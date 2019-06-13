Кто и зачем топит танкеры у берегов Ирана

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Гасанов Камран

12 мая в экономической зоне ОАЭ вблизи порта Фуджейра подверглись нападению два саудовских и один норвежский танкеры. Ровно месяц спустя там снова пахнет жареным. Сегодняшняя атака тоже состоялась в Оманском заливе. По сообщению The Telegraph, в том же месте, где Иран обвиняется в использовании военно-морских мин, на которых якобы подорвались три танкера в мае.

Моряки спасены Ираном

Атакованные сегодня танкеры Front Altair и Kokuka Courageous шли под флагами Маршалловых островов и Панамы. Принадлежащий норвежской компании Frontline company танкер Front Altair поражён предположительно торпедой. На борту этого корабля могли находиться граждане России.

У второго судна Kokuka Courageous пробит корпус выше ватерлинии. Оно управлялось сингапурской фирмой BSM Ship Management и должно было доставить нефть из Саудовской Аравии в Сингапур. В заявлении компании говорится, что 23 члена экипажа покинули судно.

В момент атаки танкеры находились в 26 километрах от побережья Ирана и в 130 км от ОАЭ. По сообщению иранского агентства IRNA, Иран спас 44 моряков двух повреждённых танкеров и доставил их в южноиранский порт Джаск.

На момент написания материала ещё неясно, погиб ли кто-либо из моряков и утонул ли всё ещё горящий танкер Front Altair. Однако из того, что известно, можно сделать несколько далекоидущих выводов.

Фото: www.globallookpress.com

Суннитско-шиитские разборки

Теракт – иначе эту атаку пока не назовёшь – произошёл в том же самом месте, где в прошлом месяце атаковали саудовские танкеры. Это Оманский залив, через который суннитские монархии – ОАЭ и Саудовская Аравия – экспортируют свою нефть в страны Европы и Азии. В предыдущем нападении они возложили ответственность на шиитский Иран. Так что можно предположить, что и на этот раз виновником объявят Тегеран.

Инцидент с танкерами и география событий – независимо от того, кто виноват, – вписывается в ирано-саудовское противостояние, в котором Израиль, США и ОАЭ целиком и полностью на стороне Эр-Рияда. Три страны встревожены усилением иранского влияния по всему периметру Ближнего Востока – начиная с Сирии и Ливана и заканчивая Йеменом и Катаром. Саудиты недовольны тем, что арабские страны лояльно относятся к Исламской Республике Иран (ИРИ). На последнем саммите Лиги арабских государств в Мекке Ирак и Катар отказались подписывать совместное заявление, называющее Иран виновником всех бед в регионе.

«Болевая точка» Саудовской Аравии

Больше всего амбициозного саудовского кронпринца Мохаммеда бин Салмана тревожит усиление Ирана в Йемене. Прошло уже четыре года с начала интервенции КСА, ОАЭ и их союзников в соседнюю страну, но повстанцы хуситы из движения «Ансар Алла» всё ещё контролируют северо-запад страны со столицей Саной. Проиранские хуситы не только мешают просаудовскому правительству Абд-Раббу Мансур Хади восстановить контроль над Йеменом, но терроризируют и саму Саудовскую Аравию. В мае, когда у берегов ОАЭ атаковали танкеры, хуситы с помощью беспилотников повредили нефтепровод «Восток–Запад». А буквально вчера йеменские повстанцы запустили ракеты по аэропорту Абха на юге королевства и ранили 26 мирных жителей, передаёт Wall Street Journal.

Японский премьер находился в Тегеране

Второй важный нюанс, на который стоит обратить внимание, – то, что один из атакованных танкеров должен был доставить нефть в Японию. Японский министр экономики Хиросигэ Сэко уже заявил, что Токио осведомлён о нападении на судно, на котором находится относящийся к Японии груз. Кстати говоря, вчера в Иран впервые после Исламской революции 1979 года приехал премьер-министр Страны восходящего солнца. В момент теракта Синдзо Абэ всё ещё находился в Тегеране. Целью визита было смягчение напряжённости на Ближнем Востоке.

Х. Роухани и С. Абэ. Фото: www.globallookpress.com

Хотя на Иран приходится лишь 5% всей импортируемой Японией нефти, Токио заинтересован в диверсификации поставщиков, чтобы не зависеть от ОАЭ и Саудовской Аравии. Последние обеспечивают половину импорта в Японию. Хотя США отменили исключение для Японии из-под своих нефтяных санкций против ИРИ, в Токио рассчитывают на возрождение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Абэ просит иранцев не выходить из «ядерной сделки». Однако сегодняшний инцидент в Оманском заливе может разубедить японское руководство в надёжности Ирана и побудить встать на сторону его врагов – Израиля, США и «заливников».

Лишить Иран поддержки Японии и Германии

За пару дней до Абэ в Иран отправился министр иностранных дел Германии, которая тоже критикует США за выход из СВПД. Хайко Маас также просил своего коллегу Мохаммада Джавада Зарифа не разрывать «ядерную сделку», чтобы не допустить эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

Х. Маас и Мохаммад Джавад Зариф. Фото: www.globallookpress.com

Поддержка Ирана двумя главными союзниками США – Японией и ФРГ – противоречит стратегии «блэкаута», лоббируемой «ястребами» в окружении Дональда Трампа. Поэтому им и их региональным союзникам в лице премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, бин Салмана и эмиров ОАЭ важно, чтобы Европа и Азия были на «правильной» стороне истории. Недавно к ним примкнул и главный торговый партнёр Ирана – Китай. Под страхом американских санкций он тоже отказался закупать иранское «чёрное золото».

Выгодоприобретатели

Кто напал на судна в Оманском заливе, ещё предстоит выяснить. Но логика подсказывает, что в Эр-Рияде и других союзных ему столицах вину снова возложат на Тегеран. Хотя Иран не раз угрожал перекрыть Ормузский пролив, через который проходит треть мировых поставок нефти, обострение в регионе наименее выгодно именно ему. США и так находятся «на низком старте»: пригнали авианосную группу и планируют отправить на Ближний Восток 120 тысяч военных для обуздания Ирана. Кроме того, санкции США, которые поддерживают главные торговые партнёры ИРИ, углубляют экономический кризис в Иране.

Главными выгодоприобретателями от саботажа двух танкеров могут быть Израиль и суннитские монархии, недовольные ослаблением давления Трампа на Тегеран и его недавним заявлением о возможности переговоров с Рухани без предварительных условий.