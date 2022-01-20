Кто и зачем похищал трупы в Казахстане? Ответ ищут в тайных могилах

В полиции Алма-Аты рассказали о найденных тайных могилах, где хоронили тела террористов, напавших на город. Кто и зачем похищал трупы из моргов? Силовики на шаг ближе к ответу.

В Алма-Ате найдены тайные захоронения боевиков. Информацию в беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан подтвердили в городской полиции. Точное количество могил пока не называется, поскольку сотрудники правоохранительных органов продолжают работу на месте.

Напомним, о похищении тел боевиков ранее рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он пояснил, что похищали тела прямо из моргов. И промышляли этим террористы. Цели таких похищений не раскрывались.

Токаев добавлял, что такие похищения тел - практика международных террористов. Таким образом бандиты заметают следы.