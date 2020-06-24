Кто и на какие выплаты может претендовать: Новые распоряжения Путина

Автор:

Аля Самитова

Глава государства напомнил, что впервые в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции он обратился к нации 25 марта текущего года. За прошедшие три месяца у многих вынужденно изменился уклад жизни, возникли ограничения и по работе, и по общению. Приходилось непросто всем – и каждому человеку в отдельности, и всему обществу в целом.

Что нового мы узнали из обращения главы государства?

Принято решение продлить на июль и август все федеральные стимулирующие выплаты для тех врачей, медсестёр, сотрудников служб скорой помощи, которые непосредственно оказывали помощь больным коронавирусной инфекцией. При этом выплаты, как и доплаты, освобождаются от налогов и будут учтены при расчёте отпускных.

Дополнительные выплаты для сотрудников социальных учреждений – детских интернатов, домов престарелых, педагогам, психологам, медицинскому персоналу продлены до 15 сентября и также учитываются при расчёте отпускных.

Владимир Путин отметил, что российская система здравоохранения в целом ответила на вызов эпидемии абсолютно адекватно. Однако она высветила и более остро обозначила наши нерешённые проблемы.

С 1 января будущего года президент предлагает изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год. Повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов в год. Но и это даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей.

Эти средства будут целевым образом направляться на лечение детей с тяжёлыми редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций.

В качестве прямой поддержки семей с детьми в июле ещё раз будет дополнительно выплачено по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растёт около 28 миллионов детей.

Сразу обращаю внимание: тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая, июльская, будет проведена автоматически. Подавать повторное заявление на оказание этой помощи, собирать какие-то справки не надо. Такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трёх лет. А те, кто по каким-то причинам ещё не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно – дистанционно или через отделение Пенсионного фонда – и получить выплату без задержек, как и все – в июле.

Кроме того, по словам президента, все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать и дальше. Семьям, где оба родителя потеряли работу, будут выплачены по три тысячи рублей на ребёнка и повышенное пособие по безработице в июле и августе;

Будет расширены возможности льготной ипотеки, запущенной весной текущего года. Теперь по ставке в 6,5 процента можно будет купить новое жильё стоимостью не до 3 миллионов рублей, а до 6 миллионов. Что касается главных мегаполисов России – Москвы и Петербурга, то здесь планка поднимается до 12 миллионов рублей, учитывая, что цены на недвижимость выше, чем в других регионах.

В июне, июле и августе организации и предприятия пострадавших в период пандемии отраслей тремя равными траншами получат льготный кредит по 2-процентной ставке. В дальнейшем при сохранении штатной численности компании долг будет полностью списан.

Мы видим, что эта мера востребована. Уже одобрены заявки от 90 тысяч компаний, где работают 2 миллиона 400 тысяч сотрудников. Но спрос, как мы видим, оказался гораздо выше, чем изначально планировало правительство,

– отметил глава государства.

В связи с этим на реализацию этой меры поддержки будет дополнительно выделено ещё 100 миллиардов рублей.

Налоговый режим для самозанятых с 1 июля будет распространён на всю страну. При этом статус самозанятого будет предоставляться не с 18 лет, как ранее, а уже с 16 лет. Таким образом, нововведение коснётся трёх миллионов человек, которые получат налоговый капитал в размере одного МРОТ.

Не забыл президент и о работниках российской IT-отрасли, предложив снизить налог на прибыль IT-компаний с 20% до 3%, ставку их страховых взносов – до 7,6% Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14 процентов на период до 2023 года.

Субъекты Федерации получат также дополнительную помощь в размере 100 миллиардов рублей плюсом к двумстам миллиардам, направленным им ранее. Это должно помочь регионам компенсировать расходы, связанные с реализацией общенациональных мер борьбы с эпидемией и её последствиями.

Такую же сумму – 100 миллиардов рублей – решено направить в регионы для обновления дорожной сети. Эти суммы получат в тех областях, где быстро и качественно ремонтируют дороги, опережая график.

Вспомнил глава государства и о российских предпринимателях, которые развивают свой бизнес не только внутри страны, но и за рубежом. Сейчас российские налоговые резиденты платят налоги на доходы по очень запутанной схеме. Поэтому предлагается дать им возможность платить налоги в размере пяти миллионов рублей в год без предоставления налоговой отчетности.

Кроме того, президент обязал правительство предусмотреть увеличение доли эффективных расходов на здравоохранение и образование.

В заключение Владимир Путин сказал: