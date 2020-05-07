Кто и зачем решил показать вторую желтую карточку красноярскому депутату Анатолию Быкову

СКР задержал красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова по подозрению в организации двойного убийства, совершенного в 1994 году. Иметь авторитет, политический вес в регионе и стать игроком федерального масштаба это разные вещи. Для большой политики нужно прозрачное прошлое. Анатолия Быкова многие называли бывшим криминальным авторитетом. Сам о себе он говорит, что известен во всем мире и является не оппозиционером, а патриотом. Почему его вновь осадили на взлете? Кто припомнил Петровичу прошлое?

Бизнесмен и политик Анатолий Быков известен далеко за пределами Красноярского края. В основном, громкими уголовными делами, фигурантом которых он оказался в конце 1990-х и начале 2000 годов. В последнее время он не раз заявлял о своем желании вернуться в большую политику, превратившись из наблюдателя в полноправного участника процесса. После 15-летнего ожидания (срок ограничения после совершения особо тяжкого уголовного преступления), 20 апреля 2020 года, Анатолий Быков получил право вновь выставлять свою кандидатуру на выборах.

За бедных и угнетенных

Анатолий Быков воспринимается красноярцами неоднозначно. Кто-то видит в нем Робин Гуда, справедливое начало, опору в противостоянии действующей власти, как краевой, так и федеральной, радетеля за бедных и угнетенных. Другие делают акцент на стремительном взлете учителя физкультуры в 1990-е годы, на жесткой автократии в его окружении, что позволяло противостоять бандитским группировкам, на ассоциации «быковцев» с такими же бандитами, на шальных деньгах, вызывающих поступках и консолидации под контролем одного человека важных промышленных активов.

По многочисленным сообщениям СМИ, Анатолий Быков в различное время контролировал крупнейшие металлургические и энергетические предприятия Красноярского края, в том числе ОАО «Красноярский алюминиевый завод», ОАО «Красноярский металлургический завод», ОАО «Красноярскэнерго», ОАО «Красноярская ГЭС», ОАО «Ачинский глиноземный комбинат», ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Красноярская железная дорога», банк «Металэкс», страховая компания «Медистал».

Эти предприятия были объединены в созданную в 1995 году финансово-промышленную группу «ТАНАКО». В октябре 1998 года Анатолий Быков создал Красноярскую топливную компанию — посредника в финансовых делах всех угольных разрезов региона. Анатолию Быкову принадлежало в конце 1990-х гг. около 28% акций ОАО «КрАЗ», а, по данным «Эха планеты», личные доходы Быкова на тот же период оценивались в 45 миллионов долларов в год.

В апреле 1999 года против Анатолия Быкова было возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК РФ. Его обвиняли в причастности к убийству, легализации незаконно полученных денежных средств, незаконном хранении оружия и незаконных валютных операциях. Быков выехал в Венгрию.

Бывший соратник

В конце 1999 году в Греции был арестован бывший соратник Анатолия Быкова Владимир Татаренков, лидер саяногорской преступной группировки. Он дал показания о причастности Анатолия Быкова к убийствам ряда красноярских «авторитетов» и предпринимателей. Была также показана по телевидению видеозапись заявлений Татаренкова с обвинениями Быкова в убийствах. После чего Анатолий Быков был выдан Венгрией российским следственным органам. Но Владимир Татаренков неожиданно отказался от своих показаний, и Анатолий Быков был освобожден.

В 2003 году возобновились слушания по делу о совершенном в 1996 году убийстве жителя Назарово Олега Губина, где Быкову вменялось соучастие в организации убийства и незаконный оборот оружия. 1 июля 2003 года краевой суд признал Анатолия Быкова невиновным в убийстве и незаконном обороте оружия, обвинение было переквалифицировано на ст. 316 УК РФ. За укрывательство убийства Быков был осужден на год лишения свободы и, сразу же, амнистирован в зале суда.

В апреле 2005 года Октябрьский районный суд Красноярска снял с Анатолия Быкова условный срок и погасил судимость, так как бизнесмен отбыл половину срока без правонарушений, активно работал в качестве депутата, а также вел широкую благотворительную деятельность.

Анатолий Быков обратился в Европейский суд по правам человека с просьбой рассмотреть его дело. 10 марта 2009 года ЕСПЧ удовлетворил иск Анатолия Быкова, обвинившего РФ в незаконном использовании в судебном процессе против него данных, полученных в результате спецоперации, и незаконном продлении содержания под стражей. Согласно решению суда, российские власти должны выплатить Быкову 1 тысячу евро за моральный ущерб и 25 тысяч евро возмещения судебных издержек.

И его команда

Все это время Анатолий Быков не прекращал участвовать в политической жизни Красноярского края и города Красноярска, продвигая в региональные выборные структуры своих ставленников или единомышленников.

Сохранившийся авторитет Быкова позволил завоевать популярность красноярскому отделению партии «Патриоты России». На Facebook отделение позиционирует себя как «Команда Быкова и Серебрякова», именно в таком порядке, хотя официально руководителем краевого отделения является Иван Серебряков.

Впрочем, громкое задержание бизнесмена 7 мая не связано ни с его сегодняшним бизнесом, ни с его политической деятельностью. Как пояснили в Следственном комитете России, Анатолия Быкова задержали в рамках расследования уголовного дела по факту убийства в 1994 году Александра Наумова, входившего в состав «быковской» группировки, и его приятеля Кирилла Войтенко.

Показания против Анатолия Быкова вновь дал Владимир Татаренков, который с 2012 года отбывает наказание за эти убийства. Татаренков назвал Быкова организатором двойного убийства, и того задержали на основании собранной доказательственной базы. Сейчас с Быковым выполняются следственные и процессуальные действия.

Есть преступления, ответственность за которые не имеет сроков давности. Почему Владимир Татаренков спустя много лет снова решил «слить» бывшего партнера, скоро станет понятно.

11 апреля, в интервью корреспонденту NewsLab Дмитрию Полушину, на вопрос о дальнейших планах, связанных со снятием ограничений по участию в выборах, Анатолий Быков ответил, что краевое Законодательное собрание для него, это вчерашний день. Посетовав на неуклюжие действия и бездействие чиновников, он в шутку сказал, что поработал бы в России директором ФСБ и научил бы всех Родину любить.

Возможно, за шутками и напускным безразличием к политической карьере, кто-то рассмотрел желание Быкова выйти на федеральный уровень. Первую желтую карточку за такие намерения Анатолий Быков получил еще при участии генерала и губернатора Красноярского края Александра Лебедя.

Возможно, второе предупреждение о чрезмерной активности Быкова сделано сейчас. Если продолжать проводить аналогию с футболом, то может последовать красная карточка и удаление игрока с поля. Ход событий покажет, какая идет игра, и кто пишет правила.