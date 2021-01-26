Кто использует Навального? Роль Силуанова и Набиуллиной в заговоре против Путина оценил политолог

Политолог, политтехнолог Евгений Минченко прокомментировал мнения экспертов о возможном существовании внутри российской элиты заговора с целью смещения лидера РФ Владимира Путина.

Экономист Михаил Хазин в интервью для Царьграда высказал опасения, что отдельные представители власти в надежде разворовать Россию, как это было в 1990-х годах, намеренно подталкивают страну к возможному госперевороту.

Политолог Сергей Михеев в эфире "Первого русского" также не исключил, что блогером Алексеем Навальным руководят не только западные кураторы, но и лица из рядов российской либеральной элиты.

Минченко в беседе с корреспондентом Царьграда подчеркнул, что с сомнением относится к возможности свержения нынешней политической модели в РФ, но при этом поделился подозрениями о вероятном усилении внутренних интриг во власти.

Я думаю, что отдельные игроки пытаются использовать Навального как свой инструмент, в частности, сливая его информацию. Но мне кажется, что они не ставят задачи по сносу режима, они просто используют этот канал для своих разборок внутри элиты, - предположил политтехнолог.

Он также прокомментировал позицию Хазина, который не исключал возможного участия главы Минфина Антона Силуанова и руководителя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в заговоре против Путина.