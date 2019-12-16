Кто из врагов России виновен в очередном позоре? • 62 • Аналитика

Предвижу сразу вопросы от части нашей аудитории типа «автор тупой, не понимает, что это все политика и вокруг одни враги». Так вот, автор понимает, но не все. Потому у него возникают вопросы, на которые пока почему-то никто отвечать не хочет, да и как я понял, не ответит. Просто потому, что отвечать нечего.



Но вот давайте позадаем, а там, глядишь, найдем истину.





Насчет врагов – это тема старая, как мир. Оно понятно, что с друзьями у нас дефицит, а вот с врагами… И, говоря о спорте, да, можно сказать, что все довольно политизированно, но…



А у нас во всем остальном порядок?



В том-то и дело, что нет.



Буквально не так давно мы очень мило беседовали о том кошмаре, в который превратилось Министерство культуры. О том реальном беспределе, который потоком льется с экранов кинотеатров и ТВ.



Это враги?



Ситуация с образованием. Ну настолько все прекрасно там, что безграмотность шагнула из Интернета на страницы СМИ и в телеэфир. И ничего, всех все устраивает.



Тоже враги одебиливают общество?



Медицина. Конечно, если послушать Скворцову, так у нас все роскошно, особенно если сравнить с Кенией или Мозамбиком. Про Судан и Ливию просто молчим. Но о медицине мы с нашим экспертом Доктором Ватсоном готовим еще один материал, там тоже одни вопросы.



И тоже враги?



Господи, ну что за реальность, враги изнутри все разваливают, а ФСБ, ФСК, ФСО, Росгвардия, МВД, прокуратура, СК – они чем занимаются?



Вот вам и вопрос по сути. Чем занимается вышеперечисленный список организаций, если у нас внутри страны враги просто пешком колоннами ходят?



Или это враги все делают из-за границы, дистанционно? Ну тогда это просто шедевр в исполнении иностранных спецслужб.





Но есть еще один вариант, так что давайте посмотрим все-таки на спорт, как было заявлено в начале, и позадаем вопросы.



Итак, что у нас по факту? По факту у нас очередные 4 года строгого режима, без Олимпийских игр и чемпионатов мира, индивидуальный допуск для спортсменов в нейтральном статусе, под белой тряпкой, через унизительную систему спецотбора.



Кстати, пошли валом открытые гневные письма от тех спортсменов, к которым претензий нет у WADA, но которые влетели по полной программе.



Приговор, думаю, окончательный и обжалованию вряд ли будет подлежать. Но в этот раз хоть что-то такое шевельнулось в нашем аппарате, возможно, после довольно невнятной реакции Путина, который что-то такое там сказал на камеру, после чего все немного проснулись от спячки.



И начали хотя бы работать над апелляцией. Ничего, уже плюс, в прошлый раз и того не было. Раз вроде бы WADA нарушает Олимпийскую хартию, запрещая Олимпийскому комитету России выставлять полноценную команду на Игры, может, что-то и выйдет.



На самом деле уверенности нет. И вот почему.





Просто потому, что наши чиновники от спорта явно не собираются оспаривать факт манипуляций с электронной базой. Все это довольно неуверенное лепетание на тему того что «это не мы, это сам Родченков» — ну простите, детский сад, младшая группа.



Что получается, в важнейшую электронную базу, где хранятся данные на всех российских спортсменов, может зайти любой и нахимичить?



И вот первый вопрос: кто отвечает за сохранность этой базы и какие наказания понесли те, кто допустил исправления извне?



И тут же второй вопрос. Если никто не понес никаких наказаний, а информации ноль на эту тему, значит ли это, что базу корячили свои?



Некрасиво так получается, правда? Два вопроса, на которые нельзя ответить отрицательно. Ибо тогда получается, что база сама себя исправила.



Вопрос третий. Мне вот очень интересно, знали ли наши чиновники о том, что передают WADA измененную базу с удаленной информацией по многим спортсменам?



Два ответа, если «да» — вопросов больше нет, вот совсем нет. Если «нет» — ну это показатель того, что у нас не просто бардак, а бардачина.



Получается, что все наши спортивные функционеры прекрасно знали, что соваться в базу нельзя, но тем не менее сунулись. Либо всем было плевать на то, что в базе орудовал кто-то еще. Зная, что за измененную базу будут санкции, все равно ее передали.



Странно, если честно, если министр спорта Колобков знал о том, что база подвергалась техническим изменениям, зачем гарантировал WADA ее передачу в аутентичном виде? Снова не вопрос даже, а утверждение, то ли наплевательство, которое больше вредительство, то ли незнание/полнейшее равнодушие, то есть, все то же наплевательство.



С другой стороны, не понимаю, как можно было не знать, что происходит с базой, за которую нас столько раз уже ставили в позу? Ну сколько можно-то?



И самое интересное, а сколько можно молчать?



Вообще, кто-то да должен был понести ответственность за то, что наш спорт медленно, но уверенно прошибает одно днище за другим. Не дожидаясь стука.



Да, вот интересно было бы узнать, а хоть кто-либо признан виновным в происходящем, кроме Родченкова? Или все эти люди достойны исключительно наград за содеянное? Но простите, тогда Родченкова должны награждать наши враги, те самые, что строят козни. А на деле у Родченкова Орден Дружбы за… Олимпиаду в Сочи!



Но вопросов просто гора, а понимаю, что на них никто отвечать не будет. А хотелось бы.



А еще очень хотелось бы услышать господина Мутко, который рулил нашим спортом до 2016 года. И при котором явно все если не начиналось (началось, уверен, намного раньше), то достигло своего экстремума. Спрашивать что-то у Колобкова смысла нет, человек явно не успел войти в роль.



Хотя…



Хотя именно Колобков сегодня несет ответственность за все, что творится в спортивном ведомстве. Я прекрасно понимаю, что выиграть многочисленные золотые медали шпагой Павлу Анатольевичу было намного проще, чем разгрести завалы после Мутко. Шпагой же.



Тем не менее, есть целая гора непонятных вещей, о которых есть смысл задуматься. Слишком все выглядит как плохой детектив, если честно. И для нормального анализа, нужен, наверное, хороший специалист дедуктивного метода.



Вопрос четвертый. Если удаленный доступ к базе был отключен три года назад, то кто и зачем вносил в нее изменения в декабре 2018-го – январе 2019-го? Во многих СМИ проскочило мнение, что сам Родченков и внес, но… Получается, что доступ не был отключен? Или Родченков каким-то образом проник в Россию, пробрался… Ну бондиана какая-то. Но – несостыковка налицо.



Зато налицо работа еще одного вроде бы реального персонажа, сисадмина московской лаборатории Евгения Мочалова. Кстати, увидеть господина Мочалова сегодня так же сложно, как и господина Родченкова. Кто и где его прячет, совершенно непонятно, а между тем Молчанов многое мог бы прояснить одним своим заявлением.



Например, рассказать, почему именно за два дня до передачи базы Молчанов дневал и ночевал в ней. И зачем ему понадобилось внезапно чистить винчестер с данными (а именно так российская сторона объяснила изменения в базе), если он (винчестер) был заполнен менее чем на 10%?



Можно много говорить о происках врагов. Но почему не выслушать своих? Почему не рассказать об этом всем?



Возможно потому, что реальность будет несколько отличаться от того, что нам говорят о политизированности и происках.



Кстати, о гласности.



Вопрос пятый. А почему граждане России, на деньги которых содержится весь спорт, так и не могут познакомиться с объяснением, которое наши чиновники от спорта отправили в WADA? Много страниц? Восемьдесят пять? Ничего, кому интересно, тот прочитал бы. «Тайный заговор». Почему встреча Трампа и Лаврова обеспокоила Америку?



Секретно? Допустим…



А как насчет расследования, которое проводили сотрудники СК РФ относительно допинга в российском спорте? Почему ни единого заявления или отчета на эту тему? Даже и невозможно сказать, завершено следствие, отложено, закрыто или что с ним вообще происходит и происходит ли.



Или тоже секретно?



Вот не многовато ли секретов, особенно в отношении базы, которая официально отвергнута WADA и уже не представляет никакой ценности, кроме жесткого диска, на который она была записана?



Многим трезвомыслящим людям сегодня уже кажется, что, раз российскому спорту отвесили очередную плюху, от которой очень долго придется отходить, не проще ли передать WADA настоящую базу, над которой не трудились то ли наши деятели, то ли враги?



Все равно говорить о репутации российского спорта теперь просто не приходится.



И последний вопрос. Что это за некие спортсмены, которые были удалены из этой базы, о которых говорила в своем открытом письме трехкратная чемпионка мира Мария Лацискене? Исключенная отовсюду, откуда только можно?



Для тех, кому это интересно, – вот текст письма:



Письмо Лацискене.



И вот после всего этого мне почему-то все меньше и меньше верится в некий международный заговор с целью очернения российского спорта. Он, российский спорт, и сам очень неплохо так справляется, руками наших чиновников от спорта пробиты все днища, которые только можно было представить.



Если говорить о каких-то выводах, скажу только одно. Вот все эти несуразности, которые выразились в вопросах и письме Лацискене, именно они позволяют сделать вывод, что тех самых врагов, неизвестно какими способами проникших и все исказивших, мы никогда не найдем.



Их просто нет.



Главные враги российского спорта сегодня – это руководители этого спорта. Это функционеры, сидящие в кабинетах и мечтающие о наградах совершенно не спортивного толка и, естественно, о материальных ценностях.



К сожалению, это ясно и понятно. Достаточно только набрать в поисковой строке просьбу предоставить информацию о допинговых скандалах в российской легкой атлетике, все встает на свои места.



Этот откровенно дурацкий «медальный план», который постоянно утверждается на каждую олимпиаду и чемпионаты и который постоянно проваливается – это одно из «достижений» наших чиновников.



Но за стремлением «любой ценой» набрать этих самых медалей стоит ужас сочинской олимпиады, после которой и начался, собственно, допинговый разгром российского спорта. Зато олимпиаду выиграли.



Но разговор совершенно не о том. Разговор, который я начал, он шел о том, что спорт, как и культура, образование, здравоохранение, даже не переживает жесточайший кризис. Он просто (как и все перечисленное) разрушается. Как и все, до чего только могут дотянуться эти «эффективные менеджеры». И не менее эффективные министры.



Я не знаю, насколько и кому в России сегодня выгодно это тотальное уничтожение всей базы, созданной в СССР, но можно поздравить тружеников кабинетов: база разрушена. Вот только на ее руинах не строится совершенно ничего.



Кому выгоден развал всего и вся, и кто стоит за уничтожением России как наследницы СССР? Неким черным силам за рубежом?



Соглашусь. Есть там такие. Были, есть и будут.



Вот только почему они работают сплошь и рядом руками современных российских законотворцев и исполнителей? Министров, их заместителей, руководителей федераций видов спорта?



Странно, не так ли? Предвижу сразу вопросы от части нашей аудитории типа «автор тупой, не понимает, что это все политика и вокруг одни враги». Так вот, автор понимает, но не все. Потому у него возникают вопросы, на которые пока почему-то никто отвечать не хочет, да и как я понял, не ответит. Просто потому, что отвечать нечего.Но вот давайте позадаем, а там, глядишь, найдем истину.Насчет врагов – это тема старая, как мир. Оно понятно, что с друзьями у нас дефицит, а вот с врагами… И, говоря о спорте, да, можно сказать, что все довольно политизированно, но…А у нас во всем остальном порядок?В том-то и дело, что нет.Буквально не так давно мы очень мило беседовали о том кошмаре, в который превратилось Министерство культуры. О том реальном беспределе, который потоком льется с экранов кинотеатров и ТВ.Это враги?Ситуация с образованием. Ну настолько все прекрасно там, что безграмотность шагнула из Интернета на страницы СМИ и в телеэфир. И ничего, всех все устраивает.Тоже враги одебиливают общество?Медицина. Конечно, если послушать Скворцову, так у нас все роскошно, особенно если сравнить с Кенией или Мозамбиком. Про Судан и Ливию просто молчим. Но о медицине мы с нашим экспертом Доктором Ватсоном готовим еще один материал, там тоже одни вопросы.И тоже враги?Господи, ну что за реальность, враги изнутри все разваливают, а ФСБ, ФСК, ФСО, Росгвардия, МВД, прокуратура, СК – они чем занимаются?Вот вам и вопрос по сути. Чем занимается вышеперечисленный список организаций, если у нас внутри страны враги просто пешком колоннами ходят?Или это враги все делают из-за границы, дистанционно? Ну тогда это просто шедевр в исполнении иностранных спецслужб.Но есть еще один вариант, так что давайте посмотрим все-таки на спорт, как было заявлено в начале, и позадаем вопросы.Итак, что у нас по факту? По факту у нас очередные 4 года строгого режима, без Олимпийских игр и чемпионатов мира, индивидуальный допуск для спортсменов в нейтральном статусе, под белой тряпкой, через унизительную систему спецотбора.Кстати, пошли валом открытые гневные письма от тех спортсменов, к которым претензий нет у WADA, но которые влетели по полной программе.Приговор, думаю, окончательный и обжалованию вряд ли будет подлежать. Но в этот раз хоть что-то такое шевельнулось в нашем аппарате, возможно, после довольно невнятной реакции Путина, который что-то такое там сказал на камеру, после чего все немного проснулись от спячки.И начали хотя бы работать над апелляцией. Ничего, уже плюс, в прошлый раз и того не было. Раз вроде бы WADA нарушает Олимпийскую хартию, запрещая Олимпийскому комитету России выставлять полноценную команду на Игры, может, что-то и выйдет.На самом деле уверенности нет. И вот почему.Просто потому, что наши чиновники от спорта явно не собираются оспаривать факт манипуляций с электронной базой. Все это довольно неуверенное лепетание на тему того что «это не мы, это сам Родченков» — ну простите, детский сад, младшая группа.Что получается, в важнейшую электронную базу, где хранятся данные на всех российских спортсменов, может зайти любой и нахимичить?Некрасиво так получается, правда? Два вопроса, на которые нельзя ответить отрицательно. Ибо тогда получается, что база сама себя исправила.Два ответа, если «да» — вопросов больше нет, вот совсем нет. Если «нет» — ну это показатель того, что у нас не просто бардак, а бардачина.Получается, что все наши спортивные функционеры прекрасно знали, что соваться в базу нельзя, но тем не менее сунулись. Либо всем было плевать на то, что в базе орудовал кто-то еще. Зная, что за измененную базу будут санкции, все равно ее передали.Странно, если честно, если министр спорта Колобков знал о том, что база подвергалась техническим изменениям, зачем гарантировал WADA ее передачу в аутентичном виде? Снова не вопрос даже, а утверждение, то ли наплевательство, которое больше вредительство, то ли незнание/полнейшее равнодушие, то есть, все то же наплевательство.С другой стороны, не понимаю, как можно было не знать, что происходит с базой, за которую нас столько раз уже ставили в позу? Ну сколько можно-то?И самое интересное, а сколько можно молчать?Вообще, кто-то да должен был понести ответственность за то, что наш спорт медленно, но уверенно прошибает одно днище за другим. Не дожидаясь стука.Да, вот интересно было бы узнать, а хоть кто-либо признан виновным в происходящем, кроме Родченкова? Или все эти люди достойны исключительно наград за содеянное? Но простите, тогда Родченкова должны награждать наши враги, те самые, что строят козни. А на деле у Родченкова Орден Дружбы за… Олимпиаду в Сочи!Но вопросов просто гора, а понимаю, что на них никто отвечать не будет. А хотелось бы.А еще очень хотелось бы услышать господина Мутко, который рулил нашим спортом до 2016 года. И при котором явно все если не начиналось (началось, уверен, намного раньше), то достигло своего экстремума. Спрашивать что-то у Колобкова смысла нет, человек явно не успел войти в роль.Хотя…Хотя именно Колобков сегодня несет ответственность за все, что творится в спортивном ведомстве. Я прекрасно понимаю, что выиграть многочисленные золотые медали шпагой Павлу Анатольевичу было намного проще, чем разгрести завалы после Мутко. Шпагой же.Тем не менее, есть целая гора непонятных вещей, о которых есть смысл задуматься. Слишком все выглядит как плохой детектив, если честно. И для нормального анализа, нужен, наверное, хороший специалист дедуктивного метода.Во многих СМИ проскочило мнение, что сам Родченков и внес, но… Получается, что доступ не был отключен? Или Родченков каким-то образом проник в Россию, пробрался… Ну бондиана какая-то. Но – несостыковка налицо.Зато налицо работа еще одного вроде бы реального персонажа, сисадмина московской лаборатории Евгения Мочалова. Кстати, увидеть господина Мочалова сегодня так же сложно, как и господина Родченкова. Кто и где его прячет, совершенно непонятно, а между тем Молчанов многое мог бы прояснить одним своим заявлением.Например, рассказать, почему именно за два дня до передачи базы Молчанов дневал и ночевал в ней. И зачем ему понадобилось внезапно чистить винчестер с данными (а именно так российская сторона объяснила изменения в базе), если он (винчестер) был заполнен менее чем на 10%?Можно много говорить о происках врагов. Но почему не выслушать своих? Почему не рассказать об этом всем?Возможно потому, что реальность будет несколько отличаться от того, что нам говорят о политизированности и происках.Кстати, о гласности.Много страниц? Восемьдесят пять? Ничего, кому интересно, тот прочитал бы.Секретно? Допустим…А как насчет расследования, которое проводили сотрудники СК РФ относительно допинга в российском спорте? Почему ни единого заявления или отчета на эту тему? Даже и невозможно сказать, завершено следствие, отложено, закрыто или что с ним вообще происходит и происходит ли.Или тоже секретно?Вот не многовато ли секретов, особенно в отношении базы, которая официально отвергнута WADA и уже не представляет никакой ценности, кроме жесткого диска, на который она была записана?Многим трезвомыслящим людям сегодня уже кажется, что, раз российскому спорту отвесили очередную плюху, от которой очень долго придется отходить, не проще ли передать WADA настоящую базу, над которой не трудились то ли наши деятели, то ли враги?Все равно говорить о репутации российского спорта теперь просто не приходится.И последний вопрос. Что это за некие спортсмены, которые были удалены из этой базы, о которых говорила в своем открытом письме трехкратная чемпионка мира Мария Лацискене? Исключенная отовсюду, откуда только можно?Для тех, кому это интересно, – вот текст письма:Письмо Лацискене.И вот после всего этого мне почему-то все меньше и меньше верится в некий международный заговор с целью очернения российского спорта. Он, российский спорт, и сам очень неплохо так справляется, руками наших чиновников от спорта пробиты все днища, которые только можно было представить.Если говорить о каких-то выводах, скажу только одно. Вот все эти несуразности, которые выразились в вопросах и письме Лацискене, именно они позволяют сделать вывод, что тех самых врагов, неизвестно какими способами проникших и все исказивших, мы никогда не найдем.Их просто нет.Главные враги российского спорта сегодня – это руководители этого спорта. Это функционеры, сидящие в кабинетах и мечтающие о наградах совершенно не спортивного толка и, естественно, о материальных ценностях.К сожалению, это ясно и понятно. Достаточно только набрать в поисковой строке просьбу предоставить информацию о допинговых скандалах в российской легкой атлетике, все встает на свои места.Этот откровенно дурацкий «медальный план», который постоянно утверждается на каждую олимпиаду и чемпионаты и который постоянно проваливается – это одно из «достижений» наших чиновников.Но за стремлением «любой ценой» набрать этих самых медалей стоит ужас сочинской олимпиады, после которой и начался, собственно, допинговый разгром российского спорта. Зато олимпиаду выиграли.Но разговор совершенно не о том. Разговор, который я начал, он шел о том, что спорт, как и культура, образование, здравоохранение, даже не переживает жесточайший кризис. Он просто (как и все перечисленное) разрушается. Как и все, до чего только могут дотянуться эти «эффективные менеджеры». И не менее эффективные министры.Я не знаю, насколько и кому в России сегодня выгодно это тотальное уничтожение всей базы, созданной в СССР, но можно поздравить тружеников кабинетов: база разрушена. Вот только на ее руинах не строится совершенно ничего.Кому выгоден развал всего и вся, и кто стоит за уничтожением России как наследницы СССР? Неким черным силам за рубежом?Соглашусь. Есть там такие. Были, есть и будут.Вот только почему они работают сплошь и рядом руками современных российских законотворцев и исполнителей? Министров, их заместителей, руководителей федераций видов спорта?Странно, не так ли? Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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