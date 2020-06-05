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Кто и зачем спланировал погромы в США? Манукян указал на главных подозреваемых
05 июня 2020, 06:55 • 115 • Политика
Манукян назвал массовые беспорядки в США запланированным элементом предвыборной гонки. "Им сейчас выгодно, чтобы в стране был настоящий хаос. Тогда на ноябрьских выборах они просто скажут: мы придём, наведём порядок", - объяснил эксперт суть политической схемы.
Протесты и беспорядки в США являются спланированной акцией в рамках предвыборной гонки за кресло президента. Такого мнения придерживается эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян.
Он указал, что ни для кого не является секретом, что большинство американских лидеров мнений выступают против нынешнего президента США Дональда Трампа. Манукян считает, что демократам удалось "раскачать" эту публику и теперь они извлекают из этого пользу.
Также Манукян отметил, что погромы - результат не только умелых действий провокаторов, но и катастрофической ситуации в экономике. Количество безработных в США бьёт все рекорды.
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