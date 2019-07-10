Кто и зачем хочет поссорить Британию с США

Автор:

Латышев Сергей

Приостановка имеющих для Британии важнейшее значение в свете её напряжённых отношений с Евросоюзом торговых переговоров с Вашингтоном делает более понятным, почему произошёл и чьим интересам отвечает скандал вокруг английского посла в США, нанесший мощный удар по «особым отношениям» между обеими англоговорящими странами.

Всё это стало результатом беспрецедентной, невозможной без вмешательства сильных мира сего (хотя уже раздаются голоса, что это происки «враждебной иностранной державы», догадайтесь с первого раза какой) «утечки» в Daily Mail секретных депеш британского посла в Вашингтоне Кима Дэррока. В них нарисована не предназначавшаяся для широкой публики уничижительная картина нынешней американской администрации и ужасающий портрет президента Дональда Трампа. У любого, кто прочитает эти депеши, разошедшиеся по многим СМИ, не остаётся ни малейших сомнений, что Трамп и К° погубят не только США, но и всех, кто свяжет с ними свою судьбу, что они уничтожат мировую экономику, важной интегральной частью которой является Британия. Резкая, злобная реакция легкоранимого американского президента добавила масла в огонь.

Провокация в стиле «дурак – сам дурак», безусловно, удалась, и, как видим, уже начала приносить конкретные плоды. Потому что если сейчас разругавшаяся с ЕС, внутренне расколотая из-за Brexit Британия останется без «особых отношений» с США, то что у неё тогда вообще останется?

Так резко, как о «дурацком» британском после в Вашингтоне, президент Трамп ещё не отзывался ни об одном дипломате. Фото: www.globallookpress.com

Как сообщила в среду лондонская газета Independent, из-за разгорающегося скандала отменена встреча между министром торговли США Уилбуром Россом и министром внешней торговли Соединённого Королевства Лиамом Фоксом, которые пытаются согласовать торговое соглашение. Это произошло, несмотря на то что канцелярия британского премьера дала понять, что Дэррок, с которым Трамп публично отказался иметь дело, не станет принимать участия в запланированном раунде переговоров.

Этот демарш последовал после того как непосредственный начальник Дэррока, глава британского МИД Джереми Хант, извинился за «утечку», но не за её содержание, а уходящая премьер Тереза Мэй, выразив сожаление, заявила, что британский посол в Вашингтоне пользуется «полным доверием» главы правительства.

Кто интригует?

Понятно, что Россия никоим образом не причастна к этой тёмной и весьма грязной истории – ей с лихвой хватило подозрений и наказаний за то, что она, дескать, помогала прийти к власти Трампу, что «не исключал» в своих депешах в Лондон и посол Дэррок. Так же, как Россия не была причастна и к апрельскому скандалу по поводу «утечки» информации с секретного заседания Национального совета по безопасности Британии, на котором обсуждался вопрос, следует ли Британии дискриминировать – по примеру и приказу США – китайскую телекоммуникационную компанию Huawei, который был решён в целом в положительном для китайцев смысле.

Но тогда кто? Кто организовал «скандал на высшем уровне», дискредитировал и скомпрометировал британскую дипломатию (отныне дипломаты Её Величества будут вынуждены заниматься самоцензурой), саму способность правящего класса королевства хранить свои секреты? И главное, для чего?

Это был Борис?

На первый взгляд может показаться, что бенефициаром скандала является наиболее вероятный претендент на пост главы Консервативной партии и, соответственно, британского правительства – экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон.

Во-первых, скандал раздула газета, которая его поддерживает, также, кстати, как и в случае с Huawei.

Во-вторых, эта история компрометирует, прежде всего, его конкурента за вышеуказанные посты Джереми Ханта, главу МИД, в ведомстве которого, получается, царит жуткий бардак.

В-третьих, Джонсон как бы говорит этим американцам и британцам: только со мной во главе страны США заключат с Британией сделку, которая компенсирует ей потери, связанные с выходом королевства из ЕС.

Экс-глава МИД Британии Борис Джонсон является основным претендентом на роль лидера тори и нового главы правительства: он наломает очень много дров. Фото: www.globallookpress.com

Джонсон в качестве премьера и главы тори намеревается «пробить» Brexit до 31 октября, даже без соглашения с ЕС, то есть в его самом «жёстком», даже катастрофическом варианте. Ради этого сей записной «либерал» даже намерен обойтись с помощью процедурных трюков без парламента, который не хочет разрыва с ЕС и не одобрит Brexit, коль скоро ранее отверг несколько «мягких» вариантов Мэй по «разводу» с ЕС.

Кто ещё?

Однако ряд происшедших практически одновременно со скандалом событий и заявлений других участников драмы вокруг забуксовавшего «побега» Британии из ЕС указывает на то, что более предпочтительной является другая версия.

Выход Британии из ЕС без достигнутого сторонами соглашения об условиях «развода» приведёт к тому, что государственный бюджет королевства понесёт потери в размере 90 миллиардов фунтов стерлингов (114 млрд долларов), заявил министр финансов Филип Хэммонд депутатам Палаты общин. Это будет означать, добавил он, что «в долгосрочной перспективе не будет денег ни на сокращение налогов, ни на увеличение расходов».

Поскольку Британия в любом случае останется важным торговым партнёром ЕС, на ней также отразится экономическая ситуация на континенте, которая, в свою очередь, ухудшится от разрыва со строптивым королевством. «Brexit без сделки остаётся основным источником риска», – констатируется в опубликованном сегодня промежуточном летнем экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК).

Лидер оппозиции и глава Лейбористской партии Джереми Корбин выступил за повторный референдум по Brexit. Фото: www.globallookpress.com

Но самое главное даже не это. Лидер британских лейбористов Джереми Корбин, как сообщил телеканал Sky News, заявил, что в случае повторного референдума его партия будет агитировать за сохранение членства страны в ЕС, поскольку ни один из существующих вариантов выхода из сообщества не защитит экономику Британии от кризиса. До британо-американского скандала позиция Корбина страдала двусмысленностью.

Теперь её нет: «Я хочу прояснить, что лейбористы будут выступать за то, чтобы остаться: ни выход без соглашения, ни соглашение тори не защищают экономику и рабочие места». Таким образом, с переходом лейбористов в лагерь противников Brexit, где с самого начала находились либералы, и расколом внутри Консервативной партии по поводу методов его осуществления, повторного референдума, на котором большинство выскажется на этот раз за то, чтобы остаться в ЕС, уже вряд ли удастся избежать. И если Джонсон, став премьером, попробует этому сопротивляться, он просто будет раздавлен.

Есть и ещё один любопытный момент: оказавшийся в эпицентре скандала посол Дэррок – известный еврофил, занимавший ранее пост представителя Соединённого Королевства при ЕС.

Делаем выводы

Если собрать эту мозаику, то выходит, что за разгорающимся «скандалом на высшем уровне» стоят, скорее всего, не британские евроскептики, а глобалисты и, в частности, противники Brexit, пытающиеся избежать появления в мире сепаратного англосаксонского «междусобойчика» укрепления позиций президента Трампа, вице-королём которого в Британии будет Джонсон. Это те, кто на обоих берегах Атлантики терпеть не могут «антиглобалиста» Трампа и желают ему поражения на предстоящих в 2020 году президентских выборах. Если мы посмотрим под этим углом на то, что происходит, то в разворачивающихся на наших глазах событиях проступает смысл.