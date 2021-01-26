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Кто использует Навального? Роль Силуанова и Набиуллиной в заговоре против Путина оценил политолог

26 января 2021, 20:40  •  45 • Политика
Политолог Евгений Минченко оценил роль Антона Силуанова и Эльвиры Набиуллиной в заговоре против Владимира Путина. Он высказал мнение, что отдельные игроки во власти пытаются использовать Алексея Навального как свой инструмент в борьбе внутри элиты.
Политолог, политтехнолог Евгений Минченко прокомментировал мнения экспертов о возможном существовании внутри российской элиты заговора с целью смещения лидера РФ Владимира Путина.
Экономист Михаил Хазин в интервью для Царьграда высказал опасения, что отдельные представители власти в надежде разворовать Россию, как это было в 1990-х годах, намеренно подталкивают страну к возможному госперевороту.
Политолог Сергей Михеев в эфире "Первого русского" также не исключил, что блогером Алексеем Навальным руководят не только западные кураторы, но и лица из рядов российской либеральной элиты.
Минченко в беседе с корреспондентом Царьграда подчеркнул, что с сомнением относится к возможности свержения нынешней политической модели в РФ, но при этом поделился подозрениями о вероятном усилении внутренних интриг во власти.
Я думаю, что отдельные игроки пытаются использовать Навального как свой инструмент, в частности, сливая его информацию. Но мне кажется, что они не ставят задачи по сносу режима, они просто используют этот канал для своих разборок внутри элиты, - предположил политтехнолог.
Он также прокомментировал позицию Хазина, который не исключал возможного участия главы Минфина Антона Силуанова и руководителя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в заговоре против Путина.
Я очень сильно сомневаюсь, что они состоят в нём. На мой взгляд, это просто карьерные чиновники, которые позиционируют себя как аполитичных профессионалов, бюрократов. Думаю, что той политической субъектностью, которую им пытаются приписать, они на самом деле не обладают, - выразил мнение Минченко.

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