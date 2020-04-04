Кто и почему из регионов РФ лидирует и отстаёт по развитию экономики: примеры • 12 • Аналитика

Россия – страна огромная и естественно, что ее регионы очень сильно отличаются друг от друга по всем показателям и параметрам – от климатических условий и демографии до уровня экономического развития. Есть регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры, но далеко не во всех случаях лишь географическое положение или история освоения являются тому причиной.



Ученые-экономисты предлагают самые разные модели классификации российских регионов. Так, Н.В. Зубаревич считает, что типология регионов должна оцениваться на основе двух главных критериев – уровень экономического развития, экономического положения домохозяйств, и освоенность территории. Первый критерий определяется, прежде всего, на основе реального экономического положения жителей региона, а второй – на основе плотности населения. В соответствии с этой классификацией, выделяются регионы – лидеры, развитые регионы, «середняки» и аутсайдеры.







Понятно, что самым экономически развитым регионом, с самой высокой плотностью населения, является Москва. Это отличительная черта современного российского государства, его экономической системы – колоссальный разрыв между уровнем жизни населения в столице и во многих других регионах страны. Даже такие признанные экономические, научные, культурные центры как Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Саратов, Ростов-на-Дону значительно отстают от Москвы.



В столице аккумулируются все финансовые потоки, находится все политическое руководство страны, головные офисы практически всех крупных компаний, сосредоточено управление большинством средств массовой информации. Поэтому, говоря об экономике российских регионов, уровне жизни населения, имеет смысл сравнивать субъекты Российской Федерации за исключением Москвы.





Однозначный экономический лидер среди регионов - Москва

В октябре 2019 года Министерство экономического развития РФ составило список регионов – лидеров и аутсайдеров. В число регионов, где экономика будет расти очень медленно, вошли Пермский край, Челябинская область, Хабаровский край, Удмуртия, Бурятия, Курская область, Владимирская область, Красноярский край, Костромская область, Республика Коми, Ханты-Мансийский автономный округ. Менее всего повезло Сахалинской области – здесь экономика сократится на 3,1%, а в течение пяти лет – на 14,6%. Это обусловлено сокращением производства в нефтегазовой отрасли острова.



Что интересно, к регионам с ожидаемым ростом ведомство отнесло Чукотский АО, Иркутскую, Амурскую, Магаданскую области, Московскую область, Ульяновскую область, Якутию, Ямало-Ненецкий АО, Ярославскую область, Адыгею, Свердловскую и Новосибирскую области.

Экономический рост в этих регионах станет следствием реализации инвестиционных проектов в сферах добычи нефти и угля, золота, алмазов, переработки добытого сырья, машиностроении, фармацевтике, химическом производстве, а также в строительстве и торговле.



Но показатели экономического роста – одно, а реальный уровень жизни населения – совсем другое. Если говорить о нем, то целесообразно проводить раздел между крупными городами федерального значения, которых не так много, областными центрами, остальными населенными пунктами, уровень жизни в которых колеблется от относительно приемлемого до крайне низкого. Можно ли называть экономически развитыми регионы, где за исключением областных центров население живет крайне скромно или же вынуждено искать финансового благополучия в более благополучных городах и субъектах федерации?



Если же говорить о таких показателях как развитие сложных услуг, к которым экономисты относят сектор высоких технологий, финансовую деятельность, то по ним к числу лидеров однозначно относятся лишь Москва, Московская область и Санкт-Петербург, а также следующие с некоторым отрывом за ними Нижегородская и Новосибирская области, а также Тюменская область, в которой развитие названных секторов обусловлено потребностью в обслуживании нефтедобывающей отрасли. Во многих регионах экономика зависит, прежде всего, от трансфертов федерального бюджета.





Социальная поляризация особенно видна, если сравнить Москву и регионы

В северных и удаленных регионах диверсифицировать экономику практически не представляется возможным, по крайней мере, на данном этапе. Поэтому те из них, где есть хорошо развитые добывающие отрасли или отрасли, эксплуатирующие природные ресурсы и географическое положение, могут чувствовать себя относительно неплохо лишь из-за наличия ресурсной базы. Сказывается и низкая плотность населения, низкий по сравнению даже с небогатыми областями Европейской части России уровень развития социальных, бытовых услуг.



Кстати, свою лепту внесли и обвал цен на нефть плюс эпидемия коронавируса. В марте 2020 года промышленное производство в стране выросло всего на 1,2%, снизившись по сравнению с февралем этого же года в 3,5 раза. Какой-то прирост сохраняется еще за счет добычи полезных ископаемых. Отток иностранных инвестиций также говорит не в пользу экономического роста.



Большинство российских регионов не смогут существенно улучшить свое экономическое положение без поддержки федерального центра, причем эта поддержка не может сводиться лишь к финансовым траншам, иначе толку от нее не будет. Пока сохраняется колоссальный дисбаланс между Москвой и остальными регионами, между Европейской частью России и Сибирью с Дальним Востоком, говорить о преодолении экономического отставания десятков регионов либо крайне сложно, либо невозможно вообще. Россия – страна огромная и естественно, что ее регионы очень сильно отличаются друг от друга по всем показателям и параметрам – от климатических условий и демографии до уровня экономического развития. Есть регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры, но далеко не во всех случаях лишь географическое положение или история освоения являются тому причиной.Ученые-экономисты предлагают самые разные модели классификации российских регионов. Так, Н.В. Зубаревич считает, что типология регионов должна оцениваться на основе двух главных критериев – уровень экономического развития, экономического положения домохозяйств, и освоенность территории. Первый критерий определяется, прежде всего, на основе реального экономического положения жителей региона, а второй – на основе плотности населения. В соответствии с этой классификацией, выделяются регионы – лидеры, развитые регионы, «середняки» и аутсайдеры.Понятно, что самым экономически развитым регионом, с самой высокой плотностью населения, является Москва. Это отличительная черта современного российского государства, его экономической системы – колоссальный разрыв между уровнем жизни населения в столице и во многих других регионах страны. Даже такие признанные экономические, научные, культурные центры как Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Саратов, Ростов-на-Дону значительно отстают от Москвы.В столице аккумулируются все финансовые потоки, находится все политическое руководство страны, головные офисы практически всех крупных компаний, сосредоточено управление большинством средств массовой информации. Поэтому, говоря об экономике российских регионов, уровне жизни населения, имеет смысл сравнивать субъекты Российской Федерации за исключением Москвы.В октябре 2019 года Министерство экономического развития РФ составило список регионов – лидеров и аутсайдеров. В число регионов, где экономика будет расти очень медленно, вошли Пермский край, Челябинская область, Хабаровский край, Удмуртия, Бурятия, Курская область, Владимирская область, Красноярский край, Костромская область, Республика Коми, Ханты-Мансийский автономный округ. Менее всего повезло Сахалинской области – здесь экономика сократится на 3,1%, а в течение пяти лет – на 14,6%. Это обусловлено сокращением производства в нефтегазовой отрасли острова.Что интересно, к регионам с ожидаемым ростом ведомство отнесло Чукотский АО, Иркутскую, Амурскую, Магаданскую области, Московскую область, Ульяновскую область, Якутию, Ямало-Ненецкий АО, Ярославскую область, Адыгею, Свердловскую и Новосибирскую области.Экономический рост в этих регионах станет следствием реализации инвестиционных проектов в сферах добычи нефти и угля, золота, алмазов, переработки добытого сырья, машиностроении, фармацевтике, химическом производстве, а также в строительстве и торговле.Но показатели экономического роста – одно, а реальный уровень жизни населения – совсем другое. Если говорить о нем, то целесообразно проводить раздел между крупными городами федерального значения, которых не так много, областными центрами, остальными населенными пунктами, уровень жизни в которых колеблется от относительно приемлемого до крайне низкого. Можно ли называть экономически развитыми регионы, где за исключением областных центров население живет крайне скромно или же вынуждено искать финансового благополучия в более благополучных городах и субъектах федерации?Если же говорить о таких показателях как развитие сложных услуг, к которым экономисты относят сектор высоких технологий, финансовую деятельность, то по ним к числу лидеров однозначно относятся лишь Москва, Московская область и Санкт-Петербург, а также следующие с некоторым отрывом за ними Нижегородская и Новосибирская области, а также Тюменская область, в которой развитие названных секторов обусловлено потребностью в обслуживании нефтедобывающей отрасли. Во многих регионах экономика зависит, прежде всего, от трансфертов федерального бюджета.В северных и удаленных регионах диверсифицировать экономику практически не представляется возможным, по крайней мере, на данном этапе. Поэтому те из них, где есть хорошо развитые добывающие отрасли или отрасли, эксплуатирующие природные ресурсы и географическое положение, могут чувствовать себя относительно неплохо лишь из-за наличия ресурсной базы. Сказывается и низкая плотность населения, низкий по сравнению даже с небогатыми областями Европейской части России уровень развития социальных, бытовых услуг.Кстати, свою лепту внесли и обвал цен на нефть плюс эпидемия коронавируса. В марте 2020 года промышленное производство в стране выросло всего на 1,2%, снизившись по сравнению с февралем этого же года в 3,5 раза. Какой-то прирост сохраняется еще за счет добычи полезных ископаемых. Отток иностранных инвестиций также говорит не в пользу экономического роста.Большинство российских регионов не смогут существенно улучшить свое экономическое положение без поддержки федерального центра, причем эта поддержка не может сводиться лишь к финансовым траншам, иначе толку от нее не будет. Пока сохраняется колоссальный дисбаланс между Москвой и остальными регионами, между Европейской частью России и Сибирью с Дальним Востоком, говорить о преодолении экономического отставания десятков регионов либо крайне сложно, либо невозможно вообще. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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