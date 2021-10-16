Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской
Спецпредставитель президента США поставил России ядерный ультиматум
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из д...
Главная / Аналитика

Кто и зачем разрешил высланным таджикам и узбекам вернуться в Россию

16 октября 2021, 09:40  •  299 • Аналитика
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
"Грабь, воруй, убивай снова. Триста тысяч выдворенных из страны мигрантов получили амнистию и могут вернуться в Россию" — уже несколько дней граждане обсуждают неофициальную информацию о миграционной амнистии для граждан Таджикистана и Узбекистана. Неофициальную — потому что никаких комментариев МВД и правительства в целом еще не было (это извечная беда — запоздалая реакция), и в этой ситуации страсти накаляются. Причем ради кликбейта не брезгуют и откровенным враньем — как, например, в приведенном выше заголовке из очень популярного СМИ. Вы ведь поняли его так же, как и я, — что в нашу страну разрешили въехать тем, кто уже крал и убивал в России? И кто же пошел на такое, кто пролоббировал это решение? Ну конечно, коррумпированные чиновники и жадные олигархи, которые в погоне за прибылью готовы впустить в страну даже преступников.
Страшно? Мне тоже — только вот от наглости и безнаказанности тех, кто, публикуя подобное, пугая наших граждан нашествием убийц и воров, сознательно спекулирует на действительно серьезной проблеме миграции. Потому что при всей неофициальности информации об амнистии для гастарбайтеров во всех сообщениях четко и ясно сказано: она не касается тех, кто был выслан по решению суда. То есть тех самых убийц и воров. Значит, преступникам в Россию въезд закрыт — но чего не напишешь ради хайпа?
В реальности под амнистию попадут те, у кого были административные нарушения и решение о высылке принимали не суды, а МВД — просрочено разрешение на пребывание на территории России, не оформлены документы на работу. Их в последние годы в массовом порядке высылают из страны, но потом периодически проводят амнистию. Подобные амнистии уже были для граждан Молдавии и Киргизии, проводили амнистию и для тех, кто застрял в России после начала пандемии коронавируса, просрочил документы и не смог уехать на родину.
А сейчас вот решили устроить для таджиков и узбеков. Как рассказал глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов (он и стал первоисточником горячей новости), по 150 тысяч мигрантов из Таджикистана и Узбекистана снова смогут въехать в Россию. А потом и узбекское посольство опубликовало сообщение о том, что на встрече с делегацией республики первый замглавы МВД России Александр Горовой заявил, что Россия решила провести "миграционную амнистию" в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым раньше был запрещен въезд в страну.
Учитывая важность темы, МВД, конечно, должно было объясниться с собственными гражданами и рассказать им, что ни о каком въезде воров и убийц речи не идет и вообще: 300 тысяч никто ввозить не собирается и не разрешит. Наоборот, контроль за трудовыми мигрантами ужесточается — ограничения из-за ковида тут оказались неожиданным помощником в борьбе с нелегальной миграцией. С тем же Узбекистаном подписано соглашение о десяти тысячах, которым разрешение на работу в Россию выдадут прямо на территории их республики.
Почему МВД не рассказывает об этом? О том, сколько миллионов (а счет идет на миллионы) было выслано за последние годы, о том, что за время пандемии количество трудовых мигрантов в России сильно сократилось — примерно на четверть, а то и больше? Точнее, рассказывает — но как-то очень тихо и не там. Может быть, боится затрагивать действительно болезненную тему? Но в итоге получается, что принимаемые решения никак не объясняются обществу, а это дает повод для спекуляций.
Причем не только провокационных и сознательных, но и вполне естественных — сейчас, например, непонятно, попали ли под амнистию те, кто участвовал в драках? А те, кто попал в аварию? Сейчас их всех почти автоматически высылают из страны по административке — например, подрались между собой на стройке таджикские и узбекские гастарбайтеры, всех тут же и выслали. Устроил ДТП водитель с узбекским гражданством — все, въезд закрыт. И что сейчас — подобные граждане входят в число 350 тысяч амнистированных или наше МВД внимательно проверило списки и оставило их в стоп-листе? Вопрос простой и понятный, но на него нужно отвечать еще до того, как его начнут задавать.
Потому что даже если выяснится, что всем реальным хулиганам въезд закрыт, вопросы все равно останутся. Правда, уже не к МВД.
Потому что тема миграции, даже легальной — это не юридический вопрос, не экономический, а социально-экономический, даже политический. "Зачем нам вообще нужны гастарбайтеры? У нас и так уже семь миллионов мигрантов в стране и при этом большая безработица. Да и межнациональное напряжение из-за них растет, и вообще идет вытеснение русских приезжими", — именно так считает большинство наших граждан.
Можно сколько угодно обзывать курирующего строительство вице-премьера Хуснуллина главным лоббистом завоза мигрантов и чуть ли не "врагом русского народа", но, увы, нужно признать очевидное: сейчас мы не можем обойтись без привлечения гастарбайтеров. Конечно, оценки необходимого их количества в том же строительстве разные. Вице-премьер говорил о миллионе с лишним рабочих-мигрантов (в дополнение к уже имеющимся), но ясно, что из-за демографической ямы собственных сил на масштабное строительство в ближайшие годы нам не хватит.
Это не значит, что у нас нет резервов, что не нужно отдавать приоритет своим работникам, что не надо менять структуру занятости рабочей силы, — все это тоже необходимо делать. Как и бороться с желанием строительных компаний сэкономить, не брать более дорогостоящих местных сотрудников, заменяя их мигрантами. Причем это касается не только строительства, но и торговли, и ЖКХ, особенно в Москве и мегаполисах.
Все это нужно делать, причем стратегически, системно и жестко — но это не отменяет проблемы банальной нехватки рук на стройке. Но, привлекая туда гастарбайтеров, нужно не забывать про будущее — и их, и собственного народа.
Чтобы оно было светлым, необходимо помнить о временном характере пребывания трудовых мигрантов: отработали и уехали. Конечно, кто-то останется, женится и получит российское гражданство — но это процент-другой. Остальные должны возвращаться к себе на родину — появление в той же Москве мигрантских домов, кварталов и пригородов абсолютно недопустимо.
В 90-е и нулевые годы в столице постоянно росло межнациональное напряжение — говоря проще, горожане все больше были недовольны как ростом числа приезжих с Востока и Юга, так и поведением некоторых представителей северокавказских народов, — но в десятые годы удалось существенно выправить ситуацию. Причем благодаря как общему наведению порядка (в столичной власти и правоохранительной системе), так и работе с диаспорами и мигрантским сообществом, а также ужесточению общефедеральной политики по мигрантам. Поэтому сейчас нельзя давать даже повода для спекуляций о возможности возращения ситуации к дособянинскому "межнациональному укладу".
Наш народ приветливый и гостеприимный, он может впитать и впитывает в себя кровь множества народов, но он хочет жить на своей земле по своим законам и своему укладу. Дружить с выбравшими русский уклад и жизнь в России узбеками и таджиками, ездить в турпоездки в их страны — но не думать о том, станет ли в будущем Москва "европейским городом", то есть городом с проблемами из-за "этнических районов". Этого в России точно не будет — вне зависимости от того, сколько мигрантов мы будем вынуждены привлекать на временную работу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





299
Источник
Похожие новости
13 октября 2021, 09:20
У США незаметно отобрали их самое хитрое оружие
13 октября 2021, 09:20
Франция узнала о себе правду: ее элиты насиловали детей
12 октября 2021, 19:20
Как владелец «Интерстроя» Евгений Кабанов не понял намеков, и почему ему не помогло письмо Дональду Трампу
14 октября 2021, 10:25
Украина развязала "холодную войну": кому стоит бояться
15 октября 2021, 09:10
Силовики пришли за родителями школьников
15 октября 2021, 09:10
Америка порвала в клочья еще и Китай
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 октября 2021, 00:55
"Русские, уезжайте к себе в Россию". В Узбекистане пытаются замять скандал
16 октября 2021, 00:55
Украина готовит "маленькую победоносную войну" против России - политолог
16 октября 2021, 00:55
"Продаётся Украина, дорого": Политолог о попытках США избавиться от Незалеж...
16 октября 2021, 04:25
Поклонская отреагировала на идею "испортить ей жизнь" в Кабо-Верде: "П...
16 октября 2021, 02:40
Байден вслед за Псаки повторил неудачное высказывание о Латвии
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 октября 2021, 01:20
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум Тайваням сразу"
14 октября 2021, 01:05
"Будем не против полного присоединения": Латышские читатели попросили взять страну в состав России
11 октября 2021, 14:45
Стало известно о невозможной для Нуланд встрече в Москве
11 октября 2021, 10:05
"Он всем отомстит": кто и зачем свалил канцлера-вундеркинда
13 октября 2021, 17:30
"Вы в своём уме или нет?": Путин о требованиях Европы по газу
10 октября 2021, 17:45
Американцам пришлось пойти на уступки ради приезда Нуланд в Россию
11 октября 2021, 03:05
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История повторяется
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.