Кто и зачем бежить из России. "Давайте включим свет и разберёмся"

Случилось страшное: 59% русских не хочет жить в России. Неужели это правда? "Давайте включим свет и разберемся".

Очередной опрос портала "Superjob" вызвал неожиданно бурную реакцию в СМИ и социальных сетях: шутка ли, остаться жить в России, при наличии выбора, хотят только 41% сограждан. Оставшиеся 59%, соответственно, получив возможность выбирать, выбрали бы другие страны, причем 7% предпочли бы США, 4% - Швейцарию, 2% - Швецию и так далее.

Большинство СМИ не забыли упомянуть, что процент людей, желающих остаться жить в России, за последние годы очень сильно вырос, практически в два раза. В 2010 году только 23% опрошенных заявили, что никуда не хотят переезжать.

Опросы общественного мнения от SuperJob далеко не впервые становятся предметом широкого обсуждения. Именно поэтому следует разъяснить благонамеренным согражданам, что на самом деле могут означать представленные цифры и как к ним следует относиться.

Дело в том, что обсуждаемое исследование касается только "экономически активного населения" - то есть людей старше 18 лет, которые ищут работу или работают. И, соответственно, не касается пенсионеров. Уже этого достаточно, чтобы заметить: нельзя писать "большинство россиян хотело бы переехать в другую страну". Просто потому, что огромный слой населения опросу не подвергался.

Далее, при ближайшем рассмотрении, выясняется, что "среди представителей наиболее популярных профессиональных групп Россию в качестве страны проживания выбирает большинство".

Но самое главное в опросе - и в его восприятии - не абсолютные цифры. Самое главное, что по сравнению с 2010 годом остаться в России хотело бы в два раза больше сограждан. При том, что 2010 год, по общему мнению, был годом активного экономического роста, а сейчас Россия переживает сокращение реальных доходов абсолютного большинства населения.

Что же произошло? Очевидно, все это время люди размышляли над тем, где жить хорошо - и приходили к выводу, что лично им на западе было бы хуже, чем в России. Не совсем исключено, что важную роль в смене настроений сыграли новости из-за рубежа в связи с эпидемией коронавируса, однако это сомнительно. В 2016 году аналогичный опрос уже дал 40% нежелающих уезжать. Так что, скорее всего, дело в постепенном осознании: во-первых, там не так уж хорошо, во-вторых - там очень сильно не любят и боятся русских, в третьих, даже самого аполитичного и ориентированного только на "профессиональный рост" человека там, в общем, никто не ждёт.

Что с того

Помните старинную песню группы "Чиж и компания"? "Ну конечно, там рай, а здесь ад, вот и весь разговор". Довольно долго - всю последнюю четверть XX века как минимум - русские люди жили в убеждении, что "там" заведомо лучше, чем здесь. Что уехать на запад - это счастье. Что самые успешные и удачливые уезжают, а если ты мог уехать и не уехал, так ты попросту дурак.

Медленно, но верно это представление истрачивается, исчезает. Медленно, но верно эмиграция начинает восприниматься так, как должно - как огромное несчастье, изгнание, лишение себя перспектив. Да, разумеется, исключения из всякого правила бывают, но в норме отказаться от России - значит не приобрести шанс на лучшее будущее, а отказаться от будущего. О чем и свидетельствует опрос, вызвавший так много разговоров.