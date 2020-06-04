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Кто и зачем стыдит нас за "гомофобные" поправки в Конституцию?

04 июня 2020, 12:55  •  32 • Аналитика
© РИА Новости / Александр Кряжев
"Мерзкий ролик", "гнусная манипуляция", "ксенофобия" и "разжигание ненависти" — такие характеристики дают появившемуся пару дней назад на ютьюбе агитационному видео, посвященному поправкам в Конституцию. Кого же и как у нас обижают?
Конечно же, геев — точнее, все ЛГБТ-сообщество сразу. Его представители, как и вся "прогрессивная общественность", обиделись на ролик, посвященный поправке к 72-й статье Конституции, в которой предлагается закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины.
В коротком видеоролике показана "прекрасная Россия будущего" — 2035 год. Сотрудница детского дома снимает на телефон радостный момент — "у нас сегодня мальчишку усыновили". За мальчиком Петей приходит папа, но когда все выходят на улицу, выясняется, что вместо мамы у него "родитель номер два", то есть гей. Работницы детского дома в недоумении, мальчик удивлен, но ему дарят платье и сажают в машину. Слоган — "Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны, голосуй за поправки в Конституцию".
Нет смысла спорить о вкусах — надо ли было педалировать еще и тему смены пола, которую навязывают детям? Ну это же американские проблемы, не наши — у них Анжелина Джоли с ума сходит, а не у нас. Но это все глубоко вторично — ролик и так возмутил до глубины души даже гомофобов.
Не верите? Ну ведь "Московский комсомолец" врать не будет, газета так и пишет, причем уже в подзаголовке своей заметки — "Ролик осудили даже гомофобы". И приводит цитаты из комментариев к видео — все как одна осуждающие и негодующие. Тут и любимые аргументы гей-лоббистов "а что, лучше ребенку жить в детдоме?", и "а семьи без отцов, в которых растут миллионы, они что, тоже однополые?", и возмущение "гомофоба" тем, что геев показали дураками и он не понимает, при чем здесь вообще Конституция.
Естественно, отреагировали и "профессиональные геи", то есть защитники прав ЛГБТ-сообщества — в одном из откликов заявили, что "считают неприемлемым использование гомофобной и ксенофобной риторики" и будут добиваться запрета демонстрации ролика и его удаления с ютьюба. Юристы сообщества написали в прокуратуру о "возбуждении ненависти и вражды к группе лиц по признаку принадлежности к социальной группе ЛГБТ". Подобные же обращения отправила редакция делового СМИ, а один из депутатов Госдумы оперативно перенаправил запрос генпрокурору.
То есть органы просят найти в ролике "элементы разжигания" — и запретить его. Чтобы не причинять боль и так дискриминируемым представителям секс-меньшинств: сначала пропаганду среди несовершеннолетних запретили, а теперь вот пугают ими людей, агитируя за Конституцию.
Для того чтобы увидеть в ролике разжигание ненависти, нужно обладать нетрадиционным сознанием — но ведь речь и идет о группе лиц с нетрадиционной ориентацией, чего от них еще ждать? Разве в ролике есть какая-то клевета или навет на ЛГБТ? Нет — нельзя даже сказать, что он подает их в утрированной, пародийной форме. Там же сказано — 2035 год, то есть будущее. Это гипотетическое наше будущее можно увидеть уже сегодня — на Западе, который давно пошел по пути легализации однополых браков. Разве там не отдают детей однополым парам? Пока еще не много и не везде? Ну так лиха беда начало — мы что, будем ждать, когда там этот процесс дойдет до своего логического финала, чтобы принимать минимальные ограничения?
Да, минимальные — потому что закрепление в Конституции семьи как союза мужчина и женщины поддерживается абсолютным, тотальным большинством наших граждан. И точно такое же большинство выступает против того, чтобы однополые пары (а они у нас не запрещены — просто юридически не получают прав семьи) имели возможность усыновлять детей. Это совершенно однозначная позиция нашего народа — что могут ей противопоставить те, кому она не нравится?
Призывы к толерантности? "Ну будьте же терпимыми, какая вам разница, все равно к этому все придет, главное, чтобы человек был хороший". Не работает — наш народ неглуп, морально здоров и не хочет окончания русской истории.
Призывы к государству карать "ксенофобов"? Но и тут ничего не получается — нет никакой ненависти к "другим", есть нежелание становиться такими, как они, позволять моде на "нетрадиционность" распространяться среди нашего народа. Да, нетрадиционной ориентации становится больше там, где размываются устои и традиции, мораль и вера, память и солидарность, так что главным противоядием является укрепление своего уклада, а не запрет "модного". Но и без запретов и ограничений не обойтись — потому что мы видим, как в тех же Штатах за какие-то пару-тройку десятилетий пропаганда и "мода" на ЛГБТ привели к увеличению числа их представителей среди молодежи в несколько раз.
Поправки в Конституцию сами по себе ничего не гарантируют, они работают, только если и общество, и власть едины в своих представлениях о добре и зле, согласны в том, что такое хорошо и что такое плохо. Иначе получится, как в той же Франции, когда на улицы Парижа выходят полумиллионные демонстрации против легализации однополых браков и предоставления им права усыновлять детей — но власти все равно принимают соответствующий закон.
Русская цивилизация никому не навязывает своих ценностей. Хотят другие народы убиться головой о стену, раствориться в мигрантах, отказаться от семьи и морали или еще каким-то способом прекратить свое существование — имеют на это полное историческое право. Как и мы имеем полное право защищать свои ценности, а не поддаваться на манипулятивные упреки, дескать, "из-за своих комплексов и предрассудков вы отказываете в счастье другим людям", как написал блогер Варламов. Все ровно наоборот — у народа есть право и даже обязанность отказаться от навязываемых ему представлений о счастье (иначе какой же он народ?). В том числе и закрепив свои принципы и ценности в своем Основном законе.

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