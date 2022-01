Кто к нам с мечом придёт: Россия предлагает Западу закончить цитату Невского • 96 • В мире США и НАТО стоят перед жёстким выбором – или пойти по пути реализации принципа о неделимости безопасности, который предлагает Россия, или скатиться к конфронтации по лекалам холодной войны, которая может иметь необратимые последствия. России предлагают войну со всем миром? Всё совершенно не так, выбор гораздо проще, а значит, пора отбросить шелуху и разобраться. Итак, три главных требования, которые Россия выставила США и НАТО – юридически обязывающие гарантии нерасширения НАТО на восток, вывод американских сил из стран, вошедших в альянс после 1997 года, и отказ от размещения в Европе ударных систем, способных угрожать России. Один из ключевых моментов переговорного процесса – Украина никогда не должна вступить в НАТО. Это "красная черта", через которую Россия не позволит перейти Западу, – заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко. На заседании коллегии Министерства обороны России Владимир Путин обозначил чёткую позицию нашей страны в контексте обостряющейся политической напряжённости: Западные коллеги под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить собственную безопасность, действуют за тысячи километров от своей территории. <…> Поставят на Украине гиперзвуковое оружие, а потом под его прикрытием <…> вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы Российской Федерации, скажем, на Крым, при выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах. Они что, думают, мы не видим этих угроз, или думают, что мы безвольно будем смотреть на создаваемые для России угрозы? В этом же вся проблема, нам просто некуда двигаться дальше – вот в чём вопрос. При этом с каждым днём все сильнее раскручивается истерика на тему "Россия вот-вот нападёт на Украину", кое-какие издания уже готовы назвать "дату вторжения", а заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью газете Financial Times так и вовсе сообщила о неких "18 различных сценариях действий" на случай эскалации вокруг Украины. Рассмотреть суть за информационным словоблудием Однако в понедельник, 17 января, газета The New York Times сообщила, что якобы Россия и не намеревается атаковать Украину, а будет создавать иные проблемы для западного сообщества. В свою очередь замглавы МИД России Сергей Рябков заявил ТАСС, что "НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года". Растущее напряжение в программе "Царьград. Главное" обозреватель Юрий Пронько обсудил с учредителем телеканала Царьград Константином Малофеевым. Юрий Пронько: Константин Валерьевич, война неизбежна? Константин Малофеев: В прошлом году мы отмечали 800-летие Александра Невского. И я напомню его слова: "Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет". Поэтому я бы за всем этим словоблудием, за бесконечным цитированием иностранной прессы, которая нас атакует и рассказывает страшные истории о России, угрожающей, как выясняется, уже самим фактом своего существования, постарался рассмотреть суть. А заключается она не в том, в чём нас обвиняют, а в том, что они от нас требуют: вернуть в казармы наши войска на нашей же суверенной территории. А у нас нет варианта подчинения их требованиям. Наши пикейные жилеты объясняют, что Россия не должна быть великой, иначе людям не хватит колбасы. Именно они обвиняют нас в излишке милитаризма. Но что эти люди предлагают в качестве ультматума? От нас уже требуют вернуть в казармы войска, проводящие учения на нашей же территории. А после нам скажут сократить количество войск. И укажут, как именно управлять Россией вплоть до обучения детей. Если уступим Западу... – Мы это уже проходили в 90-е годы. – Совершенно справедливо. Поэтому стоит отмести в сторону всю поверхностную шелуху и вслушаться в то, что они нам говорят, и тогда придёт понимание, насколько всё это фантасмагоричные, ужасные и катастрофические для достоинства русского человека вещи. Они обращаются с нами как с колонией, они диктуют, что нам надо делать. И сейчас речь не о том, что мы у них просим, а что они от нас требуют. У нас два варианта. Мы уступаем их требованиям и возвращаемся в 90-е. Кто хочет вернуться – тот пусть встанет и выйдет. Или не уступаем их требованиям, и тогда они продолжат вводить против нас бесконечные санкции. – 18 сценариев, уже разработано. – Именно так, 18 сценариев, как они сделают нам больно – так США это называют. А под сурдинку Украине они поставляют наступательные вооружения, там находятся сотни инструкторов НАТО, там в застенках мучаются люди, защитники Русского мира, которые посмели говорить на русском языке и заявлять об общности судьбы России и Украины. И именно США и Украина отказались поддержать резолюцию ООН о недопустимости глорификации фашизма. И теперь две эти фашистские страны – США и Украина, которая у нас под боком, – продолжают своё существование. Вот что случается, когда мы не отвечаем на их требования и не выдвигаем своих. Сегодня у нас нет возможности не выдвигать своих. Если мы не идём навстречу их требованиям, то следует реагировать на то, что они делают без звука, ничего не говоря, просто де-факто – вступив на нашу историческую территорию на Украине, диктуя нам свои правила, издеваясь, казня без суда и следствия, как это было в Одессе 2 мая 2014 года. Где задержанные, где наказанные, где обвинённые и посаженные, где уголовные дела? Их нет, они прекращены. Оказывается, всё было законно. И вот такой режим поддерживают Соединённые Штаты. Мы собираемся смириться с этим? Мы собираемся разрешить Соединённым Штатам создать этот террористический очаг у нас под носом? В то время как в Донбассе живут почти 500 тысяч граждан России, и каждый день наши люди под угрозой случайного миномётного обстрела? Вы можете называть это противостояние за наших людей войной. Но это война, которая объявлена нам. Где нас хотят сделать заложниками пиар-истерии, где сопротивляться чужой агрессии запрещено. Мол, вступите в войну – и сами окажетесь зачинщиками. А на тот факт, что они продолжают убивать русских людей, предлагается просто закрыть глаза. Вспомните: Первая мировая война тоже началась с провокации... – Сейчас они поменяли риторику, они говорят о том, что это Россия может спровоцировать конфликтную ситуацию, специально устроив провокацию. – Типичный сценарий. Давайте Первую мировую войну вспомним. Там провокатором выступила Сербия, когда Гаврила Принцип убил в Боснии кронпринца Франца Фердинанда. Что последовало за этим? Требование от Австро-Венгрии, чтобы сербы впустили австро-венгерские войска и полицию на свою территорию для проведения расследования, но почему-то в отношении... всей общности сербов. В то время как Гаврила Принцип на тот момент был бошняком, боснийцем, австро-венгерским подданным. Русские мгновенно отреагировали на угрозы диверсии в портах САР Сербия была готова впустить следственную группу, но войска она впустить отказалась, затем последовал ультиматум со стороны Сербии. А Россия, верная своим обязательствам по отношению к Сербии, объявила ультиматум Австро-Венгрии. А Германия выдвинула требования России. Вот таким образом началась Первая мировая война. Тоже с провокации. Поэтому мы должны сказать себе совершенно чётко: фашиствующие режимы в Соединённых Штатах и на Украине продолжат истерить в духе геббельсовской пропаганды, готовя новую провокацию, которая может обернуться актом агрессии в отношении Донецкой и Луганской народных республик, в расчёте на то, что Россия за своих граждан не вступится. И наше общество, и наша элита к ответу готовы – А наш ваш взгляд, наше общество готово к такому противостоянию? – На мой взгляд, мы готовы уже с 2014 года. Тогда никто не истерил, никто не предполагал, что случится именно так. А посмотрите, что произошло, как много людей в едином патриотическом порыве поддержали возврат Крыма в родную гавань, как они поддержали Донбасс и сторонников Новороссии, Русского мира, людей, не склонившихся перед бандеровскими молодчиками, которые убивали прямо на улицах. Сейчас наше общество тоже готово к этому, потому что в моменты, когда надо проявить свои лучшие качества, проявить патриотизм и настоящую преданность Отечеству, русский народ всегда объединяется. – Вы говорите в том числе про лобовое, горячее столкновение? – Безусловно. Мы всё-таки понимаем, что столкновение с Украиной – это не столкновение с США. Мы говорим сейчас не о глобальной ядерной войне, а об операции по принуждению к миру киевского режима. – То есть, на ваш взгляд, когда отпадёт информационная шелуха и начнутся определённые действия на территории нынешней Украины, Запад не будет оказывать Киеву военную помощь, не будет воевать за Украину? – Конечно, не будет. Он говорит об этом практически в каждой своей цитате. Вы вслушайтесь: самые воинственные заявления наших оппонентов заканчиваются обещанием отключить SWIFT. Вот что, в основном, нам пытаются предъявить. Ничего больше. Потому что они не собираются воевать за Украину. Они за себя-то не сильно собираются воевать, а уж за Украину – и подавно. – А наша элита к этому готова? – Слава Богу, наша элита после 2014 года значительно очистилась. И не согласившиеся с патриотическим курсом уже давно покинули наши пределы и сейчас рассказывают нам, как Родину любить, из Лондона и других мест пребывания диссидентов и прочих беженцев, где они на подкормке у местных спецслужб продолжают русофобскую пропаганду. А элита, оставшаяся здесь, стала гораздо более патриотичной. Она сделала свой выбор. Она уже не путешествует в Майами или Лондон. А если и путешествует, то с большой оглядкой. И мы здесь, на канале Царьград, с момента нашего основания занимаемся тем, что "расчёсываем" эту элиту против шерсти. – Мы просто показываем, какая она. – Да. Но можно уже сказать, что решения, слава Богу, принимает не тот гламурятник, который мы показываем, не эти деятели, кормящиеся за счёт народа. Решения, связанные с национальной безопасностью, принимают другие люди, которые, безусловно, являются патриотами. Программа "Царьград. Главное" выходит на "Первом русском" каждый будний день в 18:00. Не пропустите! Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



96 Источник Похожие новости Русские мгновенно отреагировали на угрозы диверсии в портах САР Литва беременна серьёзными массовыми волнениями "Странный маршрут" русского самолёта вызвал споры в Финляндии Гарантии безопасности и давление на RT DE: что обсудили Лавров и глава МИД Германии «Не такая уж безумная идея»: почему в ЕС предложили создать новую архитектуру безопасности в Европе Казахстанские события могут повториться в Германии - депутат Новости партнеров