Кто и почему попал под новые санкции, объявленные украинской властью

В течение короткого промежутка времени в России и на Украине вступили в действие несколько документов, касающиеся граждан другой страны. Возможно, они не связаны между собой, но активизировали обмен любезностями.

Опять за рыбу гроши

Еще в октябре 2014 года Служба безопасности Украины завела уголовные дела против председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова и главы республики Сергея Аксенова по статье «посягательство на конституционное устройство». На днях секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил о введении «максимального объема санкций против бывших чиновников и лиц, содействующих укреплению оккупационного режима в Крыму и на Донбассе».

В санкционном списке 27 строк. В нем перечислены еще недавно громкие для Украины фамилии Виктора Януковича, Николая Азарова, Сергея Курченко, Дмитрия Табачника. Из севастопольцев под новые санкции попали Павел Лебедев и Вадим Колесниченко. В перечне – бывшие высокие милицейские чины Крыма. Это при том, что Николай Федорян, например, уже полгода находится в украинской тюрьме, после задержания с украинским паспортом на границе.

Крымские враги

Перечисляя врагов, украинские власти не могли не вспомнить о Сергее Аксёнове, Владимире Константинове и Наталье Поклонской. Кроме имущества и активов (если они были), их лишили всех государственных наград. Решение не вполне логичное, если участь, что многие из еще с 2014 года числятся в санкционных списках Евросоюза и США. Некоторые украинские политологи подозревают, что в решении СНБО есть некая секретная часть, иначе трудно объяснить смысл введения новых санкций сейчас.

Аксёнов и Константинов отреагировали на новые угрозы предсказуемо равнодушно. Глава Крыма сравнил «максимальные санкции» с действиями «хамовитых лакеев, пытающихся подражать своим западным хозяевам» и отметил, что в этом акте СНБО Украины особенно примечательно решение лишить попавших под санкции людей всех государственных наград Украины. Владимир Константинов назвал решение СНБО «лишенными практического смысла телодвижениями».

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская призналась: «Моя незаконно арестованная зарплатная карточка Райффайзен Банк Аваль, на которой около 20 000 гривен, — это «существенный удар» по моему финансовому состоянию и вклад в экономику Украины». Через пару дней, обдумав ситуацию, она добавила: «Я хочу быть послом России в Украине. Я Украину очень знаю, я там выросла».

Бей своих, чтобы чужие боялись

В тот же день СНБО приняло второй «черный» список. Под новые украинские санкции попали еще и 19 украинских компаний, большинство из них имеют отношение к недрам. Интересно, в своем недавнем видеобращении Владимир Зеленский заявлял, что в стране будет проведен аудит недр — насколько законно их передавали в разработку частным пользователям. То, что «аудит» так стремительно проведен в двух десятках фирм-недропользователей, наводит на мысль: это не столько тяга к справедливости и законности, сколько новый передел природных богатств.

Кроме того, их объединяет пристальное внимание силовых структур, открытые уголовные дела, мутная структура собственности. Их реальные бенефициары — не олигархи из первого ряда, а то и вовсе находятся в оппозиции. К Крыму ни одна из них отношения не имеет. Похоже, в одно выступление президента враги Украины и компании-владельцы «спящих» лицензий попали случайно – так совпало во времени.

Большинство фирм из этого списка ранее входили в компанию «Голден Деррик», подконтрольную экс-министру энергетики времен Януковича Эдуарду Ставицкому. В 2012-2013 годах она вне конкурса получила основную массу лицензий на разведку и добычу нефти и газа. В 2017 году она сменила название на «Ист Юроуп Петролеум», а Государственная служба геологии восстановила ей все ранее приостановленные лицензии на добычу газа. Компании-осколки имеют разрешение на геологическое изучение нефтегазоносных площадок, хотя и имеют адреса в Киеве, работают в нефтеносной Полтавской области.

У некоторых фирм с тех пор владельцы снова поменялись. Например, «Юнолит Ойл» и «Надрапростир» с 2018 года теперь, по данным базы OpenDataUa, имеют один киевский адрес и одного директора – Виталия Толока (попутно он владеет спиртзаводом «Лопатин») и явно офшорные корни – основателем является кипрская «Корпорекс Лтд», а бенефициаром — Деррикот Кристофер из Великобритании.

Страшная месть?

Отдельно стоит упомянуть о карах, которым подверглась семья Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, не скрывающих свое крымское имение. После объявления об очередных санкциях Херсонский городской суд по ходатайству украинской прокуратуры наложил арест на принадлежащее им украинское судно Romance за «нарушение правила въезда» на территорию Крымского полуострова, который власти Украины считают своей оккупированной территорией. Об этом объявлено на сайте прокуратуры Автономной Республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины.

За последние недели Оксана Марченкео продала не менее шести своих российских предприятий. Она перестала контролировать ростовскую «Юг Энерго», которая, по сути, выступает подрядчиком у «Газпрома». Проданы компания-перевозчик, владеющая восемью нефтяными танкерами, «Роузвуд Шиппинг» и АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов».

А где-то в Крыму

В Крыму в это же время развивался свой сюжет. Здесь вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина, запрещающий иностранным гражданам владеть земельными участками в приграничных (то есть приморских) районах Крыма. На то, чтобы переоформить или продать их, владельцам давался год. Не сделали этого, как утверждают украинские СМИ, 10 тысяч граждан Украины. Елене Зеленской, супруге президента Украины, в Ялте принадлежит 129-метровая квартира и 16-метровое машиноместо, коммунальные платежи поступают своевременно, землей она не владеет. То есть их семью указ Путина не задевает, и связывать два одновременно вступивших в силу документа нет оснований.