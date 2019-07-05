Кто и как смотрит на трагедию «Лошарика» • 131 • Аналитика









Другой вопрос: а нужна ли нам эта правда? Чем это облегчит потерю 14 высококлассных специалистов, отличных людей и так далее?



Уже сейчас понятно, что история более чем странная от начала и до конца.



Начиная с того, что действительно произошло (не скажут однозначно), заканчивая тем, что экипаж, состоящий из офицеров-профессионалов высшей категории, почему-то не смог воспользоваться средствами индивидуальной защиты, с которыми они вообще не имеют права расставаться. Кроме дежурной смены, но простите, это не глубокой ночью случилось.



В общем, очередная темная история, искать в конце тоннеля которой свет почему-то совершенно не хочется. Хотя бы потому, что вставать в один строй с теми, кто плодит и множит «версии, полученные из компетентных источников», просто нет смысла.



Остается просто в очередной раз встать перед фактом потери 14 реально крутых военспецов, мужей, отцов, собственно, ни за что. На ровном месте. Очень жаль. Все, что можно сказать.



Говоря о том, насколько велик шанс узнать правду, стоит отметить факт, что лодка сверхсекретная. И проводить экспертизы будет специальная комиссия, которая прибыла из Москвы, что лишний раз доказывает статус.



Так что правды даже не ждем.



Тем не менее, стоит посмотреть вокруг. Очень заинтересовало, а что скажут те, которые там, по другую сторону незримой линии фронта?



Ознакомившись с публикациями в немецкой и американской прессе, был реально удивлен реакцией. Вот просто выборочно комментарии из статьи в «Die Welt», которую, с одной стороны, русофильской не назовешь абсолютно, с другой стороны, журналист газеты Герхард Хегманн написал довольно сдержанный материал, без обычных «наездов».



И вот что говорят немцы? Комментарии к статье.



Мои соболезнования родственникам. К сожалению, следовало ожидать, что в России рано или поздно вновь случится авария на одном из ее кораблей или на подводной лодке. Россия тратит большие деньги на приобретение нового оборудования, но когда речь идет о дорогостоящем поддержании его в порядке, то тут любят экономить. По нашим ВМС или бундесверу известно, насколько это может быть дорого. Иногда дешевле купить что-то новое, чем модернизировать или обслуживать уже имеющееся.



По крайней мере, нет попыток утаить такое, как это было в случае с «Курском». Мои соболезнования родным и близким этих 14 человек.





Покойтесь с миром! Родным и близким мои соболезнования. Уверен, что соболезнований заслуживают и те два немецких солдата, которые погибли на этой и прошлой неделе.



Кто знает, что там произошло. Лгать, утаивать и кричать о саботаже — типично для Кремля. Мои соболезнования.



Таким образом аварии происходят не только в немецком бундесвере, как это ни печально. Хотел только обратить на это внимание.



К сожалению, утаивание атомных аварий — печальная традиция в России.



Разве это была «атомная авария»? Пожар на атомной подлодке необязательно затрагивает ядерную часть судна.



Когда подобное происходит на российском флоте, то это действительно плохо. Мои соболезнования родным и близким.



Вот как смотрят на это немцы. Да, естественно, есть и такие, кому Россия совершенный враг, тут ничего не поделать. Таких людей предостаточно в любой стране.



Каждый имеет право видеть происходящее со своей колокольни. Кто-то рад, что не только в Бундесвере бардак, кому-то печально, что где-то гибнут люди. Каждому свое.



Кстати, об отношении в таком плане с того конца Земли. Том Роган из «Washington Examiner» написал удивительные вещи в своем материале. Да, конечно, у него слава американским морякам, почет им и уважение, но:



Все военные подводники будут оплакивать 14 русских моряков, которые погибли в понедельник.



Мировое сообщество подводников особенное. Это морская элита, состоящая из высокопрофессиональных матросов и отважных командиров, и все подводники знают, насколько они уязвимы. Поскольку они действуют в океанских глубинах, риск смерти постоянно у них перед глазами. Если откажет техника — у всех большие проблемы. Если лодка с чем-то столкнется, повредив корпус, и начнется пожар, — у всех большая проблема. Если тебя обнаружит противник — задача не будет выполнена, а жизнь экипажа окажется в опасности.



Неотъемлемой частью этой игры является риск из-за огромной нагрузки (буквальной и фигуральной), очень трудной боевой работы и сложного оборудования. Каждый подводник знает, что покидая базу, он может не вернуться домой. Он знает, что его тело может навечно остаться на морском дней вдалеке от родных и близких.



Поэтому между всеми подводниками, как друзьями, так и противниками, существует особая связь. И они будут скорбеть об этих 14 россиянах.



Это написал американец… Мир переворачивается?



Конечно, не хотелось бы, чтобы такой ценой покупалось подобное отношение. Оно того явно не стоит. Конечно, приятно, когда потенциальный противник выражает уважение к нашим погибшим. Но лучше было бы без этого.



Лучше не давать им повода вообще. Хотя немцы, говоря о старых кораблях, возможно, в чем-то и правы. Наш флот действительно далек от идеала, и от аварий, влекущих за собой катастрофы, не застрахованы даже самые сверхсекретные корабли и суда. Многие СМИ сегодня не дают утихнуть теме с трагедией на АС-31. Уже вывалено столько версий, высказываний «экспертов» и «источников, близких к отряду гидронавтов», что становится понятно: правды мы никогда не узнаем.Другой вопрос: а нужна ли нам эта правда? Чем это облегчит потерю 14 высококлассных специалистов, отличных людей и так далее?Уже сейчас понятно, что история более чем странная от начала и до конца.Начиная с того, что действительно произошло (не скажут однозначно), заканчивая тем, что экипаж, состоящий из офицеров-профессионалов высшей категории, почему-то не смог воспользоваться средствами индивидуальной защиты, с которыми они вообще не имеют права расставаться. Кроме дежурной смены, но простите, это не глубокой ночью случилось.В общем, очередная темная история, искать в конце тоннеля которой свет почему-то совершенно не хочется. Хотя бы потому, что вставать в один строй с теми, кто плодит и множит «версии, полученные из компетентных источников», просто нет смысла.Остается просто в очередной раз встать перед фактом потери 14 реально крутых военспецов, мужей, отцов, собственно, ни за что. На ровном месте. Очень жаль. Все, что можно сказать.Говоря о том, насколько велик шанс узнать правду, стоит отметить факт, что лодка сверхсекретная. И проводить экспертизы будет специальная комиссия, которая прибыла из Москвы, что лишний раз доказывает статус.Так что правды даже не ждем.Тем не менее, стоит посмотреть вокруг. Очень заинтересовало, а что скажут те, которые там, по другую сторону незримой линии фронта?Ознакомившись с публикациями в немецкой и американской прессе, был реально удивлен реакцией. Вот просто выборочно комментарии из статьи в «Die Welt», которую, с одной стороны, русофильской не назовешь абсолютно, с другой стороны, журналист газеты Герхард Хегманн написал довольно сдержанный материал, без обычных «наездов».И вот что говорят немцы? Комментарии к статье.Вот как смотрят на это немцы. Да, естественно, есть и такие, кому Россия совершенный враг, тут ничего не поделать. Таких людей предостаточно в любой стране.Каждый имеет право видеть происходящее со своей колокольни. Кто-то рад, что не только в Бундесвере бардак, кому-то печально, что где-то гибнут люди. Каждому свое.Кстати, об отношении в таком плане с того конца Земли. Том Роган из «Washington Examiner» написал удивительные вещи в своем материале. Да, конечно, у него слава американским морякам, почет им и уважение, но:Это написал американец… Мир переворачивается?Конечно, не хотелось бы, чтобы такой ценой покупалось подобное отношение. Оно того явно не стоит. Конечно, приятно, когда потенциальный противник выражает уважение к нашим погибшим. Но лучше было бы без этого.Лучше не давать им повода вообще. Хотя немцы, говоря о старых кораблях, возможно, в чем-то и правы. Наш флот действительно далек от идеала, и от аварий, влекущих за собой катастрофы, не застрахованы даже самые сверхсекретные корабли и суда. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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