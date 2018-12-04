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«Кто к нам с мечом придет, тот, считай, больше не существует»: Китайская газета расшифровала миру послание Путина
04 декабря 2018, 22:39 • 127 • В мире
«Москва незаметно для всех, вновь оставила Вашингтон у разбитого корыта», — заявило китайское издание «Хайцзян». И предложило своим читателям «пройтись по фактам», которые дают вполне определенный перевод слов Путина, сказанных в марте 2018 года: «кто к нам с мечом придет, того, считай, больше не существует»
«Сдержать Россию не удалось. Западу предстоит это осознать. Информация о новейшем российском оружии, аналогов которому нет в мире, это не блеф», «Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого, угрожая оружием, не пытаемся отнять. У нас самих все есть», — эти и другие цитаты из послания Владимира Путина к Федеральному собранию в марте этого года моментально разлетелись по СМИ и произвели на западный мир действительно ошеломляющее впечатление.
Многие политики и эксперты не могут и сегодня поверить в слова российского президента о том, что «у России появились военные возможности, которых нет ни у кого в мире». Ведь это означает, что инновационная битва вооружений уже проиграна.
Как оказалось, удар, нанесенный в марте, был не последним. Об этом говорится в редакционной статье аналитического китайского издания «Хайцзян». «Москва незаметно для всех, вновь оставила Вашингтон у разбитого корыта. Новые вооружения России опять потрясли западный мир» — пишет автор материала. И предлагает «пройтись по фактам».
А факты таковы: три образца действительно смертоносного оружия Россия смогла продемонстрировать только за последнюю неделю. Речь идет о запуске уникальной ракеты «земля-воздух» комплекса «С-500», которая смогла поразить цель на расстоянии в 480 километров.
Из США сразу донеслось: «дальность этих ракет —самая большая за всю историю существования подобных комплексов», а их мощь «превосходит все известные ракеты того же класса», отмечает издание.
И это был еще не самый серьезный удар. Оказалось, что Россия, первой создав гиперзвуковое оружие, сразу представила и средства для его отражения. А ведь совсем недавно американские военные признавались, что перед «гиперзвуковым оружием бессильны». А тут вдруг — такой сюрприз от России: ракеты «С-500», которые могут остановить не только самолеты, но и гиперзвуковые ракеты.
Едва ли Запад воодушевился, узнав о том, что в ближайшее время в России будут введены в строй 14 современнейших ракетных комплексов «Ярс», на которых установлены средства обхода ПВО. Это даст российским баллистическим ракетам достичь любой точки мира, отмечает «Хайцзян».
И — просто вишенкой на торте — можно воспринять информацию о запуске с российской атомной подводной лодки «Юрий Долгорукий» четырех ракеты серии «Булава» дальностью 9100 километров. На то, чтобы выпустить ракеты, понадобилось всего 20 секунд.
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