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Кто хочет "выкурить" русских из Хмеймима? Военкор Блохин напомнил о "вредных привычках" сирийцев
13 октября 2020, 10:25 • 18 • В мире
После сообщений о масштабных лесных пожарах вокруг российской авиабазы в Хмеймиме стала распространяться информация об умышленной диверсии - якобы лес поджигают террористы, чтобы выкурить русских. Военкор Блохин усомнился в такой возможности и назвал более вероятные причины возгорания - среди них и вредные привычки местных жителей.
По мнению работающего в Сирии и прекрасно знакомого с этой страной военкора Олега Блохина, говоря о причине лесных пожаров в Хмеймиме нельзя исключать умышленный поджог. Но сам военкор склоняется к тому, что возгорание произошло из-за естественных причин - жары и засухи. В слухах о диверсии боевиков он усомнился.
"Изначально был вариант, конечно, что поджог. Потому что вдруг в один день загорелась территория примерно, если брать в длину, больше сотни километров, порядка 130-140 километров".
Однако, как пояснил Блохин в беседе с Царьградом, горящие леса находятся довольно далеко от российской авиабазы. Кроме того, перед базой создана хорошая зона безопасности, в том числе и от лесных пожаров.
По словам журналиста, такие пожары зафиксированы и в Ливане, и в Турции, и до Палестины дошли. Поэтому Блохин не стал бы исключать естественных причин.
В целом версия о попытке джихадистов повлиять на российских военных кажется Блохину несколько надуманной: "Это фантастика, что наших хотят выкурить оттуда", - заявил он.
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