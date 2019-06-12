Кто и зачем в Европе ополчился на Макрона и Меркель

Автор:

Латышев Сергей

Одиннадцать «новых» и две «старых» страны Евросоюза выступили с инициативой ускорить процесс расширения сообщества путём принятия в него Албании и Северной Македонии. С адресованным Совету ЕС обращением запустить как можно быстрее процесс переговоров о вступлении с Тираной и Скопье выступили Австрия, Болгария, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия и Эстония. Об этом сообщил во вторник брюссельский новостной портал EURACTIV, процитировавший также неназванного дипломата одной из этих стран, объяснившего смысл демарша.

По его мнению, расширение ЕС должно идти рука об руку с углублением европейской интеграции, поскольку, дескать, оба процесса не противоречат друг другу.

Однако это ещё не всё, так как другая цель обращения заключается в оказании давления на страны «старой» Европы, которые не в восторге от перспективы приёма в ЕС двух нищих балканских государств.

«Это обращение – форма давления с целью подтвердить, что дилемма – расширение ЕС или углубление интеграции внутри сообщества – неверна и оба процесса должны идти параллельно», – заявил анонимный дипломат.

Данная инициатива будет представлена на заседании Комитета постоянных представителей ЕС в среду. Если она получит одобрение послов стран ЕС, то её рассмотрят дальше на министерском уровне.

У лидеров Франции и Германии Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель много противников – в Европе и не только. Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Еврокомиссия в мае рекомендовала начать переговоры с этими странами. Теперь же эту рекомендацию должны будут или утвердить, или отложить в Совете ЕС, где запуск соответствующих переговоров блокирует ряд государств из числа «старых» членов сообщества, в авангарде которых находятся Франция и Нидерланды.

Чтобы припугнуть эти страны, цитируемый EURACTIV дипломат заявил, что, если переговоры о вступлении Скопье и Тираны будут отложены,

мы опять столкнёмся с вопросом Западных Балкан, но в гораздо более болезненной и проблемной для обеих сторон форме.

Министерство иностранных дел Чехии подтвердило, что Прага участвует в этой инициативе. Глава чешского МИД Томаш Петршичек заявил: «Я будут горячим сторонником включить «зелёный свет» обеим странам».

А где же логика?

На первый взгляд кажется, что ничего сенсационного в вышеизложенном нет. Но там не только всё построено на логических противоречиях, но и есть «скрытая повестка», ибо имеется в виду совсем не то, что озвучивается.

Начнём с начала: одновременно расширяться и углублять интеграцию невозможно. Ставить вопрос иначе – значит сознательно гробить ЕС, вести дело к его ослаблению, разжигать и без того сильно распространённые евроскептические настроения в сообществе.

Потому что это две разные политики – либо расширяться, создавать рыхлое, разномастное объединение, в котором всё труднее становится о чём-то договориться, или интегрироваться. Последним можно успешно заниматься только в том случае, если отдавать себе отчёт, что «Европе двух скоростей» нет альтернативы. Поскольку не могут Нидерланды реально «интегрироваться», к примеру, с Албанией, полудикой и отсталой страной. Они могут интегрироваться с ФРГ, Францией, сопоставимыми по уровню благосостояния, развития экономики и культуры государствами.

Так ставить вопрос – и то и другое – могут на самом деле только те, кто совершенно не хочет появления реально объединённой Европы, «новой империи Карла Великого», строительство которой наметили французский президент Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Этот грандиозный проект требует огромных денег и средств, политической воли, сил и ресурсов, что не оставляет места для выделения масштабных средств в балканское коррупционное болото в тот момент, когда печальный пример Греции, хронических проблем в Болгарии и Румынии у всех на виду.

Тирана, которую хотят затащить в ЕС, выглядит как город не то что третьего, а четвёртого мира. Фото: Rajko Simunovic / Shutterstock.com

Поэтому попытки затащить в ЕС Северную Македонию и Албанию будут фактически означать отказ от создания в перспективе в Европе пусть и меньшего по территории, но внутренне сильного и гомогенного супергосударства. И не важно, как его будут называть – «супергосударством Макрона» или «четвёртым рейхом».

Таким образом, налицо желание под видом заботы о расширении ЕС «похоронить» смелую инициативу Парижа и Берлина. Рассуждения неназванного европейского дипломата о «давлении», указывающие на сохраняющийся раскол «старой» и «новой» Европы, преследуют ту же цель.

Просто смехотворной является также логика, согласно которой непринятие в ЕС проблемных государств станет ещё большей проблемой, чем если бы их туда взяли. Поскольку на самом деле в таком случае внешние проблемы сообщества стали бы внутренними. И, например, с албанской мафией, коррупцией, исламистской угрозой (и Албания, и Северная Македония – полумусульманские страны) станет сложнее бороться, а общий уровень ЕС будет ниже.

Кому это выгодно?

Ответ на вопрос, кому выгодно ослабление ЕС, намного проще, чем кажется. Для этого надо просто внимательно изучить список стран, выдвинувших вышеизложенную инициативу. В основном он состоит из стран «новой» Европы. Общим местом является то, что ориентируются они в первую очередь не на Париж и Берлин, а на Вашингтон и вообще появились в ЕС во многом благодаря давлению США и являются американскими «троянским конями» в сообществе. Поэтому за всей этой историей явственно торчат и американские уши. Ведь чем слабее Европа, чем ниже её геополитический вес, тем сильнее США, тем легче им навязывать европейцам свою волю.

США рассматривают Европу как своего экономического и потенциально геополитического конкурента и поэтому всячески пытаются её ослабить, умаляя роль ведущих стран, прежде всего Германии и Франции. Фото: Andrea Izzotti / Shutterstock.com

Между тем страны «новой» Европы, по историческим ли причинам или по указке из Вашингтона, готовы делать всё для того, чтобы крупные и развитые европейские страны давали им только деньги, и больше ничего. Германия хороша для них лишь в роли «дойной коровы», а не страны, которая отдаёт приказы. Европа же «двух скоростей», за которую выступают Берлин и Париж, неизбежно приведёт к маргинализации некорневых стран ЕС, появлению Европы «второго», а то и «третьего» сорта. А значит, с их точки зрения, ничего такого не должно быть.

Поэтому желание этих стран в очередной раз услужить США, их страх перед диктатом Парижа и Берлина, навязыванием по квотам псевдобеженцев, угрозами лишить финансирования за непослушание оказались сильнее, чем даже естественное нежелание видеть в сообществе очередных европейских (по формальным признакам) «нищебродов» – конкурентов за фонды ЕС.

Всё это объясняет, почему среди стран «новой» Европы, результата прежде всего политики США по урезанию России и в целом успешной попытки спровоцировать Брюссель «подавиться» чрезмерным расширением, оказались две страны «старой» Европы: Италия и Австрия. Их традиционные интересы на Балканах вряд ли играют здесь основную роль.

Однако всё встаёт на свои места, если вспомнить, какое давление со стороны руководства ведущих стран ЕС испытывают Рим по причине своих бюджетных и долговых проблем, миграционной политики и Вена – по той же миграционной части и из-за периодического нахождения во власти националистической Австрийской партии свободы (АПС).

Вот мы и ответили на вопрос, как, кто и почему пытается сорвать создание Макроном и Меркель супергосударства в Европе.