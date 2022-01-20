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Кто и зачем похищал трупы в Казахстане? Ответ ищут в тайных могилах

20 января 2022, 11:30  •  146 • Политика
В полиции Алма-Аты рассказали о найденных тайных могилах, где хоронили тела террористов, напавших на город. Кто и зачем похищал трупы из моргов? Силовики на шаг ближе к ответу.
В Алма-Ате найдены тайные захоронения боевиков. Информацию в беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан подтвердили в городской полиции. Точное количество могил пока не называется, поскольку сотрудники правоохранительных органов продолжают работу на месте.
Напомним, о похищении тел боевиков ранее рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он пояснил, что похищали тела прямо из моргов. И промышляли этим террористы. Цели таких похищений не раскрывались.
Токаев добавлял, что такие похищения тел - практика международных террористов. Таким образом бандиты заметают следы.

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