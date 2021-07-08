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Кто и зачем убил президента Гаити? Политолог перечислил три простых факта
08 июля 2021, 01:50 • 102 • Политика
Президента Гаити Жовенеля Моиза убили при нападении на резиденцию. Политэксперт Марат Баширов перечислил факты, проливающие свет на ситуацию.
В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. Глава государства скончался от полученных ранений. Кто и зачем убил президента страны, рассказал политэксперт Марат Баширов.
Он отметил, что все погружённые в тему люди понимают - президента Гаити убили из-за наркотиков. Это факт номер один. При этом не особо важно, "за он был или не за тех". Важно другое.
- пишет Марат Баширов в своём Telegram-канале "ПолитДжойстик".
А факт номер три заключается в том, что это признак слабости, и в эту точку будут бить. В этой связи политэксперт вспомнил попытки покушений на президента Венесуэлы и дружеские отношения этой страны с Россией.
Напомним, что на видеозаписях, на которых заснято нападение на резиденцию президента Гаити, слышно, как атакующие представляются агентами американского управления по борьбе с наркотиками (DEA).
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