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Кто из чиновников получает больше всех

01 марта 2019, 20:24  •  117 • В России

Чемпионами по приятным строчкам в зарплатной ведомости из тех федеральных госслужащих, кто трудится в Москве, оказались сотрудники аппарата Правительства. А скромнее всех, согласно данным Росстата, получки в Следственном комитете.

В целом же среднемесячная зарплата чиновников федерального подчинения по итогам минувшего года стала на 5,4% выше, чем в 2017-м. Она и составила 126 тысяч 600 рублей.

Сколько получают в федеральных ведомствах в РоссииФото: Рушан КАЮМОВ

По данным Росстата

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