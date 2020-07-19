Кто и как успешно бил американскую армию: непобедимость как миф • 140 • Аналитика

За американской армией давно закрепилась слава сильнейшей в мире. Но были в истории США и тяжелые поражения, свидетельствующие о том, что и хорошо вооруженную US Army победить все же можно. Непобедимость её не более чем миф.





На заре США: британцы и индейцы против американцев

Как и любая другая великая держава, Соединенные Штаты имеют длинный список войн, в которых были и победы, и поражения. Главным преимуществом США, в действительности, является даже не сильная армия и не развитая экономика, а географическое положение: все мало-мальски серьезные потенциальные противники США отделены от них океанами. Поэтому даже во время Второй мировой войны США оставались фактически неуязвимыми для противника. Боевые действия на собственно американской территории имели место лишь в далеком прошлом.



Крупнейшим поражением американской армии на своей земле было сражение за Лонг-Айленд в 1776 году. Впрочем, тогда и американской армии толком еще не существовало. На острове Лонг-Айленд высадились британские войска под командованием генерала Уильяма Хау. Численное превосходство британского экспедиционного корпуса и его лучшие вооруженность и подготовленность не дали американским ополченцам никаких шансов: в битве погибли 2 тысячи американцев и лишь 320 англичан. Главным результатом битвы стал захват острова Лонг-Айленд: он на еще шесть лет остался в руках британцев.



После того, как США все же удалось завоевать независимость, в 1812 г. вновь вспыхнула англо-американская война. Но вплоть до 1814 г. британцы были отвлечены боевыми действиями против наполеоновской Франции в Европе, однако летом 1814 г. Лондон все же созрел для крупномасштабной операции против Североамериканских Штатов.



24 августа 1814 года британским войскам, которые ранее нанесли поражение американцам в битве у Бладенсберга, удалось захватить Вашингтон. Солдаты генерал-майора Роберта Росса не просто заняли американскую столицу, но и сожгли Белый дом и Капитолий. Что интересно, британское командование распорядилось поджигать только государственные здания, а собственность жителей не трогать. Впервые после Войны за независимость американская столица оказалась в руках англичан. Конечно, для США этот день стал днем национального позора, о котором до сих пор вспоминают очень неохотно. Из-за плохих погодных условий британцы были вынуждены вернуться на свои корабли: оккупация Вашингтона продлилась всего 26 часов.



Не так просто давались американцам и войны с индейцами. Несмотря на разницу в качестве вооружения, индейцы были очень неплохими воинами, прекрасно знавшими свою местность. Американской армии удалось установить контроль над индейскими землями, неся тяжелейшие потери. Так, в феврале 1876 года американские войска под командованием генералов Джорджа Крука и Альфреда Хау Терри вторглись в земли индейцев, а уже летом 1876 года произошла битва у реки Литл-Бигхорн. Здесь индейцам племен хункпапа и оглала удалось наголову разгромить 7-й кавалерийский полк под командованием Джорджа Кастера. Сам Кастер погиб, а его изуродованное тело с трудом опознали затем на поле боя.





От Перл-Харбора до Вьетнама

Во Второй мировой войне американские войска сражались против гитлеровской Германии и Японии. Особенно тяжелой была война на Тихом океане, где американским солдатам приходилось действовать в непривычном климате и ландшафте островов Юго-Восточной Азии. Микронезии и Меланезии. Именно во время Второй мировой войны американская армия максимально усилилась и в послевоенный период уже превосходила армии старых колониальных держав – Великобритании и Франции.



Однако вторая половина ХХ века также стала временем неоднократных фиаско американской армии. Одним из первых наиболее ярких провалов стала Корейская война, во время которой американской армии противостояла Корейская народная армия при поддержке китайских добровольцев и советских военных специалистов.



В небе над Кореей друг другу противостояли американская авиация и советские самолеты. Мастерство советских летчиков и использование новых реактивных «МиГов» сыграли решающую роль в воздушных боях: можно утверждать, что войну в небе над Корейским полуостровом американцы тогда проиграли, потеряв около 1000 воздушных машин против примерно 300 советских самолетов. Итог войны также не был радостен для США: коммунистов победить так и не удалось, они отстояли свою Корейскую Народно-Демократическую Республику.



Но еще более тяжелым поражением для американской армии был Вьетнам. Хотя война в Индокитае своими корнями уходила еще в период Второй мировой войны, когда произошло формирование коммунистического партизанского движения, американское военное вмешательство в полном объеме можно отсчитывать с 1965 года. Продолжалось оно десять лет: через Вьетнам прошли сотни тысяч американских военнослужащих, человеческие потери были огромными, как очень серьезными были и последствия Вьетнамской войны для американского общества.



Коммунисты Вьетнама показали всему миру, что американская армия – не непобедим, и даже народ отсталой на тот период азиатской страны, пусть и при поддержке СССР и Китая, способен отстоять свою землю. Война во Вьетнаме обернулась для США полным политическим поражением: Южный Вьетнам, бывший сателлитом Вашингтона, прекратил свое существование, и вся территория страны объединилась как Социалистическая Республика Вьетнам. Были вынуждены уйти американские войска и из соседних Лаоса и Камбоджи.





Современность: бежали из Могадишо, увязли в Афганистане

Постсоветская эпоха в мировой истории, как казалось, стала периодом нового триумфа американских вооруженных сил. Война в Персидском заливе, боевые действия в Югославии, свержение режима Саддама Хусейна в Ираке и Муаммара Каддафи в Ливии – вот далеко не полный перечень «побед» американцев.



Однако так ли успешны американские военные за пределами своей страны? Печально закончилась для США военная операция в Могадишо в 1993 году. Здесь американские спецназовцы понесли серьезные потери в уличных боях с сомалийскими боевиками. Тогда Вашингтон, во избежание имиджевых потерь, принял решение о немедленном выводе американских военных из Сомали.



Почти 20 лет американская армия участвует в войне в Афганистане, но «воз и ныне там»: установить контроль над территорией страны американцам не удалось, а войска предпочитают отсиживаться на базах, периодически совершая отдельные операции против талибов.



Стоит отметить, что американской армии уже давно не приходилось сталкиваться с по-настоящему сильным и мощным противником. Все больше страны третьего мира или боевики радикальных группировок. И если даже иракские повстанцы или афганские талибы наносят довольно ощутимый урон американским войскам, то столкновение с более серьезным противником неизбежно будет иметь и совсем иные последствия для американской армии. За американской армией давно закрепилась слава сильнейшей в мире. Но были в истории США и тяжелые поражения, свидетельствующие о том, что и хорошо вооруженную US Army победить все же можно. Непобедимость её не более чем миф.Как и любая другая великая держава, Соединенные Штаты имеют длинный список войн, в которых были и победы, и поражения. Главным преимуществом США, в действительности, является даже не сильная армия и не развитая экономика, а географическое положение: все мало-мальски серьезные потенциальные противники США отделены от них океанами. Поэтому даже во время Второй мировой войны США оставались фактически неуязвимыми для противника. Боевые действия на собственно американской территории имели место лишь в далеком прошлом.Крупнейшим поражением американской армии на своей земле было сражение за Лонг-Айленд в 1776 году. Впрочем, тогда и американской армии толком еще не существовало. На острове Лонг-Айленд высадились британские войска под командованием генерала Уильяма Хау. Численное превосходство британского экспедиционного корпуса и его лучшие вооруженность и подготовленность не дали американским ополченцам никаких шансов: в битве погибли 2 тысячи американцев и лишь 320 англичан. Главным результатом битвы стал захват острова Лонг-Айленд: он на еще шесть лет остался в руках британцев.После того, как США все же удалось завоевать независимость, в 1812 г. вновь вспыхнула англо-американская война. Но вплоть до 1814 г. британцы были отвлечены боевыми действиями против наполеоновской Франции в Европе, однако летом 1814 г. Лондон все же созрел для крупномасштабной операции против Североамериканских Штатов.24 августа 1814 года британским войскам, которые ранее нанесли поражение американцам в битве у Бладенсберга, удалось захватить Вашингтон. Солдаты генерал-майора Роберта Росса не просто заняли американскую столицу, но и сожгли Белый дом и Капитолий. Что интересно, британское командование распорядилось поджигать только государственные здания, а собственность жителей не трогать. Впервые после Войны за независимость американская столица оказалась в руках англичан. Конечно, для США этот день стал днем национального позора, о котором до сих пор вспоминают очень неохотно. Из-за плохих погодных условий британцы были вынуждены вернуться на свои корабли: оккупация Вашингтона продлилась всего 26 часов.Не так просто давались американцам и войны с индейцами. Несмотря на разницу в качестве вооружения, индейцы были очень неплохими воинами, прекрасно знавшими свою местность. Американской армии удалось установить контроль над индейскими землями, неся тяжелейшие потери. Так, в феврале 1876 года американские войска под командованием генералов Джорджа Крука и Альфреда Хау Терри вторглись в земли индейцев, а уже летом 1876 года произошла битва у реки Литл-Бигхорн. Здесь индейцам племен хункпапа и оглала удалось наголову разгромить 7-й кавалерийский полк под командованием Джорджа Кастера. Сам Кастер погиб, а его изуродованное тело с трудом опознали затем на поле боя.Во Второй мировой войне американские войска сражались против гитлеровской Германии и Японии. Особенно тяжелой была война на Тихом океане, где американским солдатам приходилось действовать в непривычном климате и ландшафте островов Юго-Восточной Азии. Микронезии и Меланезии. Именно во время Второй мировой войны американская армия максимально усилилась и в послевоенный период уже превосходила армии старых колониальных держав – Великобритании и Франции.Однако вторая половина ХХ века также стала временем неоднократных фиаско американской армии. Одним из первых наиболее ярких провалов стала Корейская война, во время которой американской армии противостояла Корейская народная армия при поддержке китайских добровольцев и советских военных специалистов.В небе над Кореей друг другу противостояли американская авиация и советские самолеты. Мастерство советских летчиков и использование новых реактивных «МиГов» сыграли решающую роль в воздушных боях: можно утверждать, что войну в небе над Корейским полуостровом американцы тогда проиграли, потеряв около 1000 воздушных машин против примерно 300 советских самолетов. Итог войны также не был радостен для США: коммунистов победить так и не удалось, они отстояли свою Корейскую Народно-Демократическую Республику.Но еще более тяжелым поражением для американской армии был Вьетнам. Хотя война в Индокитае своими корнями уходила еще в период Второй мировой войны, когда произошло формирование коммунистического партизанского движения, американское военное вмешательство в полном объеме можно отсчитывать с 1965 года. Продолжалось оно десять лет: через Вьетнам прошли сотни тысяч американских военнослужащих, человеческие потери были огромными, как очень серьезными были и последствия Вьетнамской войны для американского общества.Коммунисты Вьетнама показали всему миру, что американская армия – не непобедим, и даже народ отсталой на тот период азиатской страны, пусть и при поддержке СССР и Китая, способен отстоять свою землю. Война во Вьетнаме обернулась для США полным политическим поражением: Южный Вьетнам, бывший сателлитом Вашингтона, прекратил свое существование, и вся территория страны объединилась как Социалистическая Республика Вьетнам. Были вынуждены уйти американские войска и из соседних Лаоса и Камбоджи.Постсоветская эпоха в мировой истории, как казалось, стала периодом нового триумфа американских вооруженных сил. Война в Персидском заливе, боевые действия в Югославии, свержение режима Саддама Хусейна в Ираке и Муаммара Каддафи в Ливии – вот далеко не полный перечень «побед» американцев.Однако так ли успешны американские военные за пределами своей страны? Печально закончилась для США военная операция в Могадишо в 1993 году. Здесь американские спецназовцы понесли серьезные потери в уличных боях с сомалийскими боевиками. Тогда Вашингтон, во избежание имиджевых потерь, принял решение о немедленном выводе американских военных из Сомали.Почти 20 лет американская армия участвует в войне в Афганистане, но «воз и ныне там»: установить контроль над территорией страны американцам не удалось, а войска предпочитают отсиживаться на базах, периодически совершая отдельные операции против талибов.Стоит отметить, что американской армии уже давно не приходилось сталкиваться с по-настоящему сильным и мощным противником. Все больше страны третьего мира или боевики радикальных группировок. И если даже иракские повстанцы или афганские талибы наносят довольно ощутимый урон американским войскам, то столкновение с более серьезным противником неизбежно будет иметь и совсем иные последствия для американской армии. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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