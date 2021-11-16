Кто и зачем убивает детей правящей элиты?

Помните заголовки – «Российский дипломат выпал из окна посольства в Берлине»? Погиб не просто второй секретарь посольства Кирилл Жало – он, как выясняется, был сыном начальника управления ФСБ по защите конституционного строя генерал-лейтенанта Алексея Жало. Нелепая случайность, шантаж или чья-то расчётливая месть?

Ведомство генерала Жало ненавидимо всей несистемной оппозицией – в чём только его не обвиняют. И в «несудебных расправах» с «гражданскими активистами» в том числе. Теперь некоторые признанные иноагентами сетевые издания сообщают, что-де «дипломат был мёртв перед падением», а «версия о суициде выглядит неправдоподобной», увязывая сюжет с именем отца погибшего. Правда же может выглядеть совершенно иначе и не иметь ничего общего с утечкой информации о причастности к ликвидации чеченского боевика Зелимхана Хангошвили, в которой кое-кто обвиняет погибшего. Ходят слухи, что генерала Жало и его старшего сына Константина на протяжении долгого времени шантажировали из-за границы.

А когда стало ясно, что шантажировать не получается, шантажисты пошли на убийство. Видимо, в надежде запугать. Или деморализовать.

К чему принуждали подельника Ходорковского?

История гибели сына генерала Жало, увы, не единична. Тут же приходят на ум так до конца и не расследованная гибель в Дубае сына бывшего главы президентской администрации генерал-полковника Сергея Иванова, и странная гибель сына его товарища, сотрудника российского правительства Владимира Чернова. В похищении и убийстве Антона Чернова обвинили безработного Михаила Лагуткина и отправили его за решётку на 17 лет, но целый ряд публикаций в иностранных изданиях наводит на мысль, что с сыном чиновника могли расправиться «иностранные специалисты» в расчёте запугать и деморализовать его высокопоставленного отца. У Чернова богатая биография, ещё в советские времена он учился в Лондоне, а затем работал в Финляндии – «экономистом». Вероятнее всего, его не раз вербовали, и, по всей видимости, безуспешно. Но интерес к персоне Чернова не ослабевал. Тогда попытались «дожать» через сына. Если, конечно, верить западным публикациям.

Диана Лебедева

(Фото: youtube.com)

Ирина Бережная (Фото: Wikipedia.org)

Смерть внучки банкира Платона Лебедева Дианы – как под копирку трагическая история ухода из жизни депутата Верховной рады Украины Ирины Бережной – дочки известного на Украине юриста Елены Бережной. Диана погибла в 2016-м, Ирина – год спустя. BMW, в котором Диана ехала из Лугано в Женеву, по непонятной причине вылетел с проезжей части и угодил в столб. Имелись свидетельские показания о том, что перед легковушкой на дороге внезапно оказался выехавший наперерез грузовик (сценарий – как в гибели Петра Машерова или Вячеслава Черновола). Вместе с Дианой тогда погиб племянник начальника управления государственного отдела правового департамента правительства России Азер Ягубов. За два года до гибели внучки Платон Лебедев вышел на свободу (он отбывал срок по делу ЮКОСа), но в отличие от своего подельника Михаила Ходорковского не перешёл в жёсткую оппозицию к власти (хотя и сотрудничал с «Открытой Россией» Ходорковского) и не пытался бежать за границу, как Шахновский, Дубов и Невзлин. Пожалуй, Лебедев был единственным юкосовцем, кто не сбежал из России. Могли бывшие соратники принудить банкира к более зримой поддержке и показательному бегству? Пожалуй. Вот и ходят слухи: дескать, внучка могла «ответить» за деда, чтобы сделать того покладистее. Что же до Ирины Бережной, то её гибель (калька со смерти Лебедевой, только вместо BMW был Mercedes, а вместо Италии – Хорватия) многие украинские политики (Нестор Шуфрич, Елена Бондаренко и др.) признавали именно ударом по её матери, нанесённым майданным руководством Украины. И, возможно, даже личной местью Петра Порошенко Елене Бережной.

Сына Януковича убил генерал военной разведки?

Виктор Янукович (Фото: Wikipedia.org; AlexeiPavlishak/TASS)

В отличие от старшего брата Александра (Саша-стоматолог) сын украинского президента Виктор Янукович-младший к бизнесу особого интереса не проявлял. Отучился в университете, защитил кандидатскую, увлекался автогонками, тюнинговал недорогие иномарки, чуть больше года возглавлял автомобильную федерацию Украины. В общем, серьёзных врагов не имел. Тем не менее в сообщениях о его скоропостижной гибели в автокатастрофе отмечалось: «…в России Януковича-младшего могли признать нуждающимся в государственной защите и выдать ему новые документы». Отсюда, кстати, и растут ноги у версии, что-де в катастрофе на Байкале погиб не он, а его двойник. Тем не менее по прошествии шести лет можно сказать с уверенностью: погиб не двойник. И на Братском кладбище в Севастополе упокоен именно младший сын президента Украины.

Погиб Янукович-младший в конце марта 2015-го, выехав на хрупкий байкальский лёд в районе острова Ольхон, «столицы бурятских шаманов». В салоне микроавтобуса Volkswagen помимо водителя находились шесть пассажиров. Все они успели покинуть салон. Кроме пристёгнутого ремнём безопасности Виктора. Имя погибшего водителя по паспорту было Виктор Давыдов (те самые «государственная защита» и «новые документы», а Давыдова – девичья фамилия бабушки). Но вот, понимаешь, какое совпадение. В марте 2015 года в «служебной командировке» в России находилась группа украинских граждан, «инженеров-судостроителей», в которую входил человек по имени Кирилл Алексеевич Буданов 1986 года рождения – полный однофамилец нынешнего главы украинской военной разведки в чине бригадного генерала. С 15 по 22 марта 2015 года Буданов и его 12 приспешников находились в Иркутске. Ольхон там неподалёку. В начале апреля 2019 года на Буданова было совершено покушение – некто по имени Алексей Ломака взорвал его автомобиль. Буданов не пострадал, Ломаку арестовали. Так вот, ходят слухи, что взрыв мог быть местью за сына. «Наша Версия» пыталась прояснить эту историю у целого ряда украинских политиков, и многие соглашались, что у такой версии есть право на жизнь. Буданов, участвовавший в нескольких терактах на территории России (полностью доказано его личное участие в «армянском прорыве» 2016 года в Крыму и получено множество свидетельств об участии в отравлении бывшего главы ЛНР Болотова в Подмосковье), вполне мог участвовать в подготовке убийства Януковича-младшего.

Зачем элите приказали вернуть детей в Россию?

«Происходит нечто чрезвычайно небывалое, чему мы пока не можем подобрать аналога, – отмечал литератор и оппозиционер Дмитрий Быков. – Негласный приказ Кремля вернуть детей элиты из-за рубежа напоминает июнь 1941 года». По мнению Быкова, «отзывать назад детей можно перед очень большой бурей – либо ради очень большого блефа». Это своё заявление Быков сделал осенью 2016-го. Но уже 11 октября издание «Знак» подтвердило, что российским госслужащим высокого ранга «поступило указание вернуть из-за границы детей». Возможно, начали поступать данные от спецслужб о готовящихся попытках убийств или похищений. Но, поднявшись, информационная волна быстро затихла. Как видно, «проехали». Так бы обо всём этом забыли, когда бы не гибель Кирилла Жало.

За последние годы можно припомнить немало похожих историй, в которых фигурировали дети влиятельных лиц. Уже несколько лет нет полной ясности с убийством дочери топ-менеджера ЛУКОЙЛа Виктории Теслюк (перед убийством девушку жесточайше пытали). Даже связи могущественного отца не помогли в расследовании. Но ходили слухи, что дочь, дескать, ответила за отца. Остались вопросы касательно «несчастного случая», послужившего причиной смерти Чингисхана Гуцериева (попав в не слишком значительную автомобильную аварию, молодой человек тем не менее вернулся домой и лёг спать – чтобы никогда не проснуться). И в этом случае могущественному олигарху, похоже, не удалось добиться какой-то ясности. Но ясно одно: каким бы высокопоставленным ни был чиновник или банкир, его детям не гарантирована безопасность. Напротив, даже самые могущественные оказываются бессильными перед чьей-то злой волей. И это, конечно, страшно.