Кто и зачем убил президента Гаити? Политолог перечислил три простых факта

Президента Гаити Жовенеля Моиза убили при нападении на резиденцию. Политэксперт Марат Баширов перечислил факты, проливающие свет на ситуацию.

В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. Глава государства скончался от полученных ранений. Кто и зачем убил президента страны, рассказал политэксперт Марат Баширов.

Он отметил, что все погружённые в тему люди понимают - президента Гаити убили из-за наркотиков. Это факт номер один. При этом не особо важно, "за он был или не за тех". Важно другое.

Факт такой: чтобы США "убрать" препоны своим процессам, потребовалось <…> такое,

- пишет Марат Баширов в своём Telegram-канале "ПолитДжойстик".

А факт номер три заключается в том, что это признак слабости, и в эту точку будут бить. В этой связи политэксперт вспомнил попытки покушений на президента Венесуэлы и дружеские отношения этой страны с Россией.

Напомним, что на видеозаписях, на которых заснято нападение на резиденцию президента Гаити, слышно, как атакующие представляются агентами американского управления по борьбе с наркотиками (DEA).