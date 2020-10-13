Кто хочет "выкурить" русских из Хмеймима? Военкор Блохин напомнил о "вредных привычках" сирийцев

По мнению работающего в Сирии и прекрасно знакомого с этой страной военкора Олега Блохина, говоря о причине лесных пожаров в Хмеймиме нельзя исключать умышленный поджог. Но сам военкор склоняется к тому, что возгорание произошло из-за естественных причин - жары и засухи. В слухах о диверсии боевиков он усомнился.

"Изначально был вариант, конечно, что поджог. Потому что вдруг в один день загорелась территория примерно, если брать в длину, больше сотни километров, порядка 130-140 километров".

Однако, как пояснил Блохин в беседе с Царьградом, горящие леса находятся довольно далеко от российской авиабазы. Кроме того, перед базой создана хорошая зона безопасности, в том числе и от лесных пожаров.

По словам журналиста, такие пожары зафиксированы и в Ливане, и в Турции, и до Палестины дошли. Поэтому Блохин не стал бы исключать естественных причин.

Действительно, было засушливое лето, продолжается осень без единого дождя, очень большое количество сухостоя, который загореться может от чего угодно. Здесь курят много, мусор тоже, бывает, жгут. Бывает, что просто как обычное лесное возгорание. Поэтому есть теории как умышленного поджога, так и неумышленного. И та, и другая имеет право на существование.

В целом версия о попытке джихадистов повлиять на российских военных кажется Блохину несколько надуманной: "Это фантастика, что наших хотят выкурить оттуда", - заявил он.