Кто и зачем разрешил высланным таджикам и узбекам вернуться в Россию • 299 • Аналитика © РИА Новости / Сергей Пивоваров "Грабь, воруй, убивай снова. Триста тысяч выдворенных из страны мигрантов получили амнистию и могут вернуться в Россию" — уже несколько дней граждане обсуждают неофициальную информацию о миграционной амнистии для граждан Таджикистана и Узбекистана. Неофициальную — потому что никаких комментариев МВД и правительства в целом еще не было (это извечная беда — запоздалая реакция), и в этой ситуации страсти накаляются. Причем ради кликбейта не брезгуют и откровенным враньем — как, например, в приведенном выше заголовке из очень популярного СМИ. Вы ведь поняли его так же, как и я, — что в нашу страну разрешили въехать тем, кто уже крал и убивал в России? И кто же пошел на такое, кто пролоббировал это решение? Ну конечно, коррумпированные чиновники и жадные олигархи, которые в погоне за прибылью готовы впустить в страну даже преступников. Страшно? Мне тоже — только вот от наглости и безнаказанности тех, кто, публикуя подобное, пугая наших граждан нашествием убийц и воров, сознательно спекулирует на действительно серьезной проблеме миграции. Потому что при всей неофициальности информации об амнистии для гастарбайтеров во всех сообщениях четко и ясно сказано: она не касается тех, кто был выслан по решению суда. То есть тех самых убийц и воров. Значит, преступникам в Россию въезд закрыт — но чего не напишешь ради хайпа? В реальности под амнистию попадут те, у кого были административные нарушения и решение о высылке принимали не суды, а МВД — просрочено разрешение на пребывание на территории России, не оформлены документы на работу. Их в последние годы в массовом порядке высылают из страны, но потом периодически проводят амнистию. Подобные амнистии уже были для граждан Молдавии и Киргизии, проводили амнистию и для тех, кто застрял в России после начала пандемии коронавируса, просрочил документы и не смог уехать на родину. А сейчас вот решили устроить для таджиков и узбеков. Как рассказал глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов (он и стал первоисточником горячей новости), по 150 тысяч мигрантов из Таджикистана и Узбекистана снова смогут въехать в Россию. А потом и узбекское посольство опубликовало сообщение о том, что на встрече с делегацией республики первый замглавы МВД России Александр Горовой заявил, что Россия решила провести "миграционную амнистию" в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым раньше был запрещен въезд в страну. Учитывая важность темы, МВД, конечно, должно было объясниться с собственными гражданами и рассказать им, что ни о каком въезде воров и убийц речи не идет и вообще: 300 тысяч никто ввозить не собирается и не разрешит. Наоборот, контроль за трудовыми мигрантами ужесточается — ограничения из-за ковида тут оказались неожиданным помощником в борьбе с нелегальной миграцией. С тем же Узбекистаном подписано соглашение о десяти тысячах, которым разрешение на работу в Россию выдадут прямо на территории их республики. Почему МВД не рассказывает об этом? О том, сколько миллионов (а счет идет на миллионы) было выслано за последние годы, о том, что за время пандемии количество трудовых мигрантов в России сильно сократилось — примерно на четверть, а то и больше? Точнее, рассказывает — но как-то очень тихо и не там. Может быть, боится затрагивать действительно болезненную тему? Но в итоге получается, что принимаемые решения никак не объясняются обществу, а это дает повод для спекуляций. Причем не только провокационных и сознательных, но и вполне естественных — сейчас, например, непонятно, попали ли под амнистию те, кто участвовал в драках? А те, кто попал в аварию? Сейчас их всех почти автоматически высылают из страны по административке — например, подрались между собой на стройке таджикские и узбекские гастарбайтеры, всех тут же и выслали. Устроил ДТП водитель с узбекским гражданством — все, въезд закрыт. И что сейчас — подобные граждане входят в число 350 тысяч амнистированных или наше МВД внимательно проверило списки и оставило их в стоп-листе? Вопрос простой и понятный, но на него нужно отвечать еще до того, как его начнут задавать. Потому что даже если выяснится, что всем реальным хулиганам въезд закрыт, вопросы все равно останутся. Правда, уже не к МВД. Потому что тема миграции, даже легальной — это не юридический вопрос, не экономический, а социально-экономический, даже политический. "Зачем нам вообще нужны гастарбайтеры? У нас и так уже семь миллионов мигрантов в стране и при этом большая безработица. Да и межнациональное напряжение из-за них растет, и вообще идет вытеснение русских приезжими", — именно так считает большинство наших граждан. Можно сколько угодно обзывать курирующего строительство вице-премьера Хуснуллина главным лоббистом завоза мигрантов и чуть ли не "врагом русского народа", но, увы, нужно признать очевидное: сейчас мы не можем обойтись без привлечения гастарбайтеров. Конечно, оценки необходимого их количества в том же строительстве разные. Вице-премьер говорил о миллионе с лишним рабочих-мигрантов (в дополнение к уже имеющимся), но ясно, что из-за демографической ямы собственных сил на масштабное строительство в ближайшие годы нам не хватит. Это не значит, что у нас нет резервов, что не нужно отдавать приоритет своим работникам, что не надо менять структуру занятости рабочей силы, — все это тоже необходимо делать. Как и бороться с желанием строительных компаний сэкономить, не брать более дорогостоящих местных сотрудников, заменяя их мигрантами. Причем это касается не только строительства, но и торговли, и ЖКХ, особенно в Москве и мегаполисах. Все это нужно делать, причем стратегически, системно и жестко — но это не отменяет проблемы банальной нехватки рук на стройке. Но, привлекая туда гастарбайтеров, нужно не забывать про будущее — и их, и собственного народа. Чтобы оно было светлым, необходимо помнить о временном характере пребывания трудовых мигрантов: отработали и уехали. Конечно, кто-то останется, женится и получит российское гражданство — но это процент-другой. Остальные должны возвращаться к себе на родину — появление в той же Москве мигрантских домов, кварталов и пригородов абсолютно недопустимо. В 90-е и нулевые годы в столице постоянно росло межнациональное напряжение — говоря проще, горожане все больше были недовольны как ростом числа приезжих с Востока и Юга, так и поведением некоторых представителей северокавказских народов, — но в десятые годы удалось существенно выправить ситуацию. Причем благодаря как общему наведению порядка (в столичной власти и правоохранительной системе), так и работе с диаспорами и мигрантским сообществом, а также ужесточению общефедеральной политики по мигрантам. Поэтому сейчас нельзя давать даже повода для спекуляций о возможности возращения ситуации к дособянинскому "межнациональному укладу". Наш народ приветливый и гостеприимный, он может впитать и впитывает в себя кровь множества народов, но он хочет жить на своей земле по своим законам и своему укладу. Дружить с выбравшими русский уклад и жизнь в России узбеками и таджиками, ездить в турпоездки в их страны — но не думать о том, станет ли в будущем Москва "европейским городом", то есть городом с проблемами из-за "этнических районов". Этого в России точно не будет — вне зависимости от того, сколько мигрантов мы будем вынуждены привлекать на временную работу. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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