016 годах. «Это наилучший ответ обсуждениям по поводу председательства Армении. У Армении есть достаточный ресурс для завершения своего представительства на посту генсека», – высказала позицию МИД Армении Нагдалян.

В дискуссию по вопросу о кандидатуре нового генерального секретаря ОДКБ уже вмешалась белорусская оппозиция. «Пока руководители двух стран придерживаются дипломатических выражений, но, похоже, открытый конфликт между ними назревает… Глава Беларуси – классический авторитарный правитель, а премьер Армении – убежденный демократ и бывший оппозиционер…. Найти общий язык им будет сложно», – пишет «Хартыя-97».